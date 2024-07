El antisemitismo del Gobierno de Sánchez no refleja la realidad de España

España no es un país antisemita, pero nuestro gobierno ha abrazado las posiciones antisemitas más radicales como estrategia política. Adoptar una postura a favor de las demandas de Hamás no es defender a los palestinos: es defender su sumisión a un grupo terrorista. Adoptar una postura a favor de Hamás es también adoptar una postura contra los árabes de la región que quieren paz y libertad. Es vergonzoso que el gobierno de España utilice el término «genocidio» para hablar de la legítima defensa de Israel frente a los ataques de un grupo terrorista que exige el aniquilamiento del Estado de Israel. Ése es el significado de la frase «del río al mar», que repiten con pueril ignorancia algunos jóvenes españoles.

El primer genocidio en el que la población aumenta

¿Genocidio? Debe ser el genocidio más incompetente de la historia. En 1948, 156.000 árabes vivían en Israel.[1] A finales de 2020, la cantidad de ciudadanos árabes de Israel era 1.595.300, lo que constituía alrededor del 17,2% de la población total.[2] Además, en 2022, el gobierno estadounidense estimó la población palestina total en 3 millones en Cisjordania y 2 millones en la Franja de Gaza.[3] Según datos de 2023, Gaza tiene una tasa de crecimiento poblacional anual del 1,99%,[4] mientras que Cisjordania tiene una tasa de crecimiento poblacional del 2,07%.[5] Por tanto, este sería el primer genocidio en el que la población aumenta en lugar de disminuir.

Además, durante la actual guerra en Gaza, para minimizar las bajas civiles, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) hicieron llamadas telefónicas y enviaron mensajes de texto a los residentes de los edificios designados para el ataque.[6] Avisar con antelación de un ataque, ayudar a evacuar a los civiles y proporcionar ayuda es lo opuesto a un genocidio.

¿Qué es una respuesta proporcionada a una masacre?

Algunos gobiernos acusan en forma paternalista a Israel de una respuesta «desproporcionada» a los ataques del 7 de octubre. Sin embargo, ¿cuál es una respuesta proporcionada al asesinato, la violación y la quema de bebés? ¿Exigieron alguna vez los gobiernos una «respuesta proporcionada» de los aliados en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi o de Ucrania contra la Rusia de Putin? ¿Cuál es la respuesta proporcionada a los incesantes ataques diarios con misiles contra territorio israelí? ¿Qué debería haber hecho Israel? ¿Violar, torturar, secuestrar y asesinar a inocentes en la misma medida en que lo hizo Hamás?

El elevado número de víctimas se debe, ante todo, al hecho de que Hamás utiliza a civiles como escudos humanos y esconde a terroristas y armas en hospitales y escuelas.

Si los miembros del gobierno español y sus aliados políticos creen en las cifras de mujeres y niños muertos proporcionadas por Hamás, deberían preguntarse varias cosas. ¿De quién es la culpa de mantener, supuestamente, a miles de niños y mujeres en una zona de guerra donde se ha anunciado un ataque? Vale la pena señalar que la Convención de Ginebra prohíbe el uso de centros civiles para actividades militares. Utilizar instalaciones civiles para lanzar ataques es un crimen de guerra.

Sin embargo, Mousa Abu Marzouk, miembro del buró político de Hamás, dijo en una entrevista del 27 de octubre de 2023 transmitida por Russia Today TV, que los túneles en Gaza fueron construidos para proteger a los combatientes de Hamás de los ataques aéreos, y no a los civiles.[7] En un discurso del 26 de octubre de 2023 el líder de Hamás Ismail Haniyeh también declaró: “La sangre de las mujeres, los niños y los ancianos […] somos nosotros los que necesitamos esta sangre, porque despierta dentro de nosotros el espíritu revolucionario, porque nos despierta para que resolvamos.”[8] Más recientemente, el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, exaltó las muertes de palestinos como una forma de ayudar a aumentar la presión sobre Israel.[9]

Doble estándar

Es vergonzoso que el gobierno español repita, como si fueran válidas, las cifras de muertos publicadas por el Ministerio de Salud de Hamás, y no tenga en cuenta las proporcionadas por entidades independientes o incluso por la ONU, que revisó a la baja las cifras de víctimas. [10] ¿Se imaginan el conflicto diplomático que se habría generado si los datos de «tortura» que inventó el partido político nacionalista vasco Batasuna hubieran sido aceptadas en la guerra de España contra ETA?

Difundir cifras falsas proporcionadas por una organización terrorista debería ser vergonzoso en un país como España, que ha luchado durante décadas para que la desinformación proporcionada por ETA y Batasuna no fuera aceptada por los medios extranjeros.

No hay bloqueo israelí

Gaza también vive de Israel. En 2021, la Coordinación Israelí de Actividades Gubernamentales en los Territorios anunció que desde el 31 de enero de 2021 hasta el 6 de febrero de 2021, 2.116 camiones habían entrado a Gaza desde el cruce de Kerem Shalom, transportando 61.858 toneladas de bienes y equipos y 3.229.601 litros de combustible y diésel. Además, la actividad de la Administración de Coordinación y Enlace de Gaza en el primer semestre de 2023 se centró en traer dinero a Gaza, por una suma superior a 110 millones de shekels, aumentando el número de trabajadores de la Franja de Gaza en Israel (la cuota aumentó a 18.500 trabajadores ), simplificando el procedimiento de aceptación de tratamientos médicos en Israel, operando autobuses para transportar pacientes desde el cruce de Erez a hospitales en Israel, estableciendo una clínica de oncología en un hospital de Gaza, y más.[11]

Si alguien está bloqueando Gaza y no quiere tener nada que ver con Hamás, es claramente Egipto, que, junto con muchos otros países árabes como Jordania, no está dispuesto a acoger a refugiados palestinos de Gaza. No es casualidad que Egipto haya construido un gran muro a lo largo de la frontera con Gaza, ya que el régimen de El-Sisi no quiere importar terrorismo y no quiere fortalecer la ideología fundamentalista de los Hermanos Musulmanes en el país.

Queers por Palestina

Cuando escuchamos consignas pro-Hamás en una protesta LGTBQ o feminista no podemos dejar de pensar en el hecho de que Gaza, bajo la dictadura de Hamás – organización terrorista que se niega a celebrar elecciones desde 2006 – ejecuta a homosexuales y oprime a mujeres y niños. Como dijo Bill Maher, ¿puedes decirme dónde hay un bar gay en Gaza? Israel tiene celebraciones de libertad y Orgullo, pero en Gaza, si eres gay, te matan. Preséntense en Gaza con una pancarta de Queers For Palestina y vean qué sucede.

Irónicamente, si miembros de movimientos como «Gays por Palestina» y «Queers por Palestina» vivieran en Gaza, probablemente tendrían que buscar asilo en Israel. En febrero de 2024, en medio de la actual guerra de Gaza, un tribunal israelí decidió que las personas palestinas LGBTQ pueden hacerlo. La juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv, Michal Agmon Gonen, dictaminó que «los palestinos amenazados debido a su orientación sexual pueden solicitar asilo».

Muchos manifestantes dicen que no son antisemitas, sólo antisionistas, como si eso fuera una justificación. ¿Y qué es el sionismo? El sionismo es la lucha y defensa de un Estado judío independiente, y proviene de Sion, una colina en la ciudad de Jerusalén. Entonces, seguramente es antisemitismo exigir que una democracia como Israel –que ofrece libertad de expresión y libertad de religión para todos, como se afirma en la Declaración de 1948 sobre el establecimiento del Estado de Israel– justifique la defensa de su derecho a existir, mientras se aceptan todas las mentiras difundidas por la dictadura terrorista de Hamás.

El Gobierno español reconoce a Palestina

Es vergonzoso que el gobierno español haya anunciado su reconocimiento del inexistente Estado palestino, cuando no se dieron condiciones de un acuerdo para ese Estado. Hamás no renunció a su objetivo de aniquilar y destruir al Estado de Israel ni ha demostrado su voluntad de alcanzar un acuerdo de paz. Además, Hamás y su aliado Hezbollah siguen atacando a Israel. En esta etapa, el reconocimiento de un Estado palestino es una remuneración por el terrorismo. Llamarlo un paso esencial para la paz es una tontería.

Los árabes rechazaron cinco veces compartir la tierra con los judíos, en 2008, 2000, 1967, 1947 y 1936. Mientras los líderes palestinos sigan defendiendo el lema «del río al mar» -que significa la destrucción de Israel- no es posible creer que aceptarán una solución de dos Estados.

Es ridículo que la segunda viceprimera ministra de España, Yolanda Díaz, dijera que el lema «del río al mar» respalda la solución de dos Estados. Se trata simplemente de una forma de blanquear a Hamás, que considera que Palestina comprende todo el territorio desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, sin derechos para el pueblo judío. Esto aparece claramente en la Carta Fundacional de Hamás, un documento religioso y antisemita que pide una guerra intransigente contra los judíos hasta el Día del Juicio y rechaza ceder ni siquiera una pulgada de tierra de Palestina.[13]

El reconocimiento de un Estado palestino sin una mayoría cualificada en el parlamento español y sin un acuerdo de que Hamás debería poner fin a sus políticas terroristas y renunciar a su objetivo de eliminar a Israel es antisemita y recompensa el terrorismo.

Del río al mar, libres de Hamás

Sí, el gobierno español y sus aliados políticos son antisemitas. La propia España no lo es. Cuando el gobierno español se pone del lado de una dictadura terrorista que asesina a homosexuales, oprime a las mujeres y ataca a la única democracia en Medio Oriente, significa que el gobierno de Sánchez se está aliando con los enemigos de Occidente y de las democracias liberales para promover sus propios intereses políticos.

Defender a Israel y luchar contra Hamás significa defender la libertad, especialmente para los palestinos, que están siendo intimidados y son rehenes por una dictadura islamista. Por lo tanto, para que musulmanes, judíos y cristianos vivan en libertad, necesitamos estar libres de Hamás desde el río hasta el mar.

*El Dr. Daniel Lacalle es miembro de la Junta Asesora de MEMRI. Es un reconocido economista, autor y comentarista español de asuntos políticos y económicos mundiales.

Fuente: MEMRI