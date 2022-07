El ejército ucraniano nombró a un rabino jefe para ayudar a las tropas y levantar la moral

19 julio, 2022

El rabino Hillel Cohen fue declarado principal figura espiritual judía en las fuerzas armadas ucranianas.

En los últimos meses, el rabino Halil Cohen recorrió la Ucrania destrozada por la guerra en ayuda de los soldados judíos en la línea del frente. Y el fin de semana, su trabajo voluntario adquirió un carácter más oficial tras ser nombrado rabino jefe de los ucranianos.

Entre las ceremonias de brit milá y la entrega de kits de tefilín desde Israel a la frontera, Cohen encuentra tiempo para hacer kipás. Estas son muy populares entre las tropas y poseen la inscripción “Los judíos protegen a Ucrania”.

“Incluso los soldados ucranianos no judíos me piden kipá para que no los acusen de nazismo como intenta la propaganda rusa”, dijo Cohen. “Mientras ayudaba a rescatar a refugiados judíos en Ucrania, comencé a recibir solicitudes de ayuda militar de israelíes y ucranianos. Había un israelí cuyo hermano lo reclutaron en el ejército. Y lo ayudé a obtener un casco y un chaleco de Israel. También compré 20 cascos y 20 chalecos antibalas de un amigo en el país y se los di a un grupo de soldados judíos. que entrenó en Kiev».

Kits de tefilín con el logotipo del rabinato jefe del ejército ucraniano. Foto: cortesía de Besht Kinder



Lentamente, sus trabajos se transmitieron de boca en boca y personas que buscaban alistarse en el ejército ucraniano se acercaron a él. Así fue como hizo sus primeros contactos con los altos mandos militares locales.

Nadie lo apoya con dinero, posee una esposa y nueve hijos que abandonaron el país dos días antes de que Rusia lanzara su invasión. Como resultado, divide su tiempo entre Israel y Ucrania pasando una semana en el primero por tres semanas en el segundo país.

Al respecto, el rabino añadió: “El deber de un rabino militar es elevar la moral y ayudar a las tropas en las situaciones difíciles. En el ejército ucraniano, hay aproximadamente 1.000 judíos, lo que en realidad es una cantidad significativa minoría entre los 800.000 soldados que sirven».

«Acabo de regresar del frente. Es difícil allá afuera. El frente se extiende por cientos de millas y, a veces, los soldados carecen de las necesidades básicas. Como me dijo uno de los comandantes, a veces una pala puede salvar vidas. Un grupo estaba bajo el ataque de la artillería rusa, y los que tenían una pala cavaron una zanja y se salvaron, mientras que los soldados que no tenían una fueron expuestos a la artillería y murieron».