El conflicto bélico Israel-Hamás a la luz del Derecho Internacional

17 octubre, 2023

Los bárbaros y criminales ataques perpetrado por Hamás se encuadran como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio de un pueblo.

por Dr. Israel Jamitovsky

Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales configuran tratados internacionales que contemplan normas básicas que apuntan a limitar las secuelas más graves de la guerra .Se proponen proteger a todos aquellos colectivos que no participan en los conflictos bélicos tales como civiles, sanitarios, integrantes de organizaciones humanitarias así como de conglomerados que no están en condiciones de continuar combatiendo, como ser heridos, prisioneros de guerra, etc.

Hace escasas horas acaba de hacerse público un breve pero enjundioso dictamen de la Comandante(Retirada) y Abogada Pnina Sharvit Baruch.Esta jurista israelí fue durante muchos años Jefa del Departamento de Derecho Internacional de la Fiscalía Militar de Israel y asesora del Gobierno Israelí en negociaciones entabladas oportunamente con palestinos y Siria.En la actualidad, es un destacada investigadora del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional de Israel.

He aquí y en breve su postura:

El bárbaro y criminal ataque(de alguna manera hay que rotularlo) perpetrado por Hamás contra la población civil de Israel y las atrocidades cometidas durante el mismo(asesinatos, torturas, violaciones, tomas de prisioneros civiles, saqueo y otros delitos de índole semejante) se encuadran en las infracciones y violaciones graves definidas y contempladas por el Derecho Internacional en tanto crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio de un pueblo.

Sobre Hamás recae la obligación de liberar todos los prisioneros en sus manos y en tanto no lo haga, está cometiendo un continuo y grave delito de guerra.

Pese a los gravísimos delitos y crímenes cometidos por Hamás, Israel debe respetar la normativa que rige en este espacio, habida cuenta que en este ámbito no rige el principio de la reciprocidad.

Conforme a la normativa internacional, está permitido únicamente atacar objetivos militares, no así civiles o fines civiles. En la definición de objetivos militares se incluyen objetivos civiles que sirven de escudo a fuerzas militares. Habida cuenta que toda la infraestructura de Hamás se encuentra en edificaciones civiles o debajo de ellos, conforme a la ley, está permitido atacarlos ya que de hecho y en la realidad se trata de asentamientos militares.

Acorde a la normativa internacional, también cuando se atacan objetivos militares, debe efectuarse en términos que el daño ocasionado no sea desproporcionado en relación al logro alcanzado. Ante lo sucedido y la seria amenaza que Hamás configura actualmente para Israel y su ánimo de destruirlo totalmente , la liquidación del poderío militar de Hamás conforma un supuesto fundamental para Israel y su integridad territorial. A la luz de ello, aún en el caso que si a raíz de esta confrontación bélica se producen lamentablemente bajas civiles, no se trata de acciones desproporcionadas e ilegales.

Según la normativa internacional, deben adoptarse todas las precauciones para no afectar a civiles cuando se atacan fines y objetivos militares.Pero sostiene la Abogada Sharvit Baruch , no existe la obligación de notificar al respecto previo a un ataque específico, es suficiente con una advertencia general previa a la población civil. En las presentes circunstancias, es suficiente una notificación general los ciudadanos a los efectos de que se alejen y abandonen los espacios que van a ser atacados por Israel .No se trata de una expulsión o limpieza étnica, todo lo contrario, sino una medida de precaución que redunda ante todo en beneficio ante todo de la propia población civil.

El uso que hace Hamás de los ciudadanos de la Granja de Gaza en tanto escudo de su criminal quehacer, constituye un crimen de guerra y otro tanto es impedir a sus ciudadanos alejarse y abandonar las zonas peligrosas.

Contrariamente a lo que se sostiene en distintos espacios del mundo, la Franja de Gaza no es un territorio ocupado por Israel. Lo que pesa en la ocupación, es el dominio total y efectivo del territorio en cuestión. Israel abandonó totalmente la Franja de Gaza en el año 2005 y en ese contexto, no está obligada a proporcionar medios a un enemigo que públicamente apunta a destruirlo incluidos los servicios de luz eléctrica y agua. Si a pesar de no estar obligado Israel lo hace, es porque se maneja con otros parámetros .

La normative internacional faculta el bloqueo y sitio -incluido el marítimo- al territorio enemigo. Si a raíz de ello, se produce una grave crisis humanitaria, cabe por supuesto sopesar la ayuda pertinente a través de organismos internacionales u de otros países.