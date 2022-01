El australiano Simon Clarke cierra la plantilla del Israel

12 enero, 2022

El australiano Simon Clarke (Melbourne, 35 años), doble ganador de etapa en la Vuelta a España, se ha convertido en el fichaje que cerrará la plantilla del Israel–Premier Tech para la temporada 2022.

“Nos complace dar la bienvenida a Simon Clarke al equipo. Habíamos hablado con Simon en años anteriores, así que cuando se presentó la oportunidad de ficharle la aprovechamos. No solo es un ciclista experimentado y talentoso, sino que es un ganador probado, y sus dos victorias de etapa en la Vuelta lo demuestran”, dijo el gerente general de Israel, Premier Tech, Kjell Carlström.



El directivo resaltó que Clarke fue octavo en la italiana Strade Bianche, y su función en el Israel será «no solo ayudar a los líderes, sino tratar de buscar victorias personales».



Clarke, que se encontraba sin equipo desde la reciente desaparición del Qhubeka, se incorporó el pasado martes a la concentración del equipo para iniciar su puesta a punto para la temporada.



“Estoy feliz de haber encontrado un equipo como el Israel, que me permitirá competir en el World Tour. No tengo la sensación de venir a un equipo nuevo porque tengo un puñado de ex compañeros en el equipo, como Impey, Vanmarcke, Nizzolo, Van Asbroeck».



“La difícil situación que he pasado me ha enseñado que debes aprovechar al máximo cada oportunidad, nunca dejar una piedra sin remover y competir en cada carrera como si fuera la última, porque en realidad podría ser. Por lo tanto, estoy más motivado después de un período de reflexión y estoy ansioso por volver a hacerlo y aprovecharlo al máximo con el Israel Premier Tech”, concluyó. EFE