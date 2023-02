EEUU retira la candidatura a la CIDH de activista que tachó a Israel de “Estado de apartheid”

15 febrero, 2023

Estados Unidos retiró la candidatura de Jim Cavallaro para una de las plazas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los comentarios de este activista contra Israel y la política estadounidense hacia el Estado judío.

«Sus declaraciones claramente no reflejan la política exterior de Estados Unidos. No son un reflejo de lo que nosotros creemos y son inapropiados», expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa.



Por ello, el Gobierno de Joe Biden «ha decidido retirar la nominación de esta persona para servir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», añadió Price.



El portavoz de la diplomacia estadounidense aseguró que el Gobierno no estaba «al tanto» de los comentarios del activista de derechos humanos cuando anunció su nominación la semana pasada.



La decisión le fue comunicada a Cavallaro, jurista y profesor universitario, en una reunión en el Departamento de Estado.



Según medios locales, Cavallaro ha publicado durante los últimos años varios mensajes en Twitter, algunos de ellos ya borrados, en los que arremetía contra Israel y la política estadounidense de amistad con el país.



El profesor calificó a Israel como un «Estado de apartheid» y lo acusó de cometer supuestas «atrocidades» contra los palestinos con la complicidad de Washington.

Recientemente, Cavallaro usó un lenguaje visto por muchos judíos como intercalado con tropos antisemitas al calificar de «vendido» al líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, por haber recibido donaciones de grupos proisraelíes.



Cavallaro es profesor de Derecho Humanitario en las universidades de Yale, Wesleyan y California, director ejecutivo de la Red Universitaria por los Derechos Humanos, y fue comisionado de la CIDH entre 2014 y 2017.



Los 32 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) -excluyendo a Venezuela y Nicaragua, que no tienen participación actual en el organismo- deben elegir este año a cuatro de los siete comisionados de la CIDH durante la Asamblea General que tendrá lugar en junio en Washington. Aurora y EFE