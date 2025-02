El amor, la justicia, el gobierno: diez frases con la sabiduría del Quijote

Más allá de las aventuras del caballero andante, la obra de Miguel de Cervantes ofrece puntos de vista agudos sobre temas que nos siguen tocando hoy

Pocas obras han dejado una huella tan profunda en la literatura universal como Don Quijote de la Mancha. Publicada en 1605, la novela de Miguel de Cervantes no solo dio vida a uno de los personajes más icónicos de la historia, sino que también se convirtió en un espejo de la condición humana. Entre desvaríos y lucideces, el hidalgo manchego y su fiel escudero, Sancho Panza, recorren caminos donde la realidad y la fantasía se entremezclan, dejando a su paso reflexiones sobre el amor, la justicia y el poder.

Más allá de su trama, Don Quijote ofrece pensamientos atemporales que invitan a la reflexión. Desde la firmeza del caballero en sus ideales hasta el pragmatismo de Sancho en su efímero gobierno, la obra de Cervantes sigue resonando con fuerza en el mundo actual.

Sancho Panza gobierna la ínsula de Barataria, un territorio ficticio que los duques, como parte de una burla, le otorgan para poner a prueba su capacidad como gobernador. Durante su breve mandato, Sancho demuestra un sorprendente sentido común y justicia en sus decisiones, aunque finalmente renuncia al cargo al darse cuenta de las dificultades del gobierno y al ser víctima de una última jugarreta que lo deja maltrecho y desilusionado.

En estas diez frases, recogemos la esencia de su enseñanza sobre los grandes temas de la vida.

La libertad

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, tanto como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres (Don Quijote)

Ser más

Has de saber, Sancho, que no es un hombre más que otro, si no hace más que otro (Don Quijote)

Justicia

Cuando pueda y deba tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. (Don Quijote)

El amor

El amor, según yo he oído decir, mira con unos anteojos que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza, riqueza, y a las legañas, perlas. (Sancho Panza)

Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el coser y el bordar, y el estar siempre ocupada, ser antídoto al veneno de las amorosas ansias. (Don Quijote)

El amor y la guerra son una misma cosa, y así como en la guerra es cosa lícita y acostumbrada usar de ardides y estratagemas para vencer al enemigo, así en las contiendas y lides amorosas se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea. (Don Quijote)

Necios

El necio ni en su casa ni en la ajena sabe nada, porque sobre el cimiento de la necedad no asienta ningún gran edificio

Gobierno

Aquí está vuestro gobernador Sancho Panza, que en esos diez días que ha tenido el gobierno ha podido comprender que no le va a importar nada no ser gobernador, no ya de una ínsula, sino de todo el mundo. (Sancho Panza)

Si gobiernas mal, tuya será la culpa, y mía la vergüenza. (Don Quijote)

