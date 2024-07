Discurso completo del primer ministro Benjamín Netanyahu en el Congreso de EE.UU. ¡Sin desperdicio!

“Nos encontramos hoy en una encrucijada de la historia. Nuestro mundo está en crisis. En Medio Oriente, el eje del terror de Irán enfrenta a Estados Unidos, Israel y nuestros amigos árabes. Este no es un choque de civilizaciones. Es un choque entre barbarie y civilización. Es un choque entre quienes glorifican la muerte y quienes santifican la vida.

‎Para que triunfen las fuerzas de la civilización, Estados Unidos e Israel deben permanecer unidos. Porque cuando estamos juntos sucede algo muy simple. Ganamos. Ellos pierden.

‎Y amigos míos, hoy vine a asegurarles una cosa: venceremos.

‎Damas y caballeros,

‎Al igual que el 7 de diciembre de 1941 y el 11 de septiembre de 2001, el 7 de octubre es un día que vivirá para siempre en la infamia.

‎Era la festividad judía de Simjat Torá. Comenzó como un día perfecto. No hay ninguna nube en el cielo. Miles de jóvenes israelíes celebraban en un festival de música al aire libre. Y de repente, a las 6:29 am, mientras los niños todavía dormían profundamente en sus camas en las ciudades y kibutzim próximos a Gaza, de repente el cielo se convirtió en un infierno. Tres mil terroristas de Hamás irrumpieron en Israel. Masacraron a 1.200 personas de 41 países, incluidos 39 estadounidenses. Proporcionalmente, en comparación con el tamaño de nuestra población, eso es como 20 11 de septiembre en un día. Y estos monstruos violaron a mujeres, decapitaron a hombres, quemaron vivos a bebés, mataron a padres delante de sus hijos y a niños delante de sus padres. Arrastraron a 255 personas, vivas o muertas, a las oscuras mazmorras de Gaza.

‎Israel ya ha traído a casa a 135 de estos rehenes, incluidos siete que fueron liberados en audaces operaciones de rescate. Uno de esos rehenes liberados, Noa Argamani, está aquí en la galería, sentada cerca de mi esposa Sara.

‎En la mañana del 7 de octubre, el mundo entero vio la mirada de desesperación de Noa cuando fue secuestrada violentamente en Gaza en la parte trasera de una motocicleta. Conocí a Liora, la madre de Noa, hace unos meses. Ella estaba muriendo de cáncer. Ella me dijo: “Primer Ministro, tengo un último deseo. Deseo abrazar a mi hija Noa por última vez antes de morir”.

‎Hace dos meses, autoricé una impresionante operación de rescate por parte de un comando. Nuestras Fuerzas Especiales, incluido un heroico oficial llamado Arnon Zmora, que cayó en esta batalla, rescataron a Noa y a otros tres rehenes.

‎Creo que es una de las cosas más conmovedoras, cuando Noa se reunió con su madre, Liora, y el último deseo de su madre se hizo realidad.

‎Noa, estamos muy emocionados de tenerte con nosotros hoy. Gracias.

‎Muchas familias rehenes también están aquí con nosotros hoy, incluido Eliyahu Bibas. Eliyahu Bibas es el abuelo de esos dos hermosos niños pelirrojos, los niños Bibas, niños pequeños. Y fueron tomados como rehenes junto con su madre y el hijo de Eliyahu. Toda la familia fue tomada como rehén. Dos hermosos niños pelirrojos tomados como rehenes. Que monstruos.

‎Y con nosotros también está Iris Haim, cuyo hijo Yotam escapó valientemente del cautiverio de Hamás con otros dos israelíes, y trágicamente murieron mientras regresaban a nuestras líneas.

‎También tenemos con nosotros a las familias de los rehenes estadounidenses. Ellos están aquí.

‎El dolor que estas familias han soportado está más allá de las palabras. Me reuní con ellos ayer y les prometí esto. No descansaré hasta que todos sus seres queridos estén en casa. Todos ellos.

‎Mientras hablamos, estamos activamente comprometidos en intensos esfuerzos para asegurar su liberación, y confío en que estos esfuerzos puedan tener éxito. Algunos de ellos se están llevando a cabo ahora mismo.

‎Quiero agradecer al presidente Biden por sus incansables esfuerzos en favor de los rehenes y también por sus esfuerzos en favor de las familias de los rehenes.

‎Agradezco al presidente Biden su sincero apoyo a Israel después del salvaje ataque del 7 de octubre. Con razón llamó a Hamás «pura maldad». Envió dos portaaviones al Medio Oriente para disuadir una guerra más amplia. Y vino a Israel para estar con nosotros durante nuestra hora más oscura, una visita que nunca será olvidada.

‎El presidente Biden y yo nos conocemos desde hace más de cuarenta años. Quiero agradecerle por medio siglo de amistad con Israel y por ser, como él dice, un orgulloso sionista. En realidad, dice, es un orgulloso sionista irlandés-estadounidense.

‎Amigos míos, durante más de nueve meses, los soldados de Israel han demostrado un valor ilimitado.

‎Hoy nos acompaña el teniente Avichail Reuven. Avichail es un oficial de los paracaidistas israelíes. Su familia emigró a Israel desde Etiopía. En las primeras horas del 7 de octubre, Avichail escuchó la noticia del sangriento ataque de Hamás. Se puso el uniforme, agarró su rifle, pero no tenía auto. Así que corrió ocho millas hasta el frente de Gaza para defender a su pueblo. Escuchaste bien. Corrió ocho millas, llegó al frente, mató a muchos terroristas y salvó muchas, muchas vidas. Avichail, todos honramos tu notable heroísmo.

‎Otro israelí está hoy aquí con nosotros. Está parado justo al lado de Avichail. Este es el sargento mayor Ashraf al Bahiri. Ashraf es un soldado beduino de la comunidad musulmana israelí de Rahat. El 7 de octubre, Ashraf también mató a muchos terroristas. Primero, defendió a sus camaradas en la base militar y luego se apresuró a defender las comunidades vecinas, incluida la devastada comunidad del Kibutz Be’eri.

‎Al igual que Ashraf, los soldados musulmanes de las FDI lucharon junto a sus compañeros de armas judíos, drusos, cristianos y otros con tremenda valentía.

‎Un tercer héroe, el teniente Asa Sofer [ph], también está aquí con nosotros. Asa luchó como oficial en el cuerpo de tanques y resultó herido en batalla. Fue herido en batalla mientras protegía a sus compañeros soldados de una granada. Perdió el brazo derecho y la visión del ojo izquierdo. Se está recuperando y, increíblemente, en poco tiempo, Asa pronto volverá al servicio activo como comandante de una compañía de tanques.

‎Me acabo de enterar de que hay un cuarto héroe aquí: el teniente Yonatan, Jonathan Ben Hamo (ph), que perdió una pierna en Gaza y continuó luchando.

‎Amigos míos, estos son los soldados de Israel: indómitos, impávidos y sin miedo.

‎Como dice la Biblia, «עם כלביא יקום» —se levantarán como leones. Se han levantado como leones, los leones de Judá, los leones de Israel.

‎Damas y caballeros,

‎Los hombres y mujeres de las FDI provienen de todos los rincones de la sociedad israelí, de todas las etnias, de todos los colores, de todos los credos, de izquierda y de derecha, religiosos y seculares. Todos están imbuidos del espíritu indomable de los Macabeos, los legendarios guerreros judíos de la antigüedad.

‎Hoy está con nosotros Yechiel Leiter, el padre de uno de esos Macabeos. El padre de Yehiel escapó del Holocausto y encontró refugio en Estados Unidos. Cuando era joven, Yechiel se mudó a Israel y crió una familia de ocho hijos. Llamó a su hijo mayor Moshe en honor a su difunto padre. Moshe se convirtió en un oficial ejemplar en una de nuestras unidades de comando de élite. Sirvió con distinción durante dos décadas mientras criaba a seis hermosos hijos.

‎El 7 de octubre, Moshe se ofreció como voluntario para regresar al combate. Cuatro semanas después, murió cuando una mina trampa explotó en el pozo de un túnel justo al lado de una mezquita. En el funeral de su hijo, Yechiel dijo lo siguiente: «Si el Estado de Israel no se hubiera establecido después del Holocausto, la imagen grabada en nuestra memoria colectiva habría sido la fotografía de ese niño judío indefenso en el gueto de Varsovia con las manos en alto». con rifles nazis apuntándole, pero debido al nacimiento de Israel», continuó Yechiel, «debido al coraje de soldados como mi hijo Moshe, el pueblo judío ya no está indefenso frente a nuestros enemigos».

‎Yechiel, por favor levántate para que podamos honrar el sacrificio de tu hijo. Y les prometo a ustedes y a todas las familias afligidas de Israel, algunas de las cuales se encuentran hoy en esta sala, que el sacrificio de sus seres queridos no será en vano. No será en vano porque para Israel, «nunca más» nunca debe ser una promesa vacía. Siempre debe seguir siendo un voto sagrado. Y después del 7 de octubre, «nunca más» es ahora.

‎Mis amigos,

‎Derrotar a nuestros brutales enemigos requiere tanto coraje como claridad. La claridad comienza por conocer la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, muchísimos manifestantes antiisraelíes eligen apoyar al mal. Están con Hamás. Están junto a violadores y asesinos. Están con la gente que entró en los kibutzim, en una casa, los padres escondieron a los niños, a los dos bebés, en el ático, en un ático secreto. Asesinaron a la familia, a los padres, encontraron el pestillo secreto del ático escondido y luego asesinaron a los bebés. Estos manifestantes los apoyan. Deberían avergonzarse de sí mismos.

‎Se niegan a hacer una simple distinción entre quienes atacan a terroristas y quienes atacan a civiles, entre el Estado democrático de Israel y los matones terroristas de Hamás. Recientemente supimos por el Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos que Irán está financiando y promoviendo protestas contra Israel en Estados Unidos. Quieren perturbar a Estados Unidos. Así que estos manifestantes quemaron banderas estadounidenses incluso el 4 de julio. Y deseo saludar a los hermanos de la fraternidad de la Universidad de Carolina del Norte que protegieron la bandera estadounidense, protegieron la bandera estadounidense contra estos manifestantes antiisraelíes.

‎Por lo que sabemos, Irán está financiando las protestas antiisraelíes que se están llevando a cabo ahora mismo frente a este edificio (no muchas, pero están allí) y en toda la ciudad. Bueno, tengo un mensaje para estos manifestantes: cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a homosexuales de grúas y asesinan a mujeres por no cubrirse el cabello, los elogian, promueven y financian, ustedes se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán.

‎Es asombroso, absolutamente asombroso. Algunos de estos manifestantes sostienen carteles que proclaman «Gays por Gaza». También podrían sostener carteles que digan «Pollos para KFC».

‎Estos manifestantes corean “Del río al mar”. Pero muchos no tienen ni idea de qué río y de qué mar están hablando. No sólo obtienen una F en geografía, sino que también obtienen una F en historia. Llaman a Israel un estado colonialista. ¿No saben que la Tierra de Israel es donde Abraham, Isaac y Jacob oraron, donde Isaías y Jeremías predicaron y donde gobernaron David y Salomón?

‎Durante casi cuatro mil años, la tierra de Israel ha sido la patria del pueblo judío. Siempre ha sido nuestro hogar; siempre será nuestro hogar.

‎No son sólo los manifestantes del campus los que se equivocan. También son las personas que dirigen esos campus. Ochenta años después del Holocausto, los presidentes de Harvard, Penn y yo, me avergüenza decir que mi alma mater, el MIT, no se atrevieron a condenar los llamamientos al genocidio de los judíos. ¿Recuerdas lo que dijeron? Dijeron que depende del contexto. Bueno, permítanme darles un poco de contexto a estos académicos desconcertados.

‎El antisemitismo es el odio más antiguo del mundo. Durante siglos, la masacre de judíos siempre estuvo precedida de acusaciones descabelladas. Nos acusaron de todo, desde envenenar pozos hasta propagar plagas y usar la sangre de niños masacrados para hornear matzot de Pésaj. Estas absurdas mentiras antisemitas llevaron a la persecución, al asesinato en masa y, en última instancia, al peor genocidio de la historia, el Holocausto.

‎Ahora, así como durante siglos se lanzaron mentiras maliciosas contra el pueblo judío, ahora se están lanzando mentiras maliciosas contra el Estado judío. No no. No aplaudas. Escuchar. Las escandalosas calumnias que pintan a Israel como racista y genocida tienen como objetivo deslegitimar a Israel, demonizar al Estado judío y demonizar a los judíos en todas partes. Y no es de extrañar, no es de extrañar que hayamos sido testigos de un atroz aumento del antisemitismo en Estados Unidos y en todo el mundo.

‎Mis amigos,

‎Siempre y dondequiera que veamos el flagelo del antisemitismo, debemos condenarlo inequívocamente y combatirlo resueltamente, sin excepción.

‎Y no se dejen engañar cuando los libelos de sangre contra el Estado judío provienen de personas que visten elegantes túnicas de seda y hablan en tono altivo sobre la ley y la justicia.

‎He aquí un ejemplo: el fiscal de la Corte Penal Internacional ha acusado vergonzosamente a Israel de matar de hambre deliberadamente al pueblo de Gaza. Esto es una completa tontería. Es una completa invención. Israel ha permitido que más de 40.000 camiones de ayuda entren a Gaza. Eso es medio millón de toneladas de alimentos, y más de 3.000 calorías por cada hombre, mujer y niño en Gaza. Si hay palestinos en Gaza que no reciben suficiente comida, no es porque Israel los esté bloqueando, sino porque Hamás los está robando.

‎Hasta aquí esa mentira, pero aquí hay otra: el fiscal de la CPI acusa a Israel de atacar deliberadamente a civiles. ¿De qué diablos está hablando en la tierra verde de Dios? Las FDI han lanzado millones de folletos, enviado millones de mensajes de texto y realizado cientos de miles de llamadas telefónicas para sacar a los civiles palestinos de peligro. Pero al mismo tiempo, Hamás hace todo lo que está a su alcance para poner en peligro a los civiles palestinos. Disparan cohetes desde escuelas, hospitales, mezquitas. Incluso disparan contra su propia gente cuando intentan abandonar la zona de guerra. Un alto funcionario de Hamás, Fathi Hamad, se jactó – Escuchen esto – Se jactó de que las mujeres y los niños palestinos sobresalían como escudos humanos. Sus palabras: “destacan como escudos humanos”. ¡Qué monstruoso mal!

‎Para Israel, cada muerte de civiles es una tragedia. Para Hamás, es una estrategia. En realidad quieren que mueran civiles palestinos, para que Israel sea difamado en los medios internacionales y presionado para poner fin a la guerra antes de que la gane.

‎Esto permitiría a Hamás sobrevivir un día más y, como prometieron, llevar a cabo el 7 de octubre una y otra y otra vez. Bueno, quiero asegurarles que no importa la presión que ejerzan, nunca permitiré que eso suceda.

‎La gran mayoría de los estadounidenses no han caído en esta propaganda de Hamás. Continúan apoyando a Israel y quiero decir: gracias Estados Unidos y gracias a los senadores y miembros de la Cámara de Representantes que continúan apoyándonos, continúan apoyando a Israel, continúan apoyando la verdad y ven más allá de las mentiras.

‎Pero en cuanto a la minoría que puede haber caído en la estafa de Hamás, les sugiero que escuchen al coronel John Spencer. John Spencer es jefe de estudios de guerra urbana en West Point. Estudió todos los conflictos urbanos importantes, iba a decir de la historia moderna, me corrigió. No. En la historia.

‎Israel, dijo, ha implementado más precauciones para evitar daños a civiles que cualquier ejército en la historia y más allá de lo que exige el derecho internacional.

‎Por eso, a pesar de todas las mentiras que hemos oído, la guerra en Gaza tiene una de las proporciones más bajas de bajas entre combatientes y no combatientes en la historia de la guerra urbana. ¿Y quieres saber dónde es más bajo en Gaza? Es más bajo en Rafah. En Rafá. ¿Recuerdas lo que dijo tanta gente? Si Israel entra en Rafah, habrá miles, tal vez incluso decenas de miles de civiles asesinados. Bueno, la semana pasada fui a Rafah. Visité a nuestras tropas cuando terminaban de luchar contra los batallones terroristas restantes de Hamás. Le pregunté al comandante: «¿Cuántos terroristas eliminaste en Rafah?». Me dio un número exacto: 1.203. Le pregunté: «¿Cuántos civiles murieron?» Dijo: “Primer Ministro, prácticamente ninguno. Con la excepción de un único incidente, en el que la metralla de una bomba alcanzó un depósito de armas de Hamás y mató involuntariamente a dos docenas de personas, la respuesta es prácticamente ninguna”. ¿Quieres saber por qué? Porque Israel sacó a los civiles del peligro, algo que la gente decía que nunca podríamos hacer, pero lo hicimos.

‎Estos héroes aquí hoy, los heroicos soldados de Israel, no deberían ser condenados por cómo están conduciendo la guerra en Gaza. Deberían ser elogiados por ello.

‎Quiero agradecerles a todos ustedes aquí hoy que se han opuesto enérgicamente a las falsas acusaciones de la CPI y han defendido la verdad. Estas mentiras no son sólo calumnias. Son francamente peligrosos. La CPI está tratando de poner grilletes en las manos de Israel e impedirnos defendernos. Y si Israel tiene las manos atadas, el próximo será Estados Unidos. Te diré qué más sigue. La capacidad de todas las democracias para luchar contra el terrorismo estará en peligro. Eso es lo que está en juego. Así que permítanme asegurarles que las manos del Estado judío nunca serán esposadas. Israel siempre se defenderá.

‎Mis amigos,

‎En Medio Oriente, Irán está prácticamente detrás de todo el terrorismo, toda la agitación, todo el caos, todas las matanzas. Y eso no debería sorprendernos. Cuando fundó la República Islámica, el ayatolá Jomeini prometió: “Exportaremos nuestra revolución al mundo entero. Exportaremos la revolución islámica al mundo entero”. Ahora bien, pregúntese: ¿qué país se interpone en última instancia en el camino de los maníacos planes de Irán para imponer el Islam radical en el mundo? Y la respuesta es clara: es Estados Unidos, el guardián de la civilización occidental y la mayor potencia del mundo. Por eso Irán ve a Estados Unidos como su mayor enemigo.

‎El mes pasado escuché un comentario revelador, aparentemente sobre la guerra en Gaza, pero sobre algo más. Provino del ministro de Asuntos Exteriores del representante de Irán, Hezbollah, y dijo lo siguiente: “Esta no es una guerra con Israel. Israel”, dijo, “es simplemente una herramienta. La guerra principal, la verdadera guerra, es con Estados Unidos”.

‎El régimen de Irán ha estado luchando contra Estados Unidos desde el momento en que llegó al poder. En 1979, irrumpió en la embajada estadounidense y mantuvo como rehenes a decenas de estadounidenses durante 444 días. Desde entonces, los representantes terroristas de Irán han atacado a Estados Unidos en Medio Oriente y más allá. En Beirut mataron a 241 militares estadounidenses. En África bombardearon las embajadas estadounidenses. En Irak, suministraron explosivos para mutilar y matar a miles de soldados estadounidenses. En Estados Unidos, de hecho enviaron escuadrones de la muerte. Enviaron escuadrones de la muerte aquí para asesinar a un exsecretario de Estado y a un exasesor de seguridad nacional. Y como supimos recientemente, incluso amenazaron descaradamente con asesinar al presidente Trump.

‎Pero Irán entiende que para desafiar verdaderamente a Estados Unidos, primero debe conquistar Medio Oriente. Y para ello utiliza a sus numerosos representantes, incluidos los hutíes, Hezbollah y Hamás. Sin embargo, en el corazón de Medio Oriente, interponiéndose en el camino de Irán, hay una orgullosa democracia proestadounidense: mi país, el Estado de Israel.

‎Por eso las turbas en Teherán cantan “Muerte a Israel” antes de cantar “Muerte a Estados Unidos”. Para Irán, Israel es el primero y Estados Unidos el siguiente. Entonces, cuando Israel lucha contra Hamás, nosotros luchamos contra Irán. Cuando luchamos contra Hezbollah, estamos luchando contra Irán. Cuando luchamos contra los hutíes, estamos luchando contra Irán. Y cuando luchamos contra Irán, estamos luchando contra el enemigo más radical y asesino de los Estados Unidos de América.

‎Y una cosa más. Cuando Israel actúa para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, armas nucleares que podrían destruir a Israel y amenazar a cada ciudad estadounidense, a cada ciudad de donde vienes, no sólo nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Te estamos protegiendo.

‎Mis amigos,

‎Si recuerdan una cosa, una cosa de este discurso, recuerden esto: nuestros enemigos son sus enemigos, nuestra lucha es su lucha y nuestra victoria será su victoria.

‎Damas y caballeros,

‎Esa victoria está a la vista. La derrota de Hamás por parte de Israel será un duro golpe para el eje del terror de Irán. Otra parte de ese eje, Hezbollah, atacó a Israel el 8 de octubre, un día después del ataque de Hamás. Ha lanzado miles de misiles y drones contra nosotros. 80.000 de nuestros ciudadanos en el norte de Israel evacuaron sus hogares, convirtiéndose efectivamente en refugiados en su propia tierra. Estamos comprometidos a devolverlos a casa. Preferimos lograrlo diplomáticamente. Pero permítanme ser claro: Israel hará todo lo que sea necesario para restablecer la seguridad en nuestra frontera norte y devolver a nuestro pueblo sano y salvo a sus hogares.

‎El viernes pasado, un tercer representante iraní, los hutíes, atacaron Tel Aviv con un mortífero dron. Explotó a unos cientos de metros del consulado estadounidense, matando a una persona e hiriendo a nueve. El sábado autoricé una respuesta rápida a ese ataque.

‎Todos nuestros enemigos deberían saber esto. Quienes ataquen a Israel pagarán un precio muy alto.

‎Y mientras nos defendemos en todos los frentes, sé que Estados Unidos nos respalda. Y te lo agradezco. Todos los lados del pasillo. Gracias.

‎Mis amigos,

‎Durante décadas, Estados Unidos ha brindado a Israel una generosa asistencia militar, y un Israel agradecido le ha proporcionado inteligencia crítica que salvó muchas vidas. Hemos desarrollado conjuntamente algunas de las armas más sofisticadas de la Tierra. Elijo mis palabras con cuidado: hemos desarrollado conjuntamente algunas de las armas más sofisticadas de la Tierra, que ayudan a proteger a nuestros dos países. Y también ayudamos a mantener las tropas estadounidenses en el aire mientras protegemos nuestros intereses compartidos en el Medio Oriente.

‎Aprecio profundamente el apoyo de Estados Unidos, incluso en esta guerra actual. Pero este es un momento excepcional. La rápida ayuda militar estadounidense puede acelerar dramáticamente el fin de la guerra en Gaza y ayudar a prevenir una guerra más amplia en el Medio Oriente.

‎En la Segunda Guerra Mundial, mientras Gran Bretaña luchaba en las primeras líneas de la civilización, Winston Churchill hizo un llamamiento a los estadounidenses con estas famosas palabras: «Danos las herramientas y terminaremos el trabajo». Hoy, mientras Israel lucha en la primera línea de la civilización, yo también hago un llamado a Estados Unidos: «Danos las herramientas más rápido y terminaremos el trabajo más rápido».

‎Mis queridos amigos,

‎La guerra en Gaza podría terminar mañana si Hamás se rinde, desarma y devuelve a todos los rehenes. Pero si no lo hacen, Israel luchará hasta que destruyamos las capacidades militares de Hamás y su gobierno en Gaza y traigamos a todos nuestros rehenes a casa.

‎Eso es lo que significa la victoria total, y no nos conformaremos con menos.

‎El día después de que derrotemos a Hamás, puede surgir una nueva Gaza. Mi visión para ese día es la de una Gaza desmilitarizada y desradicalizada. Israel no busca reasentar Gaza. Pero en el futuro previsible, debemos mantener un control absoluto de la seguridad allí para impedir el resurgimiento del terrorismo y garantizar que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel.

‎Gaza debería tener una administración civil dirigida por palestinos que no busquen destruir a Israel. Eso no es mucho pedir. Es algo fundamental que tenemos derecho a exigir y a recibir.

‎A una nueva generación de palestinos ya no se le debe enseñar a odiar a los judíos sino a vivir en paz con nosotros. Esas palabras gemelas, desmilitarización y desradicalización, esos dos conceptos se aplicaron a Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y eso condujo a décadas de paz, prosperidad y seguridad.

‎Tras nuestra victoria, con la ayuda de socios regionales, la desmilitarización y desradicalización de Gaza también puede conducir a un futuro de seguridad, prosperidad y paz. Ésa es mi visión para Gaza.

‎Ahora bien, esta es mi visión para el Medio Oriente en general. También está determinado en parte por lo que vimos después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esa guerra, Estados Unidos forjó una alianza de seguridad en Europa para contrarrestar la creciente amenaza soviética. De la misma manera, Estados Unidos e Israel hoy pueden forjar una alianza de seguridad en Medio Oriente para contrarrestar el creciente teatro iraní.

‎Todos los países que están en paz con Israel y todos aquellos países que harán la paz con Israel deben ser invitados a unirse a esta alianza. Vimos un vistazo de esa alianza potencial el 14 de abril. Liderados por Estados Unidos, más de media docena de naciones trabajaron junto a Israel para ayudar a neutralizar cientos de misiles y drones lanzados por Irán contra nosotros.

‎Gracias, presidente Biden, por unir esa coalición.

‎La nueva alianza que imagino sería una extensión natural de los innovadores Acuerdos de Abraham. Esos Acuerdos permitieron forjar la paz entre Israel y cuatro países árabes, y contaron con el apoyo tanto de republicanos como de demócratas.

‎Tengo un nombre para esta nueva alianza. Creo que deberíamos llamarla: La Alianza Abraham.

‎Quiero agradecer al presidente Trump por su liderazgo en la negociación de los históricos Acuerdos de Abraham. Al igual que los estadounidenses, los israelíes se sintieron aliviados de que el presidente Trump saliera sano y salvo de ese cobarde ataque contra él, cobarde ataque contra la democracia estadounidense. No hay lugar para la violencia política en las democracias.

‎También quiero agradecer al presidente Trump por todo lo que hizo por Israel, desde reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán hasta enfrentar la agresión de Irán, reconocer a Jerusalén como nuestra capital y trasladar la embajada estadounidense allí. Esa es Jerusalén, nuestra capital eterna que nunca más será dividida.

‎Mis queridos amigos, demócratas y republicanos,

‎A pesar de estos tiempos de agitación, tengo esperanzas en el futuro. Tengo esperanzas en Israel porque mi pueblo, el pueblo judío, surgió de las profundidades del infierno, del despojo y el genocidio, y contra todo pronóstico restauramos nuestra soberanía en nuestra antigua patria, construimos una democracia poderosa y vibrante, una democracia que empuja los límites de la innovación para el mejoramiento de toda la humanidad.

‎Tengo esperanzas en Estados Unidos porque tengo esperanzas en los estadounidenses. Sé cuánto ha sacrificado el pueblo de este país para defender la libertad. Estados Unidos seguirá siendo una fuerza de luz y bien en un mundo oscuro y peligroso. Para los pueblos libres de todo el mundo, Estados Unidos sigue siendo el faro de libertad que sus extraordinarios fundadores imaginaron allá por 1776.

‎Trabajando juntos, tengo confianza en que nuestras dos naciones vencerán a los tiranos y terroristas que nos amenazan a ambos. Como primer ministro de Israel, les prometo esto: no importa cuánto tiempo lleve, no importa cuán difícil sea el camino por delante, Israel no cederá. Israel no se doblegará. Defenderemos nuestra tierra. Defenderemos a nuestro pueblo. Lucharemos hasta lograr la victoria. Victoria de la libertad sobre la tiranía, victoria de la vida sobre la muerte, victoria del bien sobre el mal. Ese es nuestro compromiso solemne”.