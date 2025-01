Dos niños, diez mujeres y once ancianos, en la lista de rehenes a liberar por Hamás

Dos niños -los hermanos Bibas-, diez mujeres, once ancianos y otros once hombres menores de 50 años figuran en la lista entregada por el grupo terrorista islámico Hamás a Israel con los nombres de los 34 rehenes que liberaría en una primera fase de un acuerdo de alto el fuego, filtrada a algunos medios.



“Esa es la lista entregada por Hamás”, confirmaron fuentes cercanas a las negociaciones, aunque no está claro si todos están vivos.



Hamás no ha confirmado oficialmente la veracidad de la lista; y el gobierno de Benjamín Netanyahu negó anoche haber recibido ninguna lista; pero el grupo terrorista islámico ha filtrado el documento completo al diario saudita Al Sharq, en el que figuran los 34 nombres y su edad.



“El temor es que Hamás utilice el posible acuerdo para entregar fundamentalmente cuerpos de rehenes muertos. Israel quiere evitar eso y priorizar cautivos vivos en la primera fase”, indicaron las mismas fuentes.



Según el medio saudí, Hamás necesitará una semana para confirmar en qué estado están estos rehenes y dónde; ya que algunos están en manos de otros grupos terroristas dentro de la Franja, como la Yihad Islámica Palestina.



“La lista de secuestrados publicada en los medios de comunicación no fue transferida a Israel por Hamás, sino que fue transferida originalmente desde Israel a intermediarios ya en julio de 2024”, señaló este lunes la Oficina del Primer Ministro, que matizó que sigue esperando confirmación de Hamás sobre la situación de los rehenes.



Por su parte, las familias de los rehenes afirmaron en un comunicado conjunto estar “profundamente conmocionadas y angustiadas por la lista publicada esta mañana”.



“Ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo integral que permita el regreso de todos los rehenes: más de la mitad siguen con vida y necesitan rehabilitación, mientras que los asesinados deben ser devueltos para su entierro. No tenemos más tiempo que perder. ¡Debe sellarse ya un acuerdo de alto el fuego para los rehenes!”, instaron.



En la lista figura al completo la familia israelí-argentina Bibas, Shiri Silberman Bibas -de origen argentino-, su marido Yarden Bibas, y sus hijos, Ariel y Kfir Bibas, que cumplieron 5 años y 1 en cautiverio. Kfir, que fue secuestrado del kibutz de Nir Oz con solo nueve meses, debe cumplir dos años este 18 de enero.



En noviembre de 2023, la Yihad Islámica Palestina arguyó que Shiri y los dos niños habían muerto en un ataque israelí, pero las Fuerzas de Defensa de Israel no han podido confirmar esa afirmación, aunque fueron los únicos menores que no fueron liberados durante la tregua que se alcanzó ese mes, lo que despertó dudas.



Delegaciones de Israel y el grupo terrorsita Hamás retomaron este fin de semana las negociaciones en Qatar, después de que estas naufragaran de nuevo el mes pasado, y está previsto que el jefe del Mossad, David Barnea -que lidera el equipo negociador israelí- viaje hoy a Doha para continuar el diálogo.



“Su viaje está de momento a la espera de los últimos desarrollos, quizá viaje mañana”, señaló la fuente.



Netanyahu se reunió anoche con los principales ministros de su gobierno, así como con el equipo negociador, para discutir el progreso en las conversaciones, que según indicó un oficial israelí a medios hebreos son “prometedoras”.



Varios oficiales de Hamás también se han referido en los últimos días al buen rumbo de las conversaciones y destacaron que están en un momento “decisivo”.



En casi quince meses de guerra, las partes solo lograron un acuerdo de tregua de una semana, a finales de noviembre de 2023, en el que se intercambiaron 105 rehenes por 240 presos palestinos.



De los 251 rehenes que el grupo terrorista Hamás secuestró el 7 de octubre, quedan dentro de la Franja 96 -34 de ellos confirmados muertos-; mientras que 117 han salido con vida -solo 8 en operaciones militares- y 38 cuerpos han sido rescatados por la tropas en el enclave.

Agencias colaboraron con este artículo de Aurora