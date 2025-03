EEUU niega que los contactos con Hamás sean una negociación y exige al grupo terrorista que desaparezca

Estados Unidos negó que los contactos directos mantenidos con Hamás sean una “negociación” y exigió al grupo terrorista islámico palestino su desaparición de la Franja de Gaza para que haya una salida al conflicto.



“Tener una conversación con algo, no necesariamente se trata de una negociación. No es irreconciliable”, declaró la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, durante su primera rueda de prensa.



Bruce aseguró que los contactos, revelados por la Casa Blanca, sirvieron para que Estados Unidos pudiera “transmitir” su posición, de la misma manera que se pude hacer mediante un tuit o un cable diplomático.



“No hubo cambios de posición. Se transmitió la posición estadounidense existente sobre Hamás y su inexistencia en Gaza”, apuntó.



Bruce señaló además que el secretario de Estado, Marco Rubio ha “dejado claro que mientras Hamás exista en esa zona, con armas o sin armas, mientras sean un factor en Gaza, no habrá una salida”.



Este tipo de contactos son inéditos, ya que Estados Unidos nunca antes había dialogado directamente con Hamás, al que desde 1997 Washington considera una organización terrorista.



La Casa Blanca indicó que estas conversaciones están siendo lideradas por el enviado presidencial para asuntos de rehenes, Adam Boehler, y que se han llevado a cabo con el conocimiento de Israel.



También ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Hamás para que libere de inmediato a todos los rehenes o, amenazó, con hacerles sufrir un “infierno”.



Aunque Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de tregua y liberación de rehenes antes de la investidura de Trump el 20 de enero, la segunda fase del plan pende de un hilo después de que se hayan estancado las negociaciones entre las partes. EFE y Aurora