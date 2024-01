El gobierno estadounidense contrata a una empresa israelí para trabajar en el mapeo de la red electrónica nacional

Exodigo es una empresa israelí que desarrolló una innovadora plataforma de imágenes subsuperficiales que funciona con Inteligencia Artificial para generar mapas tridimensionales sin perturbaciones en la superficie.

Con sedes en Tel Aviv y San Francisco, Exodigo ofrece una innovadora tecnología que escanea áreas enteras y consigue recopilar datos de forma no intrusiva, sin romper el suelo y sin alterar los objetos de la superficie, y con una precisión muy alta. A través del uso de Inteligencia Artificial, la empresa israelí genera un mapa tridimensional sin perturbar la superficie.

Exodigo recibió recientemente fondos federales de Estados Unidos, más específicamente del Departamento de Energía, para proporcionar mapas de las líneas eléctricas del país, en un trabajo que realizará conjuntamente con el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico, uno de los laboratorios nacionales.

Esto forma parte de un programa más integral, que busca modernidad la red eléctrica estadounidense, y se llama Grid Overhaul with Proactive, High-speed Undergrounding for Reliability, Resilience, and Security (GOPHURRS).

Con la tecnología de Exodigo, el gobierno podrá evaluar obstáculos subsuperficiales antes de la instalación, lo que reducirá costos y simplificará el proceso de remodelación.

Jeremy Suard, CEO de la empresa israelí, expresó que la compañía se siente honrada por “recibir este financiamiento federal, ya que es un testimonio de la innovación y dedicación incansables de nuestro equipo”.

