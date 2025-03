Dimite el vicepresidente iraní Zarif, ex canciller y artífice del acuerdo nuclear de 2015

El vicepresidente de Irán para Asuntos Estratégicos, Mohamad Javad Zarif, dimitió este lunes de su cargo, un día después de que el Parlamento destituyese al ministro de Economía.



Zarif, ex ministro de Exteriores (2013-2021) que negoció el acuerdo nuclear de 2015, afirmó en la red social X que ha decidido presentar su renuncia después de que así se lo “recomendase “el jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei.



“Refiriéndose (Ejei) a las condiciones del país, me recomendó regresar a la universidad para evitar más presiones sobre el Gobierno y lo acepté inmediatamente, ya que siempre he querido ser una ayuda y no una carga”, dijo Zarif.



El excanciller, que tiene una gran popularidad entre el llamado “sector moderado” de la política iraní, aseveró que se ha “enfrentado a insultos, calumnias y amenazas” en contra suya y de su familia en los últimos meses.



El político ha estado en el punto de mira por la situación de sus hijos, nacidos en Estados Unidos y quienes tienen doble nacionalidad iraní-estadounidense, algo que los conservadores aseguran que le impide ocupar puestos oficiales debido a una ley de 2022.



Zarif ya dimitió en agosto de 2024, pero entonces el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, no aceptó su dimisión.



En esta ocasión, Pezeshkian aún no se ha pronunciado acerca de si acepta la dimisión del que fuera uno de los artífices del acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y seis potencias, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas.



Su dimisión se produce un día después de que el Parlamento destituyese con una moción de censura al ministro de Economía, Abdolnaser Hemmati, por los problemas financieros que sufre el país y la devaluación de la moneda nacional.



El rial se encuentra en una caída constante frente al dólar, especialmente desde la victoria electoral de Donald Trump en noviembre: entonces la moneda iraní se cambiaba a 690.000 por dólar y ahora se encuentra en unos 920.000 , lo que alimenta la inflación y los precios.



La destitución de Hemmati y la dimisión de Zarif suponen dos contratiempos para Pezeshkian, quien ganó las elecciones de julio con la promesa de levantar las sanciones que hunden la economía de país y de abrirse a Occidente, algo que la victoria de Trump dificulta. EFE y Aurora