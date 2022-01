EEUU sanciona a tres miembros y diez compañías de Hezbollah

21 enero, 2022

El Gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a tres miembros del grupo chií libanés Hezbollah por ser «facilitadores financieros del grupo», así como a diez compañías relacionadas con ellos.

El Departamento del Tesoro explicó que los sancionados son Adnan Ayad y su hijo Yihad Adnan Ayad, así como Ali Adel Diab.



EE.UU. acusa a Adnan Ayad y a su socio, Adel Diab, que en el pasado ya fue sancionado por el Tesoro, de haber empleado su compañía Al Amir Co. for Engineering, Construction y General Trade, con sede en el Líbano, para recaudar fondos y lavar dinero para Hezbollah. Esa firma es una de las empresas sancionadas este viernes.



Por su parte Yihad Adnan Ayad fue señalado por Washington de haber ayudado o proporcionado «apoyo financiero, material o tecnológico» a la organización, vinculada a Irán y considerada terrorista por EE.UU.



Ali Adel Diab, hijo de Adel Diab, es director y socio de otra de las compañías sancionadas por EE.UU, Hamer and Nail Construction, con base en Zambia.



El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, indicó en la nota que las acciones de este viernes «exponen y tienen como blanco el mal uso por parte de Hezbollah del sistema financiero internacional para recaudar y lavar fondos para sus actividades desestabilizadoras, al tiempo que el pueblo libanés sufre de una crisis económica sin precedentes».



Como consecuencia de estas designaciones, quedan congelados los activos que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben transacciones financieras con entidades de EE.UU. EFE