El CEO de Moderna cree que la pandemia terminará dentro de un año

Bancel precisó que a mediados del próximo año habrá suficientes vacunas para que todos los ciudadanos del planeta estén inoculados.

El director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, cree que la pandemia terminará dentro de un año. Esto ocurrirá a medida que haya más vacunas disponibles y se aprueben vacunas para niños, dijo al periódico suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Bancel estimó que para mediados del próximo año debería haber suficientes dosis de vacunas para que «todos en la tierra puedan vacunarse«. Asimismo, precisó que también deberían ser posibles refuerzos según sea necesario, lo que permitirá volver a la rutina por esta época el próximo año.

Stéphane Bancel. Foto: World Economic Forum.

«Aquellos que no se vacunen se inmunizarán naturalmente porque la variante Delta es muy contagiosa», manifestó Bancel a NZZ. «De esta manera, terminaremos en una situación similar a la de la gripe. Puede vacunarse y pasar un buen invierno, o no lo hace y corre el riesgo de enfermarse y terminar en el hospital. No olvide que decenas de miles mueren a causa de la gripe cada año en Europa y Estados Unidos».

Moderna también planea comenzar los ensayos clínicos sobre una vacuna combinada contra el coronavirus y la gripe para fines de este año, con expectativas de que la vacuna esté disponible en 2023, afirmó Bancel.

Acerca de la tercera dosis de la vacuna que comenzó a ofrecerse en distintos países del mundo, Bancel dijo a NZZ que los pacientes en riesgo que fueron vacunados hace un año, «sin duda» necesitan una vacuna de refuerzo.