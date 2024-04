El Estado Islámico implementa un régimen de terror: informe desde el campo de refugiados de Al Hawl en Siria

Poco se escribe hoy sobre las organizaciones islamistas y yihadistas suníes en Oriente Medio, en tanto que la contienda entre el Irán chií y sus proxies [apoderados] e Israel es el proceso estratégico central en la región.



Por Jonathan Spyer



‘Lo que hacían con el Estado Islámico [ISIS, por sus siglas en inglés], lo siguen haciendo. Asesinar, robar, quemar tiendas de campaña, y especialmente en la sección de familias extranjeras, que es la más peligrosa y donde nadie puede poner un pie», me cuenta Sarah Derik mientras estamos sentados en su oficina en el campo de refugiados de Al Hawl, en el norte Siria.

Es un día frío y lluvioso de marzo. Afuera, la lluvia golpea las lonas de las tiendas de campaña que albergan a los internos del campo. De vez en cuando, se puede ver a una mujer vestida completamente de negro con un niqab islámico caminando rápidamente de una tienda a otra.

Derik es el director de seguridad del campamento. Originalmente establecido para albergar a refugiados iraquíes de la primera Guerra del Golfo, Al Hawl es el principal reducto para las familias de los combatientes de ISIS capturados en el curso de la guerra de la coalición liderada por Estados Unidos para destruir el califato de ISIS en el período 2014-19.

Ubicado cerca de la frontera de Siria con Irak, y hoy en gran medida olvidado por el mundo, el campo ofrece un duro testimonio del vigor y la fuerza continuos del Islam sunita en general y de la idea del Estado Islámico en particular. También muestra la naturaleza inadecuada y cínica de la respuesta de muchos gobiernos occidentales a esta realidad.

Describir Al-Hawl como un «campamento» no tiene en cuenta sus dimensiones. Es una ciudad de tiendas de campaña. Allí están recluidas 43.000 personas, todas ellas viviendo bajo lonas y detrás de alambres de púas. Cuarenta mil de ellos son mujeres y niños, además de 3.000 hombres. Los reclusos están divididos en seis secciones, según la nacionalidad. Las proporciones reflejan la membresía del Estado Islámico. En la cobertura occidental, el foco en los combatientes extranjeros llevó a veces a la falsa impresión de que el Estado Islámico era una imposición externa en el Levante. Este nunca fue el caso. La mayor parte de los combatientes de ISIS eran de Irak y Siria. El movimiento pertenecía, y pertenece, a la realidad local en la que el Islam político sigue sin tener una competencia seria por la lealtad de la masa de árabes suníes.

Militante del Estado Islámico Foto archivo: VOA vía Wikimedia Dominio Público

En las seis secciones de Al Hawl, el contingente iraquí es el mayor y reside en las áreas 1 a 3. Las áreas 4 y 5 son donde están retenidos los sirios. En la sección 6, considerada por las autoridades del campo como la zona más peligrosa e inaccesible del campo, residen 6.480 familiares de combatientes extranjeros del ISIS.

«El sistema y la forma de gobierno del ISIS se implementan en el campo», dice Jihan Hanan, un alto administrador civil de Al Hawl.

«En el campo portan armas abiertamente. La semana pasada atacaron una tienda de campaña de la Cruz Roja Internacional. Se cubren la cara y simplemente salen y atacan… Dicen que Al Hawl es una de sus bases y una parte importante de su infraestructura”.

Numerosos prisioneros del campo asesinados por ISIS en los últimos años

Desde 2019, ISIS ha asesinado a 170 reclusos del campo. La organización gobierna a la población del campo con la brutalidad que la caracteriza.

«La seguridad en el campo es bastante frágil», afirma Derik. «Controlamos los alrededores, pero no tenemos ningún control en el campo y no recibimos ninguna ayuda para mejorarlo».

La Hisba, la fuerza policial femenina de ISIS, está organizada en el campo y probablemente sea responsable de muchos de los asesinatos de reclusas.

La organización mantiene un «tribunal islámico» en Al Hawl que dicta sentencias y castigos. Están activas las células durmientes que se dedican al contrabando y a coordinar intentos de fuga. La comunicación con el exterior es constante.

«La gran mayoría tiene teléfonos móviles», me dice Derik. «Dos factores ayudan en las fugas. Las células durmientes aprovechan cualquier malestar o caos para organizar fugas. También los ataques aéreos turcos: cada vez que hay ataques aéreos, vemos un aumento de las fugas y los intentos de contrabando. Ras al-Ain está a sólo unas horas de distancia y está ocupada por los turcos y el SNA (combatientes islamistas organizados por Turquía). Pueden llegar a pie y también reciben ayuda desde allí”.

En medio de la realidad del control del ISIS en Al Hawl, no se están llevando a cabo esfuerzos de desradicalización y la mayoría de los niños mayores de 12 años no asisten a las escuelas organizadas por UNICEF en el campo. Más bien, reciben instrucción de las estructuras del ISIS.

Los esfuerzos de repatriación se han intensificado en los últimos 18 meses, con el resultado de que la población de los campos cayó por debajo de 50.000 a mediados de 2023, por primera vez desde 2018. Pero el progreso sigue siendo lento y esporádico. La Administración Autónoma del Noreste de Siria (AANES), la estructura de gobierno liderada por los kurdos que gobierna Siria al este del Éufrates, no tiene contacto oficial con el régimen sirio y, por lo tanto, no puede repatriar a ciudadanos sirios. Algunos sirios han sido reintegrados en comunidades al este del Éufrates. Irak también se ha fijado el objetivo de repatriar a 150 familias al mes.

Los gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, han hecho declaraciones de intenciones similares.

Es difícil no detectar cierto cinismo detrás del lentísimo progreso en este ámbito. La Administración Autónoma no es un Estado y, de hecho, su autoridad no es reconocida oficialmente por ningún país. Por lo tanto, no puede hacer el tipo de gestiones ante gobiernos extranjeros que podrían obligarlos a retomar rápidamente la responsabilidad para con sus propios ciudadanos. De modo que las fuerzas de seguridad de la AANES, carentes de recursos y capacidad, reciben la tarea de cuidar a decenas de miles de personas radicalizadas en su propio rincón de Siria, en gran medida ignorado, y el problema se aleja convenientemente de la vista.

Quizás el aspecto más inquietante de la situación en Al Hawl es la presencia de iraquíes y sirios no musulmanes entre la población del campo, todavía retenidos en condiciones de esclavitud por ISIS.

Es famoso el intento de genocidio del Estado Islámico contra el pueblo yazidí del norte de Siria e Irak en 2014. En este contexto, muchos miles de mujeres yazidíes fueron tomadas y mantenidas como esclavas por la organización y el cuasi Estado que estableció en aquel momento. Hoy en día, según información publicada por Yazidi House, una organización que agrupa a las organizaciones yazidíes en el norte de Siria, 2.800 yazidíes siguen desaparecidos y en paradero desconocido desde ese período.

Un número desconocido de estas personas se encuentra recluido en Al Hawl y campos similares. Las familias de los combatientes de ISIS, supuestamente ellos mismos encarcelados, pero en la práctica autónomos, mantienen actualmente esclavos capturados durante el período del Califato de ISIS. Estos esclavos yazidíes se ven obligados a dar información falsa sobre ellos mismos cuando se registran ante las autoridades del campo.

«Una mujer yazidí que finalmente localizamos se había identificado como voluntaria marroquí del Estado Islámico, porque se vio obligada a hacerlo», dice Hanan. «Desde entonces, 16 yazidíes ha sido reunificados con sus familias. Y nos dijeron que quedan cautivos, pero no tenemos acceso a ellos».

«En Al-Hawl, ISIS hizo una película, diciéndoles a los yazidíes que ‘si regresan a sus hogares, sus familias los masacrarán porque se hicieron musulmanes'», me dice Younes, un funcionario de la Casa Yazidi. «Al-Hawl es considerado un ‘emirato’ de ISIS, y tienen un fuerte control allí. A una de las mujeres que liberamos se le había prohibido incluso salir de la tienda mientras estaba allí”.

Hoy en día se escribe poco sobre las organizaciones islamistas y yihadistas suníes en Oriente Medio. La contienda entre el Irán chií y sus proxies [representantes] e Israel y otros Estados alineados con Occidente es el proceso estratégico central en la región.

Pero sería un error ignorar el hecho de que el Islam político sigue sin tener un competidor serio entre las poblaciones árabes suníes de todo el Levante e Irak. Sus organizaciones pueden parecer por ahora derrotadas y fragmentadas, pero esto puede cambiar rápidamente. Después de todo, los ataques de Hamás del 7 de octubre fueron ante todo una manifestación del islamismo sunita, independientemente de los otros alineamientos de ese movimiento. Muchas de las prácticas presenciadas en los acontecimientos de ese día fueron iniciadas por ISIS en las llanuras de Nínive en el verano de 2014. Es mejor no sorprenderse.

La bomba de tiempo del Estado Islámico, que avanza silenciosamente entre el viento y la lluvia en el norte de Siria, merece mayor atención.

Fuente: The Jerusalem Post

Compartir