El cantante de Maroon 5 está «muy emocionado» de estar en Israel antes de los conciertos

9 mayo, 2022

Adam Levine, quien es judío, visitó el Muro de los Lamentos y tocará en Tel Aviv dos días.

El cantante principal de Maroon 5 Adam Levine publicó una historia de Instagram mientras estaba sentado en el balcón de su hotel en Tel Aviv. “Así que llegamos a Tel Aviv alrededor de las 4 am y estamos aquí ahora. Y es aún más hermoso de lo que había imaginado. Super excitado. Especial. Increíble, te amamos”.

Previo a sus dos conciertos, los cuales serán hoy y mañana en el Park Hayarkon de Tel Aviv, el músico visitó ayer el Muro de los Lamentos. La banda de pop-rock se presentó en las pirámides de Egipto en Giza el 3 de mayo, y en Abu Dhabi el 6 del mes corriente.

Además, la lista de temas que tocarán estas dos noches israelíes se destaca por «Memories», «Sugar», «Moves like Jagger», «One More Night» y «Girls Like You”.

Por último, puntualizando en Levine, es de origen judío, se crio en Los Ángeles y asistió al French Woods Festival of the Performing Arts Camp en Catskills. Allí, él y su mejor amigo iniciaron la banda Kara´s Flowers, ahora renombrada Maroon 5.