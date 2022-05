Diferencias entre los aliados estadounidenses occidentales y no occidentales en la guerra de Ucrania

18 mayo, 2022

Para las potencias regionales de nivel medio, evitar fricciones no esenciales con una potencia importante como Rusia se considera un imperativo, particularmente en una situación en la que el apoyo consistente de su patrocinador estadounidense no se puede dar por sentado

Por el Dr. Jonathan Spyer

Un elemento digno de mención de la guerra actual en Ucrania ha sido el contraste en la respuesta a ella por parte de Estados Unidos y los países clave de Europa occidental, por un lado, y varios estados aliados de Estados Unidos ubicados fuera del núcleo cultural y geográfico occidental, por el otro.

La discusión pública en los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países ha representado principalmente el conflicto en términos morales e históricos. Por ejemplo, el politólogo estadounidense y ex alto funcionario Eliot Cohen, escribiendo en el Atlantic en abril, sostuvo: “Para aquellos, como nosotros, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, esta es la guerra más importante de nuestra vida. Sobre su resultado descansa el futuro de la estabilidad y la prosperidad europeas”.

En marzo, un artículo en Foreign Affairs sugirió que la respuesta a la invasión de Ucrania podría “consolidar una alianza global que una a las democracias contra Rusia y China y, por lo tanto, asegure el mundo libre para la próxima generación”.

Dicho lenguaje no se ha limitado a los expertos y los medios de comunicación. En un discurso pronunciado en Polonia a fines de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, trazó paralelismos con la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín.

Como era de esperar, esta retórica no se ha reflejado por completo en la política. Los principales países de Europa Occidental no están unificados en su respuesta a la crisis de Ucrania. Francia, y en particular Alemania, se han mostrado cautelosos a la hora de adoptar una postura de confrontación hacia Moscú. Alemania es reacia a absorber los enormes costos de un embargo sobre el gas ruso. Francia ha buscado mediar en lugar de elegir bando y confrontar a Rusia.

A pesar de la retórica altisonante, Estados Unidos y Gran Bretaña han dejado en claro que no enviarán sus fuerzas para desafiar a los invasores. Al mismo tiempo, la asistencia de EE. UU. y Gran Bretaña al ejército ucraniano en el período posterior a 2014 parece haber jugado un papel decisivo al permitir el impresionante desempeño de las fuerzas ucranianas en la guerra, incluida, de manera crucial, la frustración de las ambiciones rusas en torno a Kiev.

Washington y Londres también parecen serios en su determinación de aumentar el suministro de armas a los ucranianos y permitirles continuar con la resistencia en la próxima fase de la guerra que se espera se centre en el este de Ucrania.

Pero las divisiones entre los países occidentales y las brechas entre la retórica y la acción, incluso entre los elementos más determinados, palidecen hasta la insignificancia en comparación con las brechas entre Occidente y los países aliados no occidentales.

Por ejemplo, la India y los estados árabes alineados con EE. UU. se han destacado por su marcado alejamiento de la posición de Washington y su marcada falta de voluntad para comprometerse con la causa ucraniana. Mientras tanto, la posición de Israel es interesante porque se encuentra en algún punto intermedio entre la posición de EE. UU./Reino Unido y la Unión Europea (UE) y la de los aliados no occidentales de EE. UU.

India ha mantenido consistentemente una postura de no alineación con respecto a Ucrania. Esto se deriva en parte de las relaciones de defensa tradicionalmente estrechas entre Moscú y Nueva Delhi. Rusia todavía representa el 50% de las importaciones de defensa indias, aunque los niveles de cooperación están disminuyendo, mientras que los de Estados Unidos están aumentando.

A pesar de las críticas públicas de altos funcionarios estadounidenses y una advertencia de que las consecuencias de una “alineación estratégica más explícita” con Moscú serían “significativas y de largo plazo”; India no se ha movido de su postura. Se abstuvo en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU condenando la invasión. Nueva Delhi ha evitado las críticas públicas a Moscú, bastándose con comentarios generalizados sobre la necesidad de respetar la soberanía de todos los estados. Sin embargo, la India ha pedido una investigación independiente sobre los asesinatos en Bucha, Ucrania.

La postura neutral de India sobre Ucrania es particularmente notable, dada la creciente cooperación y convergencia entre los intereses de EE. UU. e India frente al desafío de China y el Indo-Pacífico. India es miembro del Quad, junto con Estados Unidos, Japón y Australia, y que Rusia ha criticado como un foro dirigido contra China.

Dada la importancia del país y la ayuda limitada que podría proporcionar a Ucrania, parece poco probable que la postura de India sobre la guerra de Ucrania afecte la creciente cercanía de las relaciones entre Estados Unidos e India. Una cumbre virtual entre Biden y el primer ministro Narendra Modi el 12 de abril pareció confirmar que, si bien no era evidente ningún cambio en la postura india sobre Ucrania, esto no tendría ramificaciones para la arena separada pero igualmente vital de la cooperación en el Indo-Pacífico.

Un diplomático indio, en conversación con este autor, expresó la opinión de que, para India, la guerra entre Rusia y Ucrania constituía un conflicto entre dos países europeos y carecía de relevancia clara e inmediata para su país. Esto parece ser un resumen justo de la postura central de la India con respecto a este tema.

Las posturas de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han sido igualmente evasivas. Según un informe del Wall Street Journal, en las primeras etapas de la crisis, los líderes de ambos países se negaron a recibir llamadas telefónicas de Biden, quien quería pedirles que aumentaran la producción de petróleo para bajar los precios del petróleo en los mercados europeos y reducir la daño que estaban causando las sanciones a Rusia.

Las solicitudes de Washington se produjeron después de una serie de movimientos de la Administración de los EE. UU., que habían decepcionado y preocupado a los estados del Golfo. Estos incluyeron una congelación por parte de EE. UU. de la compra de aviones de combate F-35 por parte de los Emiratos Árabes Unidos y la falta de respuesta adecuada a los ataques de los hutíes apoyados por Irán contra objetivos emiratíes y sauditas.

Esto se produce en el contexto de las negociaciones en curso con Irán, que en sí mismas son motivo de preocupación para Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Además, la Administración Biden sigue tratando con frialdad al príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman debido al asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Además, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos tienen miles de millones de dólares en intercambio comercial con Rusia. Arabia Saudita firmó un acuerdo de cooperación militar con Moscú en agosto de 2021 y posteriormente se firmaron varios acuerdos de adquisiciones.

Las respuestas de los países del Golfo parecen ser un mensaje para Estados Unidos de que Washington no debe dar por sentado su apoyo. En los últimos años, ha surgido una perogrullada de que la disminución de la necesidad de Washington de petróleo del Golfo ha hecho que los estados del Golfo sean menos importantes en la estrategia global de Estados Unidos. La crisis de Ucrania ha demostrado que esto no es así.

Estados Unidos necesita que los países del Golfo actúen para maximizar la eficacia de las sanciones contra Rusia. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita parecen estar haciendo el equilibrio entre Washington y Rusia.

Los países no occidentales alineados con EE. UU. no se inclinan a considerar la invasión de Ucrania como un hito histórico en los asuntos mundiales. Esto también se aplica a Bahréin y Qatar, y más allá, a Brasil y México. Se han negado a participar en las sanciones contra Rusia.

De una manera más compleja y parcial, esto también se aplica a Israel. Israel ha adoptado una postura más proactiva en el apoyo a Ucrania que cualquier aliado estadounidense no occidental. Ha votado a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha proporcionado refugio a unos 12.000 refugiados ucranianos no judíos.

Jerusalén, sin embargo, no ha llegado a participar activamente en las sanciones contra Moscú. Esto es un problema crítico que podría desencadenar contramedidas rusas, como la disminución de la cooperación con respecto a las acciones israelíes en el espacio aéreo sirio.

Israel considera que la prevención de un mayor avance iraní en Siria es un objetivo estratégico clave. La aquiescencia rusa es un factor esencial y posiblemente crucial en esto. Como era de esperar, este percibido interés estratégico central explica la postura de Israel con respecto a la guerra de Ucrania.

Las posturas de los países de Oriente Medio y Asia alineados con Occidente sobre la invasión de Ucrania reflejan cambios geopolíticos significativos. En el caso de la posición de la India, se puede detectar una confianza en sí mismo derivada de la sensación de que la competencia crucial para los Estados Unidos en el período venidero es la de China, que se llevará a cabo en Asia. Desde este punto de vista, Nueva Delhi es consciente de que es probable que pague poca o ninguna penalización por su postura equívoca sobre Ucrania simplemente porque lo que está en juego para Estados Unidos en Asia es demasiado alto.

El exasesor de Seguridad Nacional de la India, Shivshankar Menon, escribió en Foreign Affairs: “Desde una perspectiva asiática, la guerra en Ucrania no augura cambios por venir, sino que subraya el cambio que ya se ha producido… Hoy, el centro de gravedad de la economía mundial se ha trasladado del Atlántico al este de los Urales. Las disputas geopolíticas y los dilemas de seguridad que podrían afectar el orden global se concentran en el Asia marítima”.

Desde el punto de vista correspondiente de Oriente Medio, la sensación de retirada parcial de EE.UU. de un enfoque en Oriente Medio trae la necesidad urgente de que los aliados occidentales desarrollen sus estructuras de cooperación estratégica a nivel regional. Este proceso se pone de manifiesto por los crecientes niveles de cooperación entre Israel y los principales estados árabes alineados con Occidente, como los Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

Para tales potencias regionales de nivel medio, evitar fricciones no esenciales con una gran potencia como Rusia es considerado un imperativo, particularmente en una situación en la que el apoyo constante de su patrocinador estadounidense no es de ninguna manera un hecho. La amenaza común urgente que enfrentan proviene de Irán, no de Rusia. Su respuesta a la situación de Ucrania es quizás análoga a la de los países europeos con respecto al proyecto iraní de dominación de Oriente Medio. Esto se puede resumir con cierto cinismo: sin duda es un problema, pero no es mi problema.

Por lo tanto, al menos hasta ahora, las respuestas de los aliados occidentales no europeos a la guerra de Ucrania parecen sugerir una imagen estratégica global más fragmentada y localizada en lugar de un retorno a una contienda internacional al estilo de la Guerra Fría entre las democracias y sus aliados y una alianza rival de Rusia y China, como predijeron muchos observadores occidentales.

Esta realidad más localizada no debe verse de manera simplista. La alianza con Estados Unidos seguirá siendo un elemento fundamental de unión entre los países mencionados anteriormente. En el contexto de Medio Oriente, la participación de CENTCOM como la estructura militar de EE. UU. con responsabilidad en Medio Oriente está sirviendo para facilitar mejores relaciones bilaterales entre los estados regionales.

Sin embargo, la presencia más ligera de EE. UU. en la región permitirá una mayor independencia y libertad de acción para los países aliados. Por ejemplo, esto queda demostrado por la prosecución decidida de Israel de su campaña contra Irán, incluso durante los esfuerzos en curso de EE. UU. para concluir un renovado acuerdo nuclear. Esta mayor independencia de acción, junto con garantías estadounidenses reducidas, parece ser la nueva norma.

A diferencia del período de la Guerra Fría, ni Rusia ni China constituyen hoy bloques económicos cerrados y autárquicos. Una situación de dos campos cerrados, cada uno comerciando solo dentro de su campo y armado exclusivamente por su patrón de superpotencia, no parece estar surgiendo y es poco probable que ocurra.

Esto significa que es poco probable que se haga realidad la idea de que los países alineados con EE. UU. formen un frente unido contra una alianza cerrada de países aliados de Rusia y China: se avecina una realidad estratégica más compleja e interconectada. Las respuestas de los países alineados con Estados Unidos a la guerra de Ucrania son un ejemplo de lo que vendrá.

Fuente: JISS The Jerusalem Institute for Strategy and Security