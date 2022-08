EEUU lanza ataques aéreos en Siria contra grupos que respalda Irán

24 agosto, 2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó realizar ataques de precisión en la localidad siria de Deir al Zur contra grupos asentados en la zona que son respaldados por el régimen iraní, precisó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (USCENTCOM).

“Bajo la dirección del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses realizaron ataques aéreos de precisión en Deir al Zur, Siria», precisa la nota que firma el coronel Joe Buccino, quien destacó que no se produjeron víctimas.



Los «ataques de precisión están destinados a defender y proteger a las fuerzas estadounidenses de ataques como los del pasado 15 de agosto contra el personal estadounidense por parte de grupos respaldados por Irán», agregó el USCENTCOM.



También aclaró que Estados Unidos ataca instalaciones de infraestructura específicas utilizadas por grupos afiliados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.



Según Buccino, los ataques fueron necesarios para proteger y defender al personal estadounidense. «Estados Unidos tomó medidas proporcionadas y deliberadas destinadas a limitar el riesgo de escalada y minimizar el riesgo de víctimas», dijo.



“El presidente (Biden) ordenó estos ataques (…) para proteger y defender al personal de los EE.UU. interrumpiendo o disuadiendo los ataques de grupos respaldados por Irán», agregó antes de aclarar que Washington «no busca el conflicto, pero seguirá tomando las medidas necesarias para proteger y defender a nuestro pueblo».



Buccino indicó además a la CNN que Estados Unidos apuntó a un grupo de búnkeres utilizados para el almacenamiento de municiones y apoyo logístico por parte de grupos respaldados por Irán en Siria.



El ejército estadounidense supervisó extensamente un total de trece búnkeres en el mismo complejo, según Buccino, en lo que se emplearon más de 400 horas de vigilancia.



Pero el ataque tenía como objetivo once de los búnkeres, ya que Estados Unidos no podía estar seguro de si los otros dos búnkeres estaban libres de personas, dijo Buccino.



Poco antes de que el CENTCOM llevara a cabo el ataque, los militares rechazaron esos dos búnkeres más debido a que había un pequeño grupo de personas cerca. EFE