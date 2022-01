El argentino Diego Nicolaievsky, nominado entre los mejores jugadores de la semana de la Ligat Alef

24 enero, 2022

El jugador del Hapoel Marmorek quedó ternado en la competencia semanal del diario deportivo israelí One.

Diego Nicolaievsky se desempeña como mediocampista en Hapoel Marmorek de la Ligat Alef, la tercera división israelí. El argentino tiene un presente alentador como capitán de su equipo.

El medio deportivo One destacó esta realidad al poner a Diego entre los mejores cinco jugadores de la jornada 20 de la competencia.

«El mediocampista y estimado capitán del Hapoel Marmorek, el excelente argentino Diego Oscar Nikolaevsky lleva cuatro años en el club y cinco años en total en el país. No hay juego en el que no lo veas dando el cien por cien y más aún. Así fue también en el último partido, en la gran victoria ante el Maccabi Herzliya, donde jugó en el pasado», señaló el medio en su tradicional competencia semanal.

Nicolaievsky compite por el premio contra Ido Sharon, Muhammad Mahagna, Avijai Alfasi y Adir Khalifa. Para votar por el argentino, se puede participar haciendo click acá.

Luego de veinte fechas, el club de Diego se encuentra quinto en la división Sur de la competencia. El año pasado, en una entrevista en AURORA junto a su hermano Federico, Diego había reflexionado sobre la actualidad de su equipo: «Estoy en este club hace ya más de dos años. Es un club donde me siento muy cómodo, me fue bien y me siento como en mi casa. Este año el club se armó cómo para ascender y estamos en ese camino. Fue un año difícil en el que se están definiendo las cosas y ya estamos en el final de la temporada y bueno como te digo, un club que se armó para ascender, que ya conocía y donde me gusta estar».