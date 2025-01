“El 2024 en off”, los secretos de la política argentina en un año decisivo

Un libro electrónico de descarga gratuita recoge la información que brindó Valeria Cavallo, directora de Infobae, en su newsletter “A micrófono cerrado”. Lo que dicen los personajes del poder cuando no hablan en público. Se puede leer en cualquier tablet, computadora o teléfono.

“El 2024 fue un año muy complicado para todos por el cambio de gobierno, pero sobre todo para los que hacemos periodismo”, dice Valeria Cavallo, la directora periodística de Infobae. ¿Por qué era un momento difícil? “Porque llegaba un personaje que no conocíamos, que viene fuera de la política, con un círculo que viene fuera de la política, con un círculo muy chico, muy familiar y muy apegado, que también era difícil de penetrar y de conocer”. [Clickée aquí para descargar el libro gratis]

Por Valeria Cavallo

Valeria Cavallo, directora periodística de Infobae

Esa realidad, Cavallo la enfrentó con el equipo periodístico de Infobae pero, también, con un viejo recurso de la profesión: el off the record. Esas cosas que los protagonistas de la política les dicen a los periodistas cuando el grabador está apagado. Esas cosas que muchas veces revelan verdades que no es posible declarar a micrófono abierto.

Por eso, Cavallo habló en voz baja con unos, con otros, con los centrales y con los laterales y escribió un newsletter titulado “A micrófono cerrado”. Allí supimos datos fundamentales y pequeños detalles, como quién tenía acceso libre a la Residencia de Olivos (y quién, sorprendentemente, no).

Con ese material ofrecemos ahora El 2024 en off. Claves de un año decisivo, un libro electrónico -de descarga gratuita- que permite repasar el año y entender cómo fueron pasando algunas cosas que hoy parecen establecidas. El foco está puesto en revelar los “secretos, tensiones, y giros” que definieron algunos de los procesos más controversiales del país. La publicación del libro arroja luz sobre las maniobras detrás de los titulares y exhibe tanto los momentos cruciales como los detalles inadvertidos que moldearon las decisiones políticas del año.

“Cada datito servía. A diferencia de la vieja política, que está acostumbrada al off the record, a las relaciones con los periodistas y demás, ahora cada dato que se podía conocer u obtener de ellos, era interesante”, cuenta Cavallo ahora.

Y también muestra los escollos con los que se topó: “Rara vez la información era de fuente directa. En cambio, venía de algún participante o invitado a reuniones en Olivos o en la Casa Rosada”.

Datos susurrados, interpretación y audacia: los títulos que fueron apareciendo describen una realidad: “El poroteo del Senado”, “El viejo gagá resiste”, “El negocio del consultor”, “Más reformas… edilicias”, “Otra vez la vice” o “¿Hay parálisis en el Gobierno?” son algunos de ellos.

“De hecho hay muy pocas fotos, por ejemplo, del presidente en la Quinta de Olivos, seguimos sin saber cómo viven sus hijos perrunos, cómo es la convivencia, si es que existe, con su novia, cómo fue con la anterior novia”, dice Cavallo ante la publicación de El 2024 en off. Claves de un año decisivo. “Convengamos que ya cambió de pareja dos veces en lo que va el gobierno y hay rumores sobre una tercera. Entonces todo dato de color político y personal que suma para conocer al personaje que nos gobierna resultaba de mucho interés”.

Los lectores se reencontrarán con nombres como los de Javier Milei, Victoria Villarruel, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y hasta Marcos Galperín. También verá las sombras de los juegos de poder en el Congreso y la Casa Rosada. Así, Cavallo dibuja un mosaico de intrigas, estrategias y decisiones que transformaron el tablero político, económico y social en medio de desafíos inéditos.

En esta obra basada en su newsletter, Valeria Cavallo busca captar los aspectos institucionales y las estrategias ocultas de un periodo particularmente agitado. Las luchas políticas y los acuerdos de alto riesgo son narrados desde una perspectiva que abarca no solo la narrativa pública, sino también los detalles menos visibles que marcan el verdadero pulso de poder.

Para leerlo no hace falta tener ningún dispositivo en especial, se accede a él desde cualquier tablet, teléfono o computadora. [Clickée aquí para descargar el libro gratis]

Quién es Valeria Cavallo

♦ Nació en Buenos Aires.

♦ Es Licenciada en Ciencia Política de la UBA con posgrado en Opinión Pública. También cursó la mitad de la carrera de Economía.

♦ Pasó por la radio y la producción de televisión. Realizó múltiples coberturas políticas nacionales e internacionales.

♦ Comenzó a trabajar en Infobae en 2006 cuando pocos medios apostaban al periodismo on line. Actualmente, es directora Periodística de ese medio que, gracias al trabajo de un gran equipo en pocos años, logró ser el diario digital hispano más leído del mundo y a la redacción de la Argentina se sumaron múltiples en la región.

Fuente: INFOBAE