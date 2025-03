EEUU insta a Irán a negociar su programa nuclear para evitar una acción militar

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, advirtió que Irán debe sentarse a negociar sobre su programa nuclear si quiere evitar una posible acción militar, en un nuevo gesto de presión de Washington.



“Sentémonos y veamos si podemos, a través del diálogo y la diplomacia, llegar al lugar correcto”, dijo Witkoff, quien ocupa el cargo de enviado especial para Oriente Medio y también está involucrado en negociaciones para un alto el fuego en Ucrania.



Witkoff recordó que a principios de mes Trump envió una carta dirigida al ayatollah Alí Khameneí en la que instaba a negociar el programa nuclear iraní, asegurando que “hay dos formas de manejar a Irán: militarmente o llegando a un acuerdo”.



Según medios estadounidenses, la carta incluía un plazo de dos meses para alcanzar un entendimiento.



Sobre ese mensaje, Witkoff consideró que fue un “gran paso” de Trump para tender la mano a Irán y lo describió como una “señal de fortaleza”, no de “debilidad”.



En la misma línea, reiteró el llamado al diálogo para evitar una intervención militar. “No necesitamos resolver todo militarmente. Eso no significa que, si nos empujan a ese punto, no vayamos a actuar, lo haríamos bajo ciertas circunstancias. Pero aquí estamos enviando nuestra señal a Irán”, afirmó.



Por su parte, en una entrevista con la cadena CBS, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, subrayó que Estados Unidos busca el “desmantelamiento total” del programa nuclear iraní.



“Como ha dicho el presidente Trump, esto está llegando a un punto crítico. Todas las opciones están sobre la mesa y es hora de que Irán abandone por completo su deseo de tener un arma nuclear”, señaló Waltz.



Hasta el momento, el ayatollah Khameneí ha rechazado la oferta de diálogo de Washington al considerarla “un engaño” y ha advertido de que negociar con la Administración Trump solo llevaría a más sanciones contra la República Islámica.



Sin embargo, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que la carta de Trump tenía un tono de “amenaza”, aunque reconoció que también presentaba oportunidades. EFE

