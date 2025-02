El enviado de EEUU en Oriente Medio viajará a la región para promover una prórroga del alto el fuego

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, dijo que viajará esta semana a la región para intentar prolongar la primera fase del acuerdo por los rehenes y un alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamás.



“Tenemos que conseguir una extensión de la fase uno, así que iré a la región esta semana, probablemente el miércoles, para negociar eso, y esperamos tener el tiempo suficiente para empezar la fase dos y liberar a más rehenes”, indicó Witkoff en una entrevista con la cadena CNN.



Las declaraciones de Witkoff se producen horas después de que el líder de Hamás, Mahmoud Mardawi, asegurara que no retomarán las negociaciones con Israel para la segunda fase del alto el fuego si no liberan antes a los más de 600 terroristas palestinos que se habían acordado en el séptimo intercambio de este sábado, después de que el grupo terrorista palestino liberara a seis rehenes israelíes.



Estaba previsto que el sábado Israel liberara a 620 terroristas palestinos presos, incluyendo a 445 arrestados en Gaza después del sanguinario ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.



Sin embargo, la madrugada del domingo, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado que se retrasaba la liberación de los terroristas palestinos hasta que “la liberación de los próximos rehenes quede garantizada, y sin ceremonias degradantes”.



Esta situación pone ahora en riesgo las negociaciones de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego que, además, deberían estar ya en marcha puesto que el próximo sábado 1 de marzo, según el texto, concluye la primera fase con el último intercambio de rehenes (en esta ocasión los cuerpos de cuatro de ellos) por otra tanda de terroristas palestinos presos.



Witkoff subrayó que cree que Netanyahu está “motivado” y “quiere ver a los rehenes liberados”: “También quiere proteger al Estado de Israel, y por eso tiene una línea roja: que Hamás no pueda participar en un órgano de gobierno”.

