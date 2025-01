El dilema de los rehenes. Reflexión.

Los problemas del rescate.

He escuchado la noticia de que los rehenes podrían estar en Deir al Balah, en la zona de Gaza central.

Y la pregunta se impone: ¿cuál es el problema de ir por ellos? Y la dificultad no es solo para Israel, ya que debemos pensar que Hamás es un movimiento de resistencia islámico, y como tal se fundamenta en el martirio de propios y ajenos.

El punto es que, si observan cualquier aproximación del ejército israelí, no dudarán en asesinar a todos los rehenes.

Por lo tanto, Israel debe ser cauteloso y no impulsivo, en cada fase o etapa del conflicto, e intentar extraer la mayor cantidad de rehenes vivos y los cuerpos de los fallecidos que les sea posible. Aun si debe llegar “transitoriamente a acuerdos que son un trago amargo o pueden interpretarse como una derrota o sumisión o debilidad”.

Nada más alejado de la realidad. Existen tiempos y tiempos.

Para Israel el acuerdo es un riesgo calculado, para Hamás es quemar sus últimos cartuchos y bañarse en mentiras y espejismos de una falsa victoria y de una falsa gloria.

El ejemplo de Rusia.

En el caso de Rusia, hay dos claros ejemplos donde en operaciones de rescate las fuerzas especiales terminaron rayando la catástrofe. Uno es el caso del ataque de terroristas Chechenos islamitas a la escuela de Beslán en septiembre de 2004 y el segundo evento, el ataque al Teatro Dubrovka de Moscú (año 2002), donde aun introduciendo gas anestésico, la cifra de muertos en el operativo trepó a por lo menos a más de una centena.

No solo Rusia.

Podríamos bucear e investigar otros atentados en diversas modalidades y en todo el orbe y en distintos años. Pero el sello islamita es siempre el mismo, la extrema crueldad y la impiedad hacia los otros y hacia ellos mismos y sus miserables vidas.

En Buenos Aires, en los noventa, los bombardeos a objetivos judíos, no terminó de convencer a la comunidad que la única protección contra estos asesinos terroristas seriales es negar la entrada al país, y deportarlos nuevamente a sus países de origen y ser muy estrictos en el gobierno en el otorgamiento de visas y documentos a personas provenientes de países árabes o islámicos que no puedan pasar espesos filtros de investigación.

La selectividad, irá de la mano de la seguridad. Y de hecho vemos el cartel: “la casa se reserva el derecho de admisión”.

Gaza al final.

Espero equivocarme, pero siempre y desde el principio he tenido la sensación que esto no va a terminar con felicidad para Israel, si el Estado judío no toma medidas drásticas, sea expulsión, confinamiento y control sobre los centros urbanos de la Franja. Y el problema continúa, ya que tarde o temprano sucederá lo mismo con Cisjordania (para los judíos Judea y Samaria).

Israel se encuentra librando una dolorosa segunda y más extensa y cruel guerra por su supervivencia. Y no solo por ciertos territorios o tierras.

El 7-10 los asesinos palestinos de Hamás cruzaron una peligrosa línea roja, pero el nudo del asunto es que Israel también en cierto momento, y no muy lejano deberá traspasar ciertas líneas rojas que van a implicar soslayar transitoriamente la moral y el humanismo característico de nuestro pueblo, si en verdad desea sobrevivir y evitar otro nuevo holocausto.

Debemos citar a los sabios judíos la máxima: “quien es bueno con los malos, terminará siendo malo con los buenos”.

La judería europea en la época nazi se encontraba indefensa, hoy la Estado de Israel tiene un ejército fuerte y un poderoso armamento. La aparente asimetría con el enemigo, no debería condicionar o constituir un freno para su uso.

Se trata de un caso de legítima defensa.

Bibi es un buen piloto en tiempos difíciles. Un ex soldado con experiencia. E Israel todo lo necesita, y requiere de unidad en el pueblo, para juntos poder pasar la prueba más difícil de su historia desde 1948.

A no confundirse, los árabes no lo dicen abiertamente, pero continúan abrevando en las palabras del ex presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, “de tirar los judíos al mar”. Ahora lo maquillan bajo la excusa de la penuria del pueblo palestino y de la Creación de un Estado propio para aniquilar a todos los judíos.

¡Shabat Shalom!

Dr. Natalio Daitch