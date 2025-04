EEUU cancela otra subvención a Harvard “por su ideología antiestadounidense y pro-Hamás”

Acampada en la Universidad de Harvard, bajo el lema “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”. De acuerdo al diario izquierdista británico The Guardian este eslogan insta frecuentemente a la destrucción de Israel, incluyendo a su población judía. Foto: Dariusz Jelmielniak “Pundit” Wikimedia Commons CC BY 4.0

La secretaria del departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem, anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones de dólares a la Universidad de Harvard y exigió un registro detallado de “actividades ilegales y violentas” de estudiantes extranjeros.



El DHS declaró en un comunicado que la Universidad de Harvard “no es apta para recibir fondos públicos”, por lo que congela el envío de dos subvenciones que ascienden a más de 2.700 millones de dólares.



Junto al aviso de cancelación de ayuda, Noem exigió en una carta enviada a la institución “registros detallados sobre las actividades ilegales y violentas de los titulares de visas de estudiantes extranjeros de Harvard antes del 30 de abril de 2025”, agregó el DHS.



En caso contrario, la Universidad “se enfrentará a la pérdida inmediata de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés)”.



“Con la ideología antiestadounidense y pro-Hamás contaminando su campus y sus aulas, la posición de Harvard como institución de educación superior de primer nivel es un lejano recuerdo. Estados Unidos exige más de las universidades que dependen del dinero de los contribuyentes”, indicó Noem en el escrito.



Estos son los segundos fondos que rechaza otorgar el Gobierno de EE.UU. a la institución universitaria más antigua del país, después de que el presidente Donald Trump vetase el pasado lunes una dotación de 2.200 millones de dólares por rechazar una demanda que instaba a poner fin a sus programas de diversidad.



“Ningún gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién deben admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir”, indicó el presidente de Harvard, Alan Garber, en una nota a los miembros de la universidad.



Harvard es la segunda institución blanco del Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo, creado por Trump mediante una orden ejecutiva.



Este Grupo ya había cortado -con el mismo justificativo- 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, tras lo cual este centro aceptó una serie de requisitos del Gobierno para no perder la financiación.



Mientras, según informó el diario The New York Times, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) estaría considerando revocar la exención de impuestos de Harvard. De llevarse a cabo esta medida, los intentos de Trump por recortar el flujo de dinero a la principal universidad de investigación del país escalarían. EFE y Aurora