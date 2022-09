EEUU lamenta que la respuesta de Irán sobre el pacto nuclear «no es constructiva»

2 septiembre, 2022

Estados Unidos lamentó que la respuesta que ha recibido de Irán para regresar al pacto nuclear de 2015 "no es constructiva", tras días de optimismo en los que parecía que ambas partes estaban a punto de cerrar un acuerdo.

«Podemos confirmar que hemos recibido la respuesta de Irán a través de la UE (Unión Europea). Estamos estudiándola y responderemos, pero desgraciadamente no es constructiva», dijo a la prensa un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.



Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que abandonó en 2018 el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.



La Unión Europea presentó durante la última ronda de negociaciones en Viena a principios de este mes un «texto final», sobre el que Washington y Teherán se han estado intercambiando consideraciones con la intermediación de Bruselas.



Irán envió su opinión el pasado 16 de agosto, Estados Unidos respondió el 24 de agosto y el Gobierno iraní ha contestado este jueves con un texto que Washington no considera constructivo.



Durante los últimos días, varias voces habían expresado cierto optimismo sobre la posibilidad de que se cerrara pronto el acuerdo.



«Estamos ahora más cerca de un acuerdo de lo que estábamos hace semanas o meses», manifestó el miércoles el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien indicó que Washington «está cautelosamente optimista».



También el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se mostró esperanzado sobre la posibilidad de un pacto «en los próximos días».



Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, afirmó en Moscú que la decisión sobre el acuerdo podría producirse «pronto», aunque puso como condición que se trabaje en las garantías que Teherán exige a la agencia atómica de la ONU.



En concreto, Irán ha pedido que se cierre una investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en el país que no se habían declarado y que podrían indicar que hubo actividades secretas.



Estados Unidos se ha opuesto a que se condicione el pacto nuclear a un cierre de la investigación de la agencia nuclear de la ONU. EFE