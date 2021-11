El antiguo jefe del Mossad recomienda ataques a Irán si no se llega a un buen acuerdo nuclear

26 noviembre, 2021

Yossi Cohen explicó que si no hay un arreglo firme al que Irán respete para el desarme nuclear, se debe analizar ataques a ese país.

Yossi Cohen, ex jefe del Mossad, explicó que los ataques a Irán serían la única solución en caso de que no se llegue a un «buen acuerdo» para el desarme nuclear. Cabe recordar que en 2015 se firmó un tratado al respecto pero no tuvo los resultados esperados, ya que gobiernos como el iraní siguieron armándose con dispositivos nucleares.

«Un buen acuerdo podría evitar que Irán alcance una bomba, y un mal acuerdo como el firmado en el pasado no puede hacerlo perfectamente», sostuvo Cohen en una entrevista con el portal de noticias Ynet. De esta manera clarificó el entrevistado que elegiría arreglar el asunto por vías diplomáticas, pero que actuaría con fuerza en caso de no poder concretarse esa primera opción.

Sobre el accionar que debería tener Israel en el supuesto caso de que el país apuntado no coopere, expresó: «Si Irán toma este camino que pone en peligro nuestra existencia, los ataques en sitios nucleares deben estar sobre la mesa de manera inequívoca».

Cohen agregó una frase importante para justificar por qué deberían actuar los estados frente a esta amenaza: «La conclusión es que debemos quitarle todas las capacidades que tiene Irán porque no podremos quitarle sus motivaciones».