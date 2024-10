Dos museos de Tel Aviv conmemoran el 7 de octubre con exposiciones fotográficas 

Eretz Israel Museum. Foto: Talmoryair, Public domain, via Wikimedia Commons.

A un año del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el museo Eretz Israel, o Muzam y el Anu Museum of the Jewish People, dos museos de la ciudad de Tel Aviv han inaugurado exposiciones conmemorativas del ataque.

A través de una serie de fotografías, rinden homenaje a las víctimas y sobrevivientes del ataque. El Anu Museum of the Jewish People ofrece un recorrido gratuito por la muestra October 7, abierta desde febrero, que incluye una serie de cortometrajes realizados en las semanas posteriores al ataque tituladas Two-Minute Pulse Check. Además, el 14 de octubre se llevará a cabo una discusión en línea en colaboración con el Museo Nacional de Historia Judía Americana de Filadelfia y Zikaron BaSalon, reuniendo a académicos y escritores para un diálogo internacional sobre el impacto del 7 de octubre.

En el Muza ya está abierta hasta el 14 de diciembre la exposición Surviving Moments, que presenta fotografías de Yocheved Lifshitz, una residente de Nir Oz y sobreviviente del ataque.

Yocheved, que ya tiene 80 años, ha sido una cronista de la vida en el kibutz desde la década de 1950, y si bien muchos de sus trabajos fotográficos fueron destruidos cuando su hogar fue incendiado durante el ataque, algunas imágenes lograron sobrevivir.

También incluye la obra titulada The Line and the Circle (2009), un video de Sharone filmada en el cuarto oscuro de sus padres, donde reflexiona junto a su madre sobre la vida, la fotografía y su comunidad.

