El ex primer ministro Barak dice que Netanyahu es responsable del «mayor fracaso» de Israel

20 octubre, 2023

El ex primer ministro israelí Ehud Barak ha señalado a su sucesor, Benyamin Netanyahu, como "responsable" del "mayor fracaso de la historia de Israel", en referencia al ataque de Hamás que el pasado 7 de octubre desencadenó la nueva guerra en Gaza.

«Se trata del golpe más duro desde que existimos», dijo este viernes en una entrevista con el semanario alemán «Spiegel» y acusó al Gobierno de no haber sido capaz de cumplir su principal propósito de proteger las vidas de los ciudadanos.

Que el ataque no fuera detectado supone «un fracaso total de los servicios secretos, del ejército y de la política», denunció Barak, primer ministro entre 1999 y 2001 al frente del partido Laborista y más tarde ministro de Defensa con el propio Netanyahu entre 2007 y 2013.

«Benyamin Netanyahu y sus gobiernos de derechas han fomentado a Hamás durante años de forma indirecta. Han permitido que el dinero de Catar fluyera a la Franja de Gaza», continuó.

El objetivo detrás de esta «estrategia», a su juicio, es poder mantener el argumento de que no existe la posibilidad de negociar con los palestinos, porque la Autoridad Palestina (AP) no controla a la mitad de la población que se concentra en Gaza y no se debe hablar con una organización terrorista.

Al mismo tiempo, Netanyahu ha «debilitado activamente» a la AP en Cisjordania para «evitar a cualquier precio que pueda haber un Estado palestino», denunció Barak.

Por otro lado, el expremier acusó a su sucesor de haber impuesto un «golpe de estado jurídico» -en relación a la polémica reforma judicial- para protegerse a sí mismo de las acusaciones de corrupción, un proceso en el que ha «desgarrado el país».

A pesar de que los planes de Netanyahu debilitaban al país, siguió adelante con ellos, por lo que según Barak carga con «la responsabilidad personal del mayor fracaso de la historia de Israel».

Por otro lado, defendió la necesidad de lanzar una ofensiva terrestre en Gaza para «neutralizar completamente las capacidades militares de Hamás», algo que solo es posible si las fuerzas terrestres penetran en el enclave.

En relación con los desastrosos efectos para la población civil, Barak señaló que Israel les ha advertido de que abandonen sus hogares y que «si tras nueve días de advertencias continuadas alguien no ha huido, entonces no podemos cambiarlo».

Preguntado por las instalaciones que no pueden ser evacuadas, como los hospitales, acusó a Hamás de emplearlos para lanzar cohetes y usar a los civiles como escudos humanos, por lo que no se puede garantizar que estos no sufran daños si no abandonan esos lugares. EFE