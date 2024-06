El arte que conmueve y emociona

Ante la incertidumbre los artistas tocan temas de actualidad: “Álbum Darom” en Petach Tikva, Feria “Pintura Fresca”, “Escapismo” en el Imperial. “Tehiru” en Bet Guvrin y “Zero1” en la Cinemateca. Por Chiquita Levov, Texto y Fotos

“Álbum Darom” en el Museo de Arte de Petach Tikva

La nueva temporada de exposiciones de este museo se abre con un proyecto sin precedentes, que surgió en respuesta a los acontecimientos del 7 de octubre de 2023. Se titula “A su imagen: Álbum Darom” y es el resultado de un proyecto de investigación de Dana Arieli que es la curadora junto a Irena Gordon. Dana explica “La exposición “Álbum Darom» presenta 107 trabajos y es un cruce de diversos álbumes fotográficos –artísticos, documentales y privados, que motiva una reflexión continua sobre un presente que es también pasado, sobre una periferia que es centro, y sobre lo personal que es siempre público”. Agrega “la muestra consiste en respuestas fotográficas que se van acumulando, revelando así múltiples maneras de mirar una tierra que se extiende desde el pasado lejano y reciente hasta el presente”. En el museo también se presentan otras 5 exposiciones individuales con temas muy variados. Más datos: www.petachtikvamuseum.com

Sobre “Album Darom” (Darom: sur) se nos explica que inmediatamente después del ataque del 7.10, durante el cual su amigo del Kibbutz Nir Oz fue asesinado, Dana Arieli, profesora de historia y fotógrafa que explora la cultura del recuerdo y las manifestaciones culturales del trauma, decidió subir una publicación diaria a su página de Facebook, cada vez centrada en un fotógrafo diferente cuyo trabajo está vinculado al Negev occidental. La primera publicación se subió el 20.10.23 y el homenaje continuó durante más de 100 días.

Las publicaciones incluían tomas del fotógrafo elegido del día, combinadas con textos que arrojaban luz sobre el artista y su trabajo, y se agrupaban bajo el título “Álbum Darom: Fotógrafos Israelíes en Homenaje a la Población del Negev Occidental”. Una vez finalizado, el álbum contenía obras de 107 fotógrafos, que documentaron a través de la cámara el Negev a lo largo de los años y en la actualidad. En la muestra hay fotografía artística y personal, fotoperiodismo y fotografía documental. “Album Darom” se presenta en tres formatos: un diario de Facebook, un libro impreso de fotografías acompañadas de ensayos y la exposición actual, que presenta las fotografías junto con obras de video, instalaciones y textos.

En el museo se están presentando otras 5 exposiciones individuales nuevas: Zvi Tolkovsky presenta una variedad anárquica de dibujo, collage, ensamblaje y libros. Mor Afgin presenta “Limbo”, una zona apocalíptica de realidad incierta. Doron Wolf presenta una pintura realista que plantea interrogantes sobre atemporalidad y originalidad. La exposición de Lali Fruheling, que se divide en dos espacios, invita al espectador a una fiesta de duelo. Michal Shachnai examina la cultura del kibutz en la que creció en una exposición multimedia.

Dana Arieli

Gran Feria de Arte y diseño “Pintura Fresca 2024”

“Fresh Paint” (Zeva Tari) la feria de arte contemporáneo de Tel Aviv que es una celebración de arte y cultura, un punto de encuentro entre los amantes del arte, el público en general y los artistas. Este año se realiza en el nuevo Centro de Deportes de Hadar Yosef, con 42 artistas, 40 galerías, proyectos curatoriales especiales y sociales, incubadora de arte y diseño, espectáculos y las “postales secretas”. Las exposiciones y otras actividades se extenderán por el espacioso salón, en una gran carpa en las canchas de tenis al lado y en la explanada entre ellos. Este es un evento fundado por Yifat Gurion y Sharon Tillinger, que desde su comienzo tiene como objetivo mostrar el quehacer del arte contemporáneo en Israel desde Tel Aviv que es el corazón de la cultura nacional, contando con la colaboración de la municipalidad y con el patrocinio de “Harel Insurance and Finance Group”, y de la Compañía de Seguros Zurich. Entre el 3 y el 8 de julio. Más datos: https://www.freshpaint.co.il/

Yifat y Sharon

El “Greenhouse” un invernadero con 42 artistas independientes uno de ellos recibirá el Premio Israel Makov como “artista prometedor” con una exposición individual en la próxima feria. Este año se presenta la del ganador de 2023, Shahaf Levy. La Galería Barry otorgará un premio a algún participante del invernadero cuya exposición será presentada en Beit Romano.

Gran parte de los proyectos este año se relacionan con la situación. El complejo “Galleries and Projects” presenta artistas del norte y sur del estado, y exposiciones que tratan la esperanza y el anhelo del viejo Israel. Entre los proyectos sociales se halla el de Farid Abu Shakra director de la Galería Umm El Fahem, que presenta una exposición sobre la convivencia, combinando artistas israelíes y palestinos. Los proyectos sociales de este año están marcados por los eventos del período: el Colegio Académico Sapir de Sderot presentará una exposición bajo el título de “Exposición al sur”.

Postales Secretas

El proyecto “Postales Secretas” se realiza en colaboración con el Hogar de los Artistas del Negev Occidental, y todos los ingresos serán contribuidos a esa organización sin fines de lucro, para establecer y operar el «estudio abierto»: espacios educativos de creación administrados por artistas locales en las comunidades de la zona. Participan este año varios artistas famosos, y algunas comunidades sociales. Se venderán postales también en línea: https://secretpostcard.freshpain.co.il/. Otros proyectos: Un nuevo complejo de diseño con 40 diseñadores de productos, cerámica, papel y vidrio, muebles e accesorios de iluminación, que mostrarán colaboraciones y colecciones especiales. Este año, también, la feria ofrecerá giras guiadas en hebreo e inglés, bajo la guía del equipo de la revista Portfolio: el cuerpo oficial de “Fresh”. (https://www.prtfl.co.il/).

Yaara Sachs

“Escapismo” en el Hotel Imperial “Wonderland”

En este hotel se está presentando con mucho éxito la tercera edicion de una exposición de estilo Pop Up, titulada “Escapismo”. Con 54 artistas que exponen sus obras en las 37 habitaciones del hotel. Mientras Israel enfrenta la incertidumbre y junto con los acontecimientos del último período, los artistas de la exposición del Imperial Hotel Wonderland ofrecerán a los visitantes una forma única de escapismo, a través de una exposición que busca transmitir una idea de cómo se puede utilizar el escapismo como poderosa herramienta para afrontar la situación, sanar y lograr cambios positivos. El antiguo hotel se convertirá nuevamente en un lienzo colectivo donde los artistas ofrecerán a los visitantes un escape temporal de la realidad que les sirva de seguro emocional ante la incertidumbre de nuestro tiempo expresando su visión de un mundo con esperanza y optimismo, a través de original diseño e inspiración. Más datos: www.imperialhotelwonderland.com

“ Tamarulla” Csengeri

Esta tercera edicion se realiza a la luz del vertiginoso éxito de la primera y segunda exposición con más de 200.000 visitantes y tras la serie de exposiciones temporales en museos que cautivaron al público y se llevaron a cabo en varios edificios de Tel Aviv, la curadora Yaara Sachs lanza esta exposición en colaboración con Imperial Bar Group en el Hotel Imperial de Tel Aviv. En cada una de las habitaciones, el público descubrirá una forma original muy colorida y emocionante de escapismo creada por los artistas y será como vivir una revelación d nuevas ideas. Se invita al visitante a que durante una hora y media se pierda en los pasillos del hotel y viva esta experiencia extraordinaria e inspiradora.

https://www.youtube.com/watch?v=G–9SwgXxYo

Tehiru

«Tehiru», en el Parque Nacional Beit Guvrin,

«Tehiru», es el nombre de una obra de arte única que se presenta en la Cueva de la Campana (Bell Cave) del Parque Nacional Beit Govrin – Tel Maresha, basada en el último álbum del famoso cantautor israelí Eviatar Banai, “Anchor in the Water”. La instalación única de vídeo y sonido fue creada por los artistas Yosef Meshiach y Daniel Nahum en colaboración con Banai quien declara: “Estas canciones me dan contexto, lugar y pertenencia, lo que más necesito mucho. Todos lo necesitamos ahora”. Dentro del espacio único de la gigantesca cueva de Beit Guvrin, emergen voces y sonidos mientras formas, dibujos, imágenes y colores proyectados en las paredes parpadean y desaparecen en las paredes de roca. La experiencia, por la noche, estimula los sentidos y es apto para toda la familia. Recodemos que estas cuevas son consideradas una maravilla arquitectónica milenaria, y desde 2014 fueron declaradas “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Este paseo por la obra artística dentro de la cueva acompañado por la musica y las canciones de Banai, es una experiencia imperdible. El director artístico es Yair Muss, la producción de Carmi Waterman y la curadora es Hilly Waterman. Más datos: https://en.parks.org.il/reserve-park/bet-guvrin-national-park/

https://www.youtube.com/watch?v=yJr6CFt4srE

“ZERO1NE” en la Cinemateca de Tel Aviv

ZERO ONE (Debek) es un festival de arte digital que opera en la intersección del arte, la tecnología, los mitos y los actos mágicos, llega a la Cinemateca de Tel Aviv en su cuarta edicion. Es un festival urbano de un día de duración que reúne música, arte visual, tecnología y arte local de vanguardia. El programa incluye conciertos, espectáculos audiovisuales, obras de arte digitales, instalaciones y espectáculos. El público está invitado a un evento itinerante en todas las salas y en la plaza de la Cinemateca que incluirá presentaciones audiovisuales, obras de arte, performances, sonido y presentaciones de artistas contemporáneos locales. La jungla digital se está expandiendo a nuestro alrededor. Los directores artísticos Yair Muss y Eran Arieli junto al productor Carmi Watterman dicen: “Parece que la realidad sólo está en proceso de fortalecerse, como un perpetuo resorte en espiral que sigue encogiéndose y acelerándose. Desde los acontecimientos de octubre, los entornos digitales en los que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo contienen principalmente una avalancha de información triste, enojada e impactante en cantidades que es dudoso que la mente pueda siquiera comenzar a contener”. En el festival se presentarán los artistas más interesantes del momento con performances audiovisuales, obras de arte, de sonido y otras más.

El festival Zero1Ne se fundó en 2019 en colaboración con el Museo Torre de David en Jerusalén. Está dirigido a amantes del arte, la cultura y personas pensantes interesadas en el encuentro entre arte y tecnología y tiene como objetivo desarrollar un lenguaje que permita imaginar las bases del emergente mundo digital. El 27 de junio. Más datos: https://www.cinema.co.il/