EEUU destruye cuatro buques no tripulados de los hutíes en el mar Rojo

Estados Unidos anunció este lunes la destrucción de cuatro buques no tripulados que los terroristas hutíes del Yemen preparaban para atacar barcos en el mar Rojo, una acción que tiene lugar dos días después de que Israel bombardeara la localidad portuaria de Al Hodeida en represalia por el lanzamiento de un dron que mató a una persona en Tel Aviv.



El Comando Central de EE.UU. (Centcom) dijo en su cuenta en X que sus fuerzas en el sur del mar Rojo «destruyeron con éxito cuatro buques de superficie no tripulados (USV) hutíes respaldados por Irán» en esa ruta marítima estratégica para el comercio internacional.



Indicó que esa acción tuvo lugar «en las últimas 24 horas, después de que «se determinara que los vehículos presentaban una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses y de la coalición, y para los buques mercantes en la región».



El mensaje destacó que «estas acciones se tomaron para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras y protegidas».



Por su parte, medios oficiales de los terroristas hutíes denunciaron hoy seis ataques aéreos de la combinación «estadounidense-británica»; dos en la provincia de Heja, a unos 120 kilómetros al noroeste de Saná, y cuatro en la de Al Hodeida, que da al mar Rojo y cuenta con el principal puerto yemení, controlado por los terroristas.



El canal de televisión Al Masira, portavoz de los hutíes, no dio a conocer detalles sobre esos bombardeos, o si han provocado víctimas o daños, si bien mencionó que la región Ras Isa, en Al Hodeida, había sido atacada en varias ocasiones. Al parecer, para disuadir a los terroristas hutíes para que detengan las agresiones que perpetran en la zona, según dicen, en “solidaridad” con los palestinos de Gaza.



EE.UU. y el Reino Unido realizan desde enero pasado ataques contra posiciones de los hutíes, e informan periódicamente sobre la destrucción de lanzadoras de misiles o drones en regiones controladas por los terroristas yemeníes para proteger la navegación en el mar Rojo, por donde transita un 15 % del comercio internacional.

