Divide y perderás. Reflexión

10 octubre, 2023

“Hamás pudo intuir una debilidad de Israel por su grave conflicto político interno”. Diario Clarín (9/10/23) Buenos Aires. Argentina

A miles de kilómetros.

Entiendo el shock al que están sometidos hoy los israelíes, dado que yo un judío galútico también lo siento puede que en otra medida o nivel. Y pueden confiar que todos los días la mayoría de los judíos del mundo miramos a Israel, y nos estremecemos ante cualquier atentado o daño que pueda sufrir cualquier judío. Sea que tenga la nacionalidad israelí o no.

Multitudinarias manifestaciones y luego las festividades.

Según una ex compañera de mi seminario hebreo me objetó hoy, que las multitudinarias manifestaciones días pasados contra la reforma judicial, tenían su sustento en que Netanyahu la promueve para no ir preso (no se la razón) y el apoyo en los partidos ortodoxos.

Nuevamente, debo reconocer, que no estoy muy interiorizado acerca de política doméstica o interna de la Mediná, pero como un simple observador del tablero, me impresionó, y algo continúa rondando en mi cabeza, si estas manifestaciones no son la causa o la excusa para muchos, para manifestar que ellos no quieren vivir bajo las leyes de la Torá en la Tierra de Israel. Es decir, un choque entre seculares y/o reformistas, versus la corriente ortodoxa.

Obvio, que los títeres de Irán aprovecharon el fin de la festividad de Sucot y Simjat Torá, puede que intuyendo que podrían rememorar el factor sorpresa que provocó otro en 1973 el ataque inicial que desencadenó la guerra de Iom Kipur, en este caso hallando a los judíos israelíes un poco relajados o distendidos, y hallaron el hueco por donde ingresar.

Seguramente inteligencia militar deberá repasar con lápiz fino, si no hubo complicidad interna.

Cortar calles y rutas.

O autopistas. Bloquear el ingreso al aeropuerto del país, y la suma de muchos reservistas de rebelarse, bajo el paraguas de esa lucha política o contra la política del primer ministro y los miembros de su gabinete, no cabe duda que por razones que intuyo, aunque no me son claras, deben haber debilitado el tejido de seguridad de este pequeño pero amado país.

¿Quién tiene la razón?

Es un tema pendiente a debatir en la sociedad israelí, pero primero debe lograr recuperar la integridad del control en todo el territorio nacional. Devolver en lo posible, cierta sensación de seguridad a sus ciudadanos e incluso para con los extranjeros. Cercar Gaza y rescatar a todos los rehenes de estos salvajes asesinos lo antes posible.

Ajdut.

Años atrás, cuando concurría a las clases del Rab Suli Z”L, siempre él repetía la pregunta: ¿el judío en verdad quiere al judío?

No cabe duda que Hamás nos dio su respuesta. Al igual que los nazis no distinguían entre seculares y ortodoxos, los enemigos jurados del pueblo judío siguen la huella hitleriana. Para los mal nacidos, todos somos judíos. Su odio visceral nos iguala.

Entonces, la falta de Ajdut o unión o unidad entre todos los israelíes e incluso entre los judíos diaspóricos, es la deuda pendiente a tratar, una vez que se salve el problema de seguridad nacional.

La famosa “grieta” o abismo o separación de la población, y el desafío de como tender puentes en lugar de construir muros.

El mensaje oculto. Final.

Nadie es el dueño de la verdad, pero muchos Jajamín o sabios han sentenciado que lo que el gentil entiende, el judío muchas veces no lo entiende/mos.

Puede que esta reflexión pueda molestar y puede que lastimar. No es la intención. Y puede que muchos digan que no es este el momento de plantear la cuestión, y admito que puedo que tengan razón.

Pero, y para concluir, el peor de los males es la indiferencia. Y siempre es mejor prevenir que curar.

Que D’os de protección a todos los soldados de Israel, y a cada iehudí en particular y que las familias lastimadas puedan encontrar con vida a sus seres queridos o encontrar consuelo bajo las alas de la shejiná (divina presencia).

Ese es el deseo de todo corazón, del que estas líneas escribe.

Amar a tu prójimo es amar a todos los iehudim, no importa su tendencia religiosa o como él desea vivir. Por otro lado, amar no significa callar o hacer silencio. Amar es conocer y cuidar, y también conversar y dialogar. En ocasiones también es discutir o debatir ideas, pero en un marco interno adecuado. De una forma adecuada.

Aquí en tierras criollas el libro del gaucho Martín Fierro sentencia: “los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, ya que si entre ellos se pelean los devoran los de afuera”.

Y cierro con el título de esta presentación: “divide y perderás… pero agrego que: si se unen ganarán siempre”.

¡AM ISRAEL JAI!

Dr. Natalio Daitch