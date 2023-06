El Gobierno de Israel crea un comité interministerial para frenar el alto costo de la vida

5 junio, 2023

El Gobierno aprobó la formación de un comité interministerial para abordar el elevado costo de la vida en Israel, en medio del persistente aumentos de los precios, sobre todo de los productos básicos.

“Formularemos un plan, lideraremos reformas y actuaremos con todos los medios para garantizar que el gobierno implemente las acciones necesarias”, afirmó el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en la reunión semanal de su gabinete.



Presidido por Netanyahu, el panel incluye a otros 13 ministros: de finanzas, economía, agricultura, protección ambiental, energía, salud, bienestar, servicios religiosos, vivienda, desarrollo del Negev y Galilea, turismo, inmigración y comunicaciones.



Además, el gobernador del Banco de Israel, el director del Consejo Económico Nacional y el próximo jefe de la Autoridad de Competencia serán “invitados permanentes».



Netanyahu anunció por primera vez los planes para el panel la semana pasada, poco después de que la coalición aprobara el presupuesto estatal 2023-2024, que fue criticado por no abordar la concentración del mercado y las trabas a la importación, dos factores clave del aumento de los costos de Israel.



La semana pasada, Netanyahu se reunió con los ministros de finanzas y agricultura para abrir debates sobre el comité, que se centrará sobretodo en el precio de los alimentos.



Israel cerró 2022 con una inflación del 5,3%, la más alta desde 2008, y no se ha contenido en lo que va de 2023, con una tasa del 5 % interanual en abril.



En 2022, los precios del transporte y las comunicaciones aumentaron un 9,2%, los precios de mantenimiento de apartamentos subieron un 5,7%, y los precios de los alimentos registraron un alza de un 4,9%.



Israel es el séptimo país más caro del mundo -por delante de Japón, Singapur, Hong Kong, Canadá o Dinamarca-, según la base de datos global Numbeo sobre coste de vida; y un informe del Instituto para la Democracia de Israel (IDI) mostró a finales de 2022 que los precios son un 40% más caros que en la zona euro.



También es muy elevado el coste de la vivienda, que se encareció casi un 20 % en 2022, lo que hacen de Israel el segundo país más caro del mundo para comprar una propiedad en relación a los ingresos de la población, según la plataforma británica Compare the Market.EFE