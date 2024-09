El absolutismo de la libertad de expresión de Elon Musk es sumamente defectuoso

A pesar de las declaraciones de Musk, la realidad en las redes sociales muestra que los contenidos polarizadores generan más interacción que los discursos racionales, lo que plantea dudas sobre el impacto de su filosofía

Por Adrian Wooldridge

Casi no pasa un día sin que Elon Musk pregone su creencia en la importancia absoluta de la libertad de expresión. Insiste en que “la moderación es una palabra propagandística para la censura”, que las publicaciones solo deben eliminarse si infringen la ley y que se debe permitir que florezcan mil flores, por feas que sean. Si el sitio de redes sociales que posee, X, va a ser una plaza pública para el mundo, declara, tiene que ser una plataforma de libertad de expresión.

Aunque las publicaciones de Musk sobre la libertad de expresión han aumentado en frecuencia desde que se peleó con el primer ministro británico, Keir Starmer, por el papel de X en los recientes disturbios del país, no cabe duda de que representan no solo las creencias fundamentales de Musk, sino también las de las élites de Silicon Valley. En 2019, su colega y titán tecnológico Mark Zuckerberg dijo a una audiencia en la Universidad de Georgetown que deberíamos “rechazar el impulso de definir la libertad de expresión” y, hace apenas unos días, dijo que lamentaba haber cedido a la presión de la administración Biden para “censurar” el contenido relacionado con la COVID-19.

El argumento a favor del absolutismo de la libertad de expresión se basa en una creencia que hasta ahora ha estado en el centro del liberalismo, pero que está siendo socavada por las mismas redes sociales que Musk domina: el argumento de que la batalla de ideas conduce inexorablemente al triunfo de la verdad sobre la falsedad, de la democracia sobre la tiranía y de los débiles sobre los poderosos.

Basta con escuchar a tres de los mejores liberales. John Milton preguntó: “¿Quién ha conocido jamás que la verdad se haya visto envuelta en un enfrentamiento libre y abierto?”. John Stuart Mill insistió en que la verdad surgiría inevitablemente de “una lucha entre combatientes que luchan bajo banderas hostiles”. Oliver Wendell Holmes razonó que la mejor prueba de la verdad es su capacidad de triunfar en el “libre mercado de ideas”. La batalla de ideas es buena para la democracia porque permite que las mejores triunfen en la plaza pública. Es buena para el orden civil porque permite que todos expresen sus desacuerdos antes de doblegarse a la voluntad democrática. Y es buena para la salud de la sociedad en general porque permite que la gente pida cuentas a los poderosos. “La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia”, declara Musk simplemente.

Sin embargo, la libertad de expresión que se practica en X y otras plataformas de redes sociales actualmente no supera todas estas pruebas. Los tuits sensacionalistas viajan más lejos y más rápido que los sobrios. Las cifras polarizadoras atraen más seguidores que las sensatas. Los mecanismos disponibles para el debate (publicar respuestas y correcciones) son más débiles que los mecanismos de publicidad.

En el mundo físico, la mayoría de las personas son cuidadosas con las personas con las que se relacionan, pero en el mundo virtual dejan de lado toda precaución y escuchan a personas con las que no querrían ser vistas en un bar, ya sea porque las siguen por curiosidad o, más probablemente, porque el algoritmo de Twitter las empuja en esa dirección.

El valor tradicional de una red social se invierte: en lugar de “limpiar” el contenido y refinar la información, el sistema combina la verdad con la falsedad y las fuentes confiables con las dudosas. Peor aún: el usuario ya no es capaz de distinguir entre personas reales y voces artificiales. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon sobre 200 millones de tuits sobre el corona virus enviados en los primeros meses de 2020 concluyó que el 45% de ellos probablemente fueron enviados por robots en lugar de humanos y tenían como objetivo sembrar la división en Estados Unidos.

Por lo tanto, es más probable que Twitter debilite la democracia que la fortalezca. Los recientes disturbios en Gran Bretaña se desataron cuando un usuario tuiteó la falsedad de que el hombre que había matado a tres niñas en Southport era un refugiado musulmán que había llegado a Gran Bretaña en un pequeño barco. (Esos rumores podrían haberse difundido sin X, por supuesto, pero el hecho de que la plataforma llegue a tanta gente y coloque rumores no verificados junto a fuentes de noticias respetables en su muro aseguró que fuera aún más letal). Las potencias extranjeras, en particular Rusia, utilizan deliberadamente la desinformación, a veces difundida por actores malignos y a veces por bots, para magnificar la tensión social, difundir rumores y alentar el cinismo.

En lo que se refiere al poder, el viejo ideal liberal se ha trastocado por completo. Se suponía que la libertad de expresión obligaba a los gobiernos poderosos a rendir cuentas al pueblo. Por eso los padres fundadores de Estados Unidos mencionaron especialmente a la prensa en la Primera Enmienda. Pero hoy el poder reside en las plataformas, no en el gobierno. Las plataformas operan en la mayor parte del mundo (aunque China está ahora detrás de un “gran cortafuegos”) según principios que entiende una pequeña élite de personas en Silicon Valley. X tiene 368 millones de usuarios activos mensuales y Facebook más de 3.000 millones. Musk puede considerarse un George Washington moderno, pero en realidad está mucho más cerca del rey Jorge III.

El problema más profundo de las plataformas de redes sociales es que no son plazas públicas diseñadas para promover el debate abierto y la deliberación democrática, sino empresas comerciales diseñadas para buscar atención y promover la participación. Su métrica más importante no es el avance de la verdad sobre la falsedad, sino la cantidad de clics, me gusta y retuits que obtienen las publicaciones. Y esta cifra no es tan ajena a la búsqueda de la verdad y la deliberación democrática como opuesta a ella: el material polarizador y sensacionalista nos proporciona la descarga de dopamina que anhelamos y nos anima a seguir desplazándonos y retuiteando.

Hay un debate vital que debe llevarse a cabo sobre cómo equilibrar la libertad con la responsabilidad. Para avanzar en este debate, debemos prescindir de los absolutos (libertad versus tiranía) y, en su lugar, tener en cuenta dos sutilezas. La primera es que hay muchos tipos diferentes de discurso, desde el discurso político (que la mayoría de la gente está de acuerdo en que debería protegerse) hasta el discurso comercial y la intimidación.

El compromiso de Estados Unidos con la Primera Enmienda no le ha impedido imponer restricciones a la expresión no política sobre la base de la verdad o la exactitud. La Comisión de Bolsa y Valores, por ejemplo, controla lo que la gente puede decir cuando vende productos financieros. La Administración de Alimentos y Medicamentos establece lo que se debe y no se debe decir sobre determinados productos. La Comisión Federal de Comercio restringe el discurso “injusto y engañoso” relacionado con el comercio.

La segunda sutileza es que existen muchos tipos de regulación, desde las más exhaustivas hasta las más laxas. Me sentiría tentado de aplicar el modelo británico de radiodifusión a las plataformas relacionadas con las noticias. Para obtener una licencia para operar, los medios británicos tienen que demostrar que son “personas idóneas y adecuadas” y tienen que aceptar informar con “la debida imparcialidad” y “la debida exactitud”. Pero para aquellos que piensan que esto es demasiado draconiano, hay medidas más modestas: por ejemplo, obligar a los usuarios X con muchos seguidores a observar estándares más altos que los usuarios normales o bloquear a los alborotadores conocidos.

Todas las sociedades sensatas imponen restricciones a la capacidad de las personas para gritar “fuego” en un teatro lleno de gente. Sin embargo, una cantidad preocupante de lo que ocurre en las redes sociales huele exactamente a eso. La vieja presunción de que a estas plataformas se les debe permitir hacer lo que quieran bajo la bandera de la libertad de expresión ya no es válida cuando ejercen tanto poder y sus incentivos comerciales entran tan claramente en conflicto con la búsqueda de la verdad.

Fuente: INFOBAE