El alimento del alma. Breve reflexión.

29 noviembre, 2021

«Lo agarraron y arrojaron al foso; y el foso estaba vacío, no había agua en él».

Libro del Génesis 37-24.

Dr. Natalio Daitch

El foso vacío.

Las palabras «estaba vacío, y no había agua en él», impresiona una redundancia (que sería el empleo de palabras innecesarias para expresar un concepto o una idea, que ya están aclarados o se sobre entienden de lo que ya está dicho o escrito). Y el clásico exégeta de la Torá Rashí (Sabio judío que vivió entre 1040 y 1105 en Troyes, Francia) lo menciona para mostrarnos la profundidad del foso y darnos una idea de su vacuidad.

Y según Rashí el pozo si tenía serpientes y escorpiones. Y algunas interpretaciones concluyen que cuando un pozo o foso está vacío de agua (sabiduría) obvio que allí solo vamos a encontrar serpientes y escorpiones.

¿Y de dónde obtenemos sabiduría genuina, sino de la Torá?



Alma, mente y cuerpo.

En verdad no siempre es fácil tener a mano definiciones de aquellas partes que constituyen la persona humana. Y entonces, pasamos a definir el cuerpo como nuestra parte física, que nosotros los médicos estudiamos en su funcionamiento de sus órganos y las reglas que rigen esa armoniosa actividad o trabajo corporal. Aquí nos encontramos con la fisiología o el normal funcionamiento del cuerpo, y la patología o todo aquello que desde lo interno o externo puede alterar ese maravilloso equilibrio y producir daño, limitación y en ocasiones también el óbito.

La mente humana es el nombre más común dado al pensamiento emergente, que es el responsable del entendimiento y de crear pensamientos. También he buscado y encontrado que la mente es definida esencialmente como un sistema de comunicación y control entre el ser espiritual y la persona misma y su entorno. Una especie «de puente entre lo concreto y lo abstracto», siendo que lo abstracto es lo que existe solo en idea, en concepto, y en la mente.

En la mente podríamos distinguir partes como: a_ la mente consciente implicada en desarrollar inteligencia y adquirir conocimientos y b_ la mente subconsciente e inconsciente por la cual accedemos a recuerdos y emociones.

En definitiva, para muchos la mente es el conjunto de capacidades intelectuales de la persona y tiende a ser identificada como el alma.

Para concluir este bloque, el concepto de alma que sería de naturaleza espiritual. El alma es el principio de vida de todo ser viviente y aquello que vivifica al cuerpo. Para otros es la esencia inmaterial que define a la individualidad y a la humanidad. Y es aquello que se nos va cuando el cuerpo deja de existir.



Necesidades humanas.

Existen muchos dibujos y pirámides que intentan exponer el conjunto de necesidades humanas. Y para simplificar las podríamos agrupar como: 1_ necesidades fisiológicas, 2_ necesidades de seguridad, 3_necesidades de pertenencia y amor, 4_ necesidades de estima, y 5_ necesidades de autorrealización.

Se trata de un intrincado combo de requerimientos que va desde aquello primario o las necesidades del cuerpo como conseguir alimento, hasta bucear y buscar desesperadamente el sentido del Ser, y por aquí tropezamos con la ontología que es una rama de la filosofía que justamente se ocupa del tópico.



El foso vacío y el existir. Final.

Yosef fue arrojado a un pozo vacío por sus hermanos. Y volvemos a la reiteración, toda persona, una vez que tiene satisfechas sus necesidades básicas y corporales, busca un sentido de pertenencia y de existencia. Esta búsqueda es común a todos los seres humanos, y una moraleja (enseñanza) o conclusión bastante obvia ya que se desprende de una observación diaria y cotidiana y extendida sea lo que pasa con judíos o gentiles. Cuando una persona no encuentra un pozo lleno de agua, corre el riesgo de encontrarse con serpientes y escorpiones, entiéndase, pensamientos equivocados, caer en ideas ajenas o parásitas o ingresar en el oscuro compartimiento de las conductas oscuras que rozan con el desvío y la locura y hasta el delito. La asimilación para los judíos y la perdición humana para los no-judíos es moneda corriente en un mundo impregnado por la alta velocidad, la ansiedad, la confusión, la inversión de los valores, y la violencia sin límite.

Para los creyentes, el alma necesita un alimento espiritual bueno, kosher, acorde con los mandamientos de la Torá que es nuestra brújula o GPS (sistema de posicionamiento global), que nos orienta para poder transcurrir, en los por momentos tormentosos mares de la existencia humana.

La Torá lo abarca todo, y tiene todo clase de sustento para las tres instancias vitales de la persona que son: el pensamiento, la palabra, y la acción. El resto es solo yetzer hará disfrazado, un probador de mil rostros, y un vendedor de fantasías, siempre buscando clientes e incautos e inexpertos, inocentes o reincidentes, a quienes pueda hacer tropezar una y mil veces con la misma piedra.

Yosef no es solo el Yosef bíblico, también podría representar a cualquier persona que es arrojada a un mundo seco, sin mitzvot, ni código alguno, donde no hay referentes ancestrales ni Patriarcas ni Matriarcas. Un mundo sin la posibilidad de un Shabat restaurador cada semana, sin festividades, sin Rabinos y sin exégetas. A un mundo sin tefilot ni nada espiritual para estudiar y poder crecer y desarrollarse plenamente en todos los sentidos. Sin pastores, que cuiden o se preocupen que ninguna ovejita pueda perderse. Para concluir, un alma hambrienta es capaz de cualquier cosa, de cometer cualquier error y cualquier horror. Y está es mi reflexión final, y última, cuando el alma no tiene agua se confunde y toma arena o barro e inclusive veneno, pensando que esto es un líquido vivificador (como la savia que nutre y fortalece a un árbol) … o algo que da fuerza y vigor y es realmente bueno. En muchas ocasiones al percatarse del error, no siempre tiene la oportunidad de cambiar, hacer teshubá y rectificar el rumbo. El alto porcentaje de alejamiento del idishkait es un indicador sensible, de esto que inquieta a este escritor y se expone al público lector.