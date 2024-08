Egipto insta a Israel y Hamás a alcanzar urgente una tregua en las conversaciones en Doha

Egipto ha llamado a «todas las partes» a consensuar una fórmula para alcanzar urgentemente una tregua en la Franja de Gaza, en la que se aplique un alto el fuego y el canje de rehenes israelíes por terroristas palestinos presos, en la ronda de conversaciones que comienza este jueves en Doha y en la que participa como mediador.



Una fuente egipcia de alto nivel dijo hoy al canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia del país árabe, que «Egipto ha renovado (el llamamiento) a todas las partes la necesidad de hallar una fórmula de consenso con el fin de alcanzar una tregua de forma urgente».



El informante, bajo condición de anonimato, aseguró que existe una cooperación de Egipto con Qatar y Estados Unidos, también mediadores para la tregua, «para acercar los puntos de vista» que lleven a un acuerdo.



La fuente no aportó más detalles sobre quién acudirá por parte de Egipto a esta ronda de negociaciones, que se celebra en medio de un fuerte hermetismo y vista como una de las últimas esperanzas para evitar una expansión de la guerra en Oriente Medio.



El grupo terrorista islámico palestino Hamás, cuya oficina política se encuentra en Doha, indicó que no enviará a este diálogo una comisión negociadora, en insiste en reivindicar la aplicación de lo que alegó que ya fue acordado con anterioridad «en lugar de proseguir con nuevas rondas».



Del lado israelí partirá al encuentro convocado por los mediadores un equipo encabezado por el jefe del servicio inteligencia exterior israelí -Mossad-, David Barnea; su homólogo en el servicio interior -Shabak-, Ronen Bar; y el mayor general Nitzan Alon, que supervisa las conversaciones en nombre de las Fuerzas de Defensa de Israel, según informó el canal 12 de noticias.



Las partes buscarán en Doha avanzar hacia un acuerdo de alto el fuego que permita un intercambio de rehenes israelíes por terroristas palestinos presos sobre la propuesta presentada por Estados Unidos a finales de mayo, en un proceso que se extenderá «durante varios días», tal y como auguró ayer en Beirut el mediador estadounidense para el conflicto entre el Líbano e Israel, Amos Hochstein.



El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y Hamás han mantenido un cruce de acusaciones constante por las enmiendas introducidas a la propuesta lanzada por el presidente estadounidense, Joe Biden.



El primer ministro achacó a los terroristas islámicos haber exigido 29 cambios a la propuesta -que no especificó-, mientras que éstos le reprocharon haber introducido dos nuevas demandas en el encuentro que mantuvo la delegación de Israel con los mediadores en Roma, a finales de julio.



Estas demandas pasan por implementar un mecanismo de control israelí en el corredor de Netzarim -que divide el norte y sur de Gaza desde el inicio de la guerra- para garantizar que los miembros de Hamás no vuelven a agruparse en el norte, y por asegurar la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en el corredor de Philadelphi -la frontera de Gaza con Egipto- para evitar el contrabando de armas.



Biden aseguró que espera que una tregua en Gaza disuada a Irán de tomar represalias por la muerte del líder de la oficina política de Hamás, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán hace más de dos semanas y que fue atribuido a Israel. Aurora y EFE