Dr. Daniel Levy, triste y conmovedor final de un gran hombre

por Dr. Israel Jamitovsky

El Dr. Daniel Levy (Ludmir) nació en San Isidro (Perú), hijo de Abraham y Miriam que migraron a América del Sur a principios del siglo 20 y se afincaron en el país incaico. Siendo muy joven militó en el movimiento juvenil Hanoar Hatzioní (Juventud Sionista), asistió al colegio judío y fue activo en distintos espacios de la comunidad judía local. A la edad de 25 años se recibió como médico y durante dos años ejerció su profesión en el norte del Perú.

En el año 2016, decide ascender y afincarse en Israel, materializando su condición sionista. En calidad de médico, trabajó medio año en el Hospital Ichilov de Tel-Aviv, posteriormente se enrola en el ejército israelí en calidad de médico militar y finalmente se incorpora al Hospital Soroka sito en el Sur de Israel en el cual comenzó a especializarse en el área de otorrinolaringología, es decir todo lo relacionado con las patologías del oído, nariz y garganta, donde le predijeron un futuro por demás promisorio. Contrajo enlace con Lihi y del matrimonio nacieron dos hijos. Habida cuenta del lugar en el cual se estaba especializando, Daniel y su familia optaron por radicarse en el Kibutz Beeri.

Todos han destacado su excepcional condición humana y su vocación por su profesión, de ahí que cabe realizar la siguiente introducción. Ezer Mi Tzión(La Ayuda de Sión) es una Fundación sin fines de lucro erigida en 1985 por el Rabino Janania Cholk. Con 40 centros esparcidos por todo Israel, 10.000 funcionarios y 30.000 voluntarios, despliega una importante tarea brindando ayuda a minusválidos, personas y colectivos indigentes. El gran espaldarazo de esta Fundación fue en 1988 cuando en su espacio, se crea el Fondo Nacional de Donantes de la Médula Ósea con el noble propósito de ayudar a quienes padecen de cáncer u otras patologías y encontrar el o la donante pertinentes para salvar sus vidas.

Su tarea es tan trascendente que incluso durante la actual guerra con Hamás, la fundación Ezer Mi Tsión llegó a un acuerdo con las autoridades militares israelíes, para que desde la propia Franja de Gaza y obviamente con la anuencia de los soldados, se continúen efectuando estas valiosas donaciones.

En este contexto y animado por su vocación de servicio y calidad humana, el Dr. Levy efectuó en su momento una donación inicial de su médula ósea. Hace un año y medio recibió una llamada telefónica urgente de la antedicha fundación, en la que se le informaba que su médula ósea era adecuada para salvar la vida de una persona de 65 años afectada por un cáncer que requería un inmediato trasplante. Sin pensarlo dos veces, el Dr. Levy accedió a la solicitud de la Fundación y en agosto de 2022 donó su médula ósea.

Dilema de la Fundación:¿celebrar o no el encuentro entre los familiares del donante y su receptor?

La normativa de la Fundación Ezer Mi Tzión es que transcurrido un año de practicado el trasplante de la médula ósea, si las partes lo desean, se encuentran una reunión a celebrarse en la sede de la Fundación en la ciudad de Petaj Tikvá.Ambas partes brindaron su aprobación, en especial el receptor Haim Lindenbaum de 76 años de edad, casado, padre de tres hijos, residente en la ciudad de Haifa, afectado por una aguda leucemia a quienes los médicos le pronosticaron escasos meses de vida, quien anhelaba fervientemente conocer y departir con la persona que le había salvado la vida.

El encuentro iba a efectuarse una vez finalizadas las festividades judías de los meses setiembre y octubre, pero el hombre propone y el Todopoderoso dispone…

En el fatídico 7 de Octubre, cuando el Dr. Levy se aprestaba a salir, dirigirse al Hospital Soroka y cumplir su turno, recibió un llamado urgente de la clínica del Kibutz Beeri informándole que habían heridos, llegó de inmediato, logró salvar la vida de varios de ellos, pero finalmente fue asesinado por las hordas de Hamás. Su familia se salvó refugiándose en la habitación de seguridad del Kibutz, especialmente construida para este tipo de circunstancias.

La Dra. Bracha Zisser cofundadora y actual directora del Fondo Nacional de Donantes de la Médula Ósea de la Fundación Ezer Mi Tzión, señaló recientemente al semanario israelí Matzav Ruaj(Estado de Ánimo) que una vez conocido la suerte que corrió el Dr. Levy y dadas las trágicas circunstancias, dudó si cabía o no celebrar el encuentro entre sus familiares con la persona que había salvado su vida y sus eventuales acompañantes. Fue el receptor de la médula ósea que insistió vehemente en su cristalización para poder de un algún modo verter su reconocimiento y agradecimiento a la familia del Dr. Levy.

Finalmente el encuentro se produjo en el Beth Oranit en Petaj Tikvah al que asistieron la viuda y los dos pequeños hijos del Dr. Levy, el receptor y beneficiario de la donación, sus familiares así como la propia Dra. Bracha Zisser que sólo se hace presente en circunstancias tan especiales como la presente.

Obviamente en este tipo de encuentro, afloran generalmente el agradecimiento, la alegría y la esperanza de un futuro mejor para el receptor de la donación de la médula ósea. En este caso obviamente todo fue distinto. Amén del agradecimiento, emergieron la tristeza, el dolor y naturalmente las partes involucradas no pudieron contener su emoción ni sus lágrimas. No era para menos. El receptor de la donación- Haim Lindenbaum- acató que no tenía palabras para reflejar su dolor al no haber conocido y agradecer personalmente la nobleza de espíritu del Dr. Levy que salvó su vida, en tanto que su acongojada viuda recalcó su vocación de médico y servicio así como sus excepcionales atributos personales.

Como pocos, el Dr. Daniel Levy (Ludmir), materializó la memorable sentencia de la tradición judía: «Quien salva una vida humana es como si hubiera salvado el mundo entero».

