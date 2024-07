El despliegue universalista del Rabino de Lubavich

por Dr. Israel Jamitovsky

En estos días se cumplieron treinta años del fallecimiento del Rabino de Lubavich Menajem Mendel Schneerson(de bendita memoria).Es conocido el enorme impulso que este líder espiritual le dio al Movimiento Jabad, principalmente a través de sus numerosos representantes dispersos en todo el orbe .El último guarismo procede del año 2022 y alude a 7136 enviados del movimiento que activaban desde 4.800 centros en 119 países.

Pero hay una faceta menos conocida en el quehacer del Rabino de Lubavitch y me refiero a su compromiso universalista que trasciende barreras .Paralelamente a conservar estrictamente su identidad religiosa, en sus entrevistas con distintos hombres públicos, afloró siempre su inquietud por tópicos sociales candentes así como su generosa disposición a brindar su ayuda y colaboración a todo ser humano y colectivo, cualquiera sea su origen étnico, el pigmento de su piel o su confesión religiosa.

Así, en sus múltiples entrevistas mantenidas con David Dinkins(primer intendente afroamericano de Nueva York), insistió permanentemente en la necesidad de reducir hasta donde es factible la aguda y creciente brecha social reinante en la ciudad y fortalecer los vínculos entre los distintos colectivos, sin perjuicio de conservar cada uno de ellos su singularidad histórica, religiosa y cultural. Invocaba permanentemente y con razón, que todos los humanos fueron creados a imagen y semejanza de D-s.

Otro signo interesante que afloró en sus múltiples entrevistas con el antedicho alcalde, es que el Rabino de Lubavitch se interesó siempre por su vida personal (mujer, hijos, nietos) e insistió que el quehacer público no debe ser nunca a cuestas del núcleo familiar como sucede en muchos casos.

Referente brillante en la lucha contra la indigencia

Un hito destacado de su compromiso social y universalista, lo configura su relación con Shirley Chisholm, política, educadora, escritora estadounidense y que en 1968 se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para el Congreso de Estados Unidos en representación del estado de Nueva York. Shirley Chisholm residía a una cuadra del centro de Jabad en Brooklyn.

En 1968, fue la primera mujer afroamericana elegida miembro del Congreso Americano pero se topó con colegas racistas y prejuicios que apuntaban a impedir su progreso.Por presión de congresistas del sur, fue designada para la Comisión de Agricultura, área en el cual poco podía aportar habida cuenta que nació y creció en el espacio urbano.

Poco tiempo después el Rabino de Lubavitch tomó la iniciativa y la invitó a departir en su oficina, ella residía a una cuadra de las oficinas de Jabat Mundial.Era la segunda entrevista entre ellos. En la primera Shirley Chisholm había solicitado el apoyo a su candidatura, a lo que el Rabino de Lubavich con mucho tacto se negó para no verse involucrado en el espacio político local.

En esta oportunidad, el Rabino de Lubavich afirmó «Me consta que estás desilusionada (a lo que Shirley consintió), pero el Todopoderoso te otorgó un genuino regalo. Estados Unidos posee enormes excedentes de alimentos en tanto que miles de personas padecen hambre. Tu puedes hacer uso del regalo del Todopoderoso para proporcionar alimentación a indigentes y marginados de la sociedad. Tu deber es encontrar la vía original para cristalizar esta opción».

Poco tiempo después Shirley trabó contacto con el senador Bob Dole que representaba a Kansas, estado rico en predios agrícolas. Dole le manifestó la difícil situación que atravesaban los agricultores de la zona habida cuenta que se quedaron con considerable excedente de alimentación y enormes pérdidas pecuniarias. En aquella época, Estados Unidos había decidido adquirir en Cuba frutas y verduras.

En ese momento, Shirley recordó el sabio consejo del Rabino de Lubavich y juntó con el senador Bob Dole comenzaron a cristalizarlo. Fundan el emprendimiento Food Stamp Program que posibilitó a miles de americanos indigentes portando una tarjeta especial, adquirir alimentos subsidiados por un costo de billones de dólares. Los esfuerzos desplegados tuvieron sus frutos cuando en 1973 este emprendimiento fue legislado y aplicado en todo Estados Unidos.

Amén de ello, Shirley gravitó fundamentalmente en la erección del programa rotulado WIC destinado a brindar ayuda a mujeres embarazadas indigentes o con embarazos problemáticos y a mujeres amamantando. En la actualidad 8 millones de personas se benefician mensualmente del programa WIC. El consejo bridado por el Rabino de Lubavich se había cristalizado plenamente y continúa plasmándose.

A partir de ahí, Shirley Chisholm desplegó una exitosa carrera en el espacio público siendo elegida para formar parte del National Women’s Hall of Fame en 1982. En 2015 se produce su reconocimiento póstumo, el presidente Barack Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad, considerado el honor civil de más jerarquía en Estados Unidos.

En el homenaje que se le tributó al retirarse del quehacer público, Shirley señaló: «Todos mis logros en este espacio se los debo al Rabino que era optimista y que me enseñó que lo que aflora como un desafío, es en realidad una regalo del Todopoderoso .Si los bebes poseen leche, si los niños indigentes acceden a la alimentación, es gracias al Rabino de Crown Heights(barrio en la parte central de Brooklyn).

Dos niños afroamericanos y un recuerdo inolvidable

Jeffery Davis es una activista social afroamericano. Recuerda que en los años 70 y en en su niñez, solía jugar al baloncesto con su hermano James en las calles de Crown Heighs.Cuando retornaba a su hogar, el Rabino de Lubavich solía departir frecuentemente con ambos y amén de entregarles dinero en efectivo, les decía:» Pórtense bien, ámense los unos a los otros, como se quieren a si mismos», reflejando el principio bíblico de amarás al prójimo como a ti mismo.

Transcurrió el tiempo y ambos hermanos declararon que los encuentros con el Rabino de Lubavich en su juventud, dejaron en ambos su impronta y un recuerdo indeleble.

Años más tarde, James Davis fue elegido miembro de la Asamblea Municipal de Nueva York y en 2003 fue asesinado por un rival político.A raíz de ello, su hermano Jeffrey Davis erigió una fundación rotulada Love Yourself, Stop the Violence inspirándose en las palabras del Rabino de Lubavich.Recientemente vio la luz un libro para niños que el mismo Jeffrey Davis elaborara rotulado Love Yourself Love Each Other, dedicado a describir esta relación tan singular entablada entre el Rabino de Lubavich y los hermanos David.El volumen dedicado a lectores jóvenes, enfatiza la paz y fraternidad que deben reinar entre personas y colectivos de distintas procedencias. La portada del volumen lo dice todo, aparecen dos niños y un rabino.