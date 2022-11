EEUU desplegará 100 embarcaciones no tripuladas en el Golfo Pérsico, tras el ataque al petrolero de propiedad israelí

20 noviembre, 2022

El anuncio del jefe de CENTCOM fue realizado a raíz del ataque de un dron kamikaze iraní contra el barco Pacific Zircon frente a las costas de Omán

Washington y sus aliados regionales desplegarán más de un centenar de embarcaciones no tripuladas en 2023 para ayudar a garantizar la seguridad marítima en Oriente Medio, anunció en Bahréin el jefe del Comando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Michael «Erik» Kurilla.



«El próximo año por estas fechas, el Grupo de Trabajo 59 reunirá a una flota de más de cien naves de superficie y submarinas no tripuladas que operarán juntas, se comunicarán juntas y proporcionarán conocimientos del dominio marítimo a todas las fuerzas armadas participantes», dijo Kurilla.



Según precisó durante un discurso en el foro Diálogo de Manama, alrededor del 80 % de esas embarcaciones pertenecerán a socios de Estados Unidos en la zona, donde son relativamente comunes los ataques contra buques comerciales y petroleros o el tráfico de armas y otros cargamentos ilegales.



El despliegue marítimo formará parte de un proyecto más ambicioso que pretende expandirse también a los ámbitos aéreo y terrestre en el futuro, explicó el alto mando estadounidense.



Otros dos Grupos de Trabajo se encargarán de «replicar» el plan con drones que cuenten con cargas útiles adaptadas, entre otras capacidades, y de probar «conceptos y tecnología» para desarrollar una flota de vehículos terrestres sin conductor, respectivamente.



Kurilla detalló que todos estos sistemas no tripulados estarán integrados en una misma red y enviarán «constantemente» información a centros equipados con un programa de inteligencia artificial, que a su vez permitirá a los analistas recibir datos «cruciales» en tiempo real.



Washington también está trabajando junto a sus aliados en la creación de un programa «experimental» para enfrentarse a drones enemigos, cuyo desarrollo se está convirtiendo en una de las mayores «amenazas tecnológicas para la seguridad regional», alertó el general.



La proliferación de drones kamikaze iraníes se ha convertido en una preocupación para muchos países y la Unión Europea ya impuso sanciones a Irán tras comprobar que dio vehículos no tripulados de este tipo a Rusia, con los que Moscú destruye infraestructura civil ucraniana.



Esta misma semana, un petrolero de productos cargado de gasóleo fue alcanzado por un proyectil cuando navegaba por el golfo de Omán, una acción que un oficial israelí atribuyó a un dron iraní Shahed-136.



También estos días, la Quinta Flota Naval de Estados Unidos, con sede en Bahréin, anunció que había interceptado en las aguas del golfo Pérsico un pesquero que transportaba químicos para la fabricación de explosivos y misiles hacia el Yemen, asegurando que el barco procedía de Irán. EFE