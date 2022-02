El fracaso de EEUU en la crisis de Ucrania podría conducir a una conflagración en Oriente Medio y Asia

13 febrero, 2022

China podría descubrir que la determinación de Estados Unidos se está desvaneciendo y sus amenazas pueden ser ignoradas. Podría seguir un ataque a Taiwán.

Por el profesor Efraim Inbar

Aún no está claro si la crisis de Ucrania terminará pacíficamente o si estallará la guerra en suelo europeo. Sin embargo, varias observaciones están en regla.

Durante años, muchos en Occidente han celebrado la reducida utilidad de la fuerza militar en las relaciones internacionales. Los académicos anunciaron “el fin de la historia” y el reinado del orden liberal internacional basado en normas.

Sin embargo, independientemente del progreso que hubo, la naturaleza humana no cambió. Como señaló acertadamente Tucídides, el miedo es un instinto básico y poderoso.

Una Rusia temerosa acumuló muchas tropas a lo largo de la frontera con Ucrania para llamar la atención estadounidense sobre sus demandas. De hecho, la amenaza tácita de una invasión militar hizo que Estados Unidos escuchara las preocupaciones de seguridad de Moscú.

Rusia quiere ser tratada como la Unión Soviética. Por lo tanto, quiere una voz en la estructura de seguridad europea.

El giro de los acontecimientos no fue una sorpresa para los anticuados, que todavía se aferran al prisma de política real de la política mundial, particularmente después de que Rusia se tragara a Crimea y fomentara el irredentismo en el este de Ucrania.

La expansión de la OTAN y la Unión Europea hacia el este y el estímulo occidental de las revoluciones de colores no podían dejar a Rusia al margen. Por el contrario, la cruzada democrática asustó a una Rusia que no fue ni invitada ni consultada.

Rusia también resucitó las nociones de zonas de amortiguamiento y esferas de influencia. Señaló que podría recurrir a la violencia para asegurar mayores márgenes de seguridad al exigir a los estados a lo largo de su frontera, nominalmente independientes, que permanezcan dentro de su órbita de seguridad. Teniendo en cuenta las invasiones pasadas de Occidente, los temores rusos son razonables. Las sensibilidades de Estados Unidos que condujeron a la Doctrina Monroe fueron similares.

La crisis de Ucrania nos recordó los límites de la diplomacia. Estados Unidos y sus aliados europeos solo envalentonaron a Rusia al reiterar su fuerte compromiso con la diplomacia. Es difícilmente efectiva sin la opción creíble de usar la fuerza.

Ucrania pasa a ser la primera prueba internacional seria para los EE. UU. después de Afganistán. Estados Unidos, que no está dispuesto a involucrarse militarmente, solo ha advertido sobre las terribles consecuencias económicas con poco impacto hasta ahora en el presidente ruso, Vladimir Putin. Un lapsus del presidente Joe Biden le aseguró que incluso una invasión limitada es tolerable. Pero Putin quiere más, y queda por ver quién prevalecerá en este juego de póquer.

Todos, amigos y enemigos de Estados Unidos, miran a Washington y ven una administración débil. La crisis confirma la tendencia observada del declive de Estados Unidos en los asuntos globales. Como en el pasado, Estados Unidos podría salir de su letargo y actuar con fuerza, pero el mundo ve ese escenario como poco probable. Y las percepciones dictan el comportamiento.

Washington probablemente pierde la oportunidad de restablecer las relaciones con Moscú y cambiar drásticamente el equilibrio de poder global. En cambio, tal vez Estados Unidos debería reclutar a Putin para hacer retroceder a China, el verdadero desafío internacional de Estados Unidos. Parecería aconsejable resolver las tensiones entre Estados Unidos y Rusia sobre Europa del Este, permitiendo que Washington se concentre en su principal desafío.

Estados Unidos debería atraer a Rusia para que se reincorpore a la civilización occidental. Después de todo, Rusia es culturalmente parte de Occidente de muchas maneras, incluida su literatura, música, ballet y herencia cristiana. Además, EE. UU. podría reconocer a Crimea como territorio ruso y levantar las sanciones contra Rusia.

Occidente podría aceptar la “finlandización” de Ucrania para disipar los temores de Rusia. Moscú toleró una Finlandia democrática en la órbita de seguridad rusa durante la Guerra Fría. La distensión con EE. UU. podría ser preferible en Moscú al abrazo de una China en ascenso. Cambiar de bando podría indicar la centralidad y destreza de Rusia en los asuntos globales.

Para Europa, la crisis es una revelación. A pesar de hablar de un ejército europeo y una “autonomía estratégica”, Europa todavía necesita el paraguas de seguridad estadounidense para enfrentarse a una Rusia más asertiva, también un importante proveedor de energía.

El comportamiento estadounidense en la crisis de Ucrania también afecta las conversaciones nucleares en Viena. Teherán, ya convencido de que Estados Unidos es débil, obtiene un margen de maniobra aún mayor y puede postergar aún más hasta que se ofrezca el acuerdo que desea. Irán podría desatar a sus representantes [proxies] contra los aliados estadounidenses en el Medio Oriente. Israel podría decidir evitar notificar a Washington antes de actuar con fuerza. Una victoria rusa en Europa podría precipitar una conflagración en Oriente Medio.

De manera similar, China podría aprender que la determinación de Estados Unidos se está desvaneciendo y sus amenazas pueden ser ignoradas. Podría seguir un ataque a Taiwán.

El dilema de Ucrania demuestra una vez más la inutilidad de las garantías internacionales. El Memorando de Budapest de 1994, firmado por la Federación Rusa, el Reino Unido y los EE. UU., proporcionó garantías de seguridad contra las amenazas o la fuerza contra la integridad territorial de Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán a cambio de renunciar a sus armas nucleares. Lamentablemente, el memorándum no se respetó cuando Rusia conquistó Crimea en 2014.

Las instituciones internacionales fracasaron de manera similar. Estados Unidos convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la acumulación de tropas de Moscú en sus fronteras con Ucrania, sabiendo que Rusia puede ejercer el veto. En Washington, esta llamada “diplomacia preventiva” terminó en fútiles enfrentamientos furiosos entre los enviados rusos y estadounidenses.

Los ucranianos probablemente se dan cuenta de que todavía vivimos en un mundo hobbesiano donde cada estado está solo y la vida es a menudo «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security