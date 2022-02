Diego Kohn: «Maccabi Tel Aviv es el Boca Juniors de Israel, no solo por los colores, sino porque es el equipo más popular del país»

15 febrero, 2022

Residente de Israel desde el 21 de septiembre de 2021, el joven fotógrafo tiene una frase de cabecera que lo acompaña a donde vaya: «Es peor la duda que el fracaso».

¿Qué habría sido de la vida de Diego Kohn sino hubiese sido recibido por Lior Timor y Idan Puterman, encargados de medios y video de Maccabi Tel Aviv? Seguramente su estadía actual en el club no habría sido posible ni tan real como lo es.

El “Colo”, como lo conocen, se desempeña como fotógrafo en el club israelí, y agradece la confianza de estas ddos personas. “Dos personas que me recibieron con mucha calidez, profesionalismo y con paciencia para enseñarme tanto aspectos técnicos como también a cómo moverme y relacionarme estando dentro una institución tan importante como lo es Maccabi Tel Aviv”.

Foto: Diego Kohn

Con la firme idea de tener una experiencia afuera de Argentina, el argentino de 26 años decidió emprender viaje y el 21 de septiembre de 2021 llegó a Israel. Con la primera opción de Australia cancelada, Tel Aviv tomó fuerza y, con cinco amigos, armaron las valijas y dejaron Sudamérica.

“Fue una acertada decisión”. Contundente, Kohn agregó: “Vine con mis mejores cinco amigos y fue algo increíble. Llegamos con más argentinos”. Y dio las razones del por qué del viaje: “Me cansé de los problemas de mi país. Y también quise “ver para creer” el experimentar de vivir en otro lado”.

Con la idea de que las oportunidades se buscan, el “Colo” detalló cómo llegó a Israel: “Yo llegué por un plan de pasantías en empresas. Arranqué en una productora. Yo ya trabajaba en una agencia de publicidad en Argentina”.

Sin embargo, afortunadamente para él, el haber nacido en un país “ventajero” por naturaleza le sirvió para encontrar esa chance que siempre buscó: “Llegué a Maccabi Tel Aviv yendo a las oficinas del club. Mentí para juntarme con una persona para mostrarle todos mis trabajos de video y edición. Le gustó mis trabajos, pero el tema legal frenó todo un poco porque nunca habían tenido un pasante: a las dos semanas entré”.

Gracias a esta aprobación, Diego puede mezclar sus dos pasiones: el fútbol y la creación de contenido. Sin horarios fijos y trabajando como freelance, su meta a futuro es establecerse ahí para tener mejores ingresos y vivir en la ciudad más cara del mundo.

Foto: Diego Kohn

Y así lo explica: “En el club no tengo horarios fijos, me llaman por trabajo. Hay días que no hago nada si el equipo se va de viaje. Me ofrecieron trabajar como freelance, ellos tienen otro fotógrafo fijo, pero espero quedar permanente en un futuro”.

A la espera de esa decisión, en el mientras tanto, está en búsqueda laboral activa, pero con un límite de referencia a corto plazo para seguir en Medio Oriente: “Mi idea a futuro es quedarme en Israel, mi objetivo es ir al Mundial de Qatar 2022 como primera medida”.

Por otro lado, en relación con Tel Aviv, su nuevo hogar, el joven argentino está feliz: “Es una ciudad increíble, la ciudad era lo que esperaba encontrar, mezcla todo: playa, fiesta y cultura. Me sorprende todo el tiempo. La comida de acá es todo un éxito: pita y humus lo comíamos siempre. Jodíamos con mis amigos con que nos iba a dar humus positivo”.

Foto: Diego Kohn

Pero sin decepcionarse ni ofuscarse, Diego también reconoció lo difícil que fue el insertarse al comienzo de esta nueva experiencia personal: “De todos mis amigos, era el que peor inglés hablaba. Tenía miedo al principio, con el hebreo me costaba, pero con actitud y empuje, lo importante es ir para adelante”.

Además, en cuanto a su próximo desafío, el “Colo” remarcó sus ganas de insertarse de lleno en el club israelí: “Mi deseo es poder convertirme en empleado full-time del club. Ya tienen un equipo de comunicación consolidado hace siete años”.

Foto: Diego Kohn

Y también reveló un detalle sobre los fanáticos israelíes: “Es muy lindo lo que hacen las hinchadas de Israel en la cancha. Cantan canciones de Calamaro, Luis Fonzi y Los Auténticos Decadentes y ni saben quiénes son ni de dónde”.

Por último, a la vez de comentar que “el fútbol y el básquet de Maccabi Tel Aviv son dos empresas, sponsors, marcas y personal distinto”, el tiempo determinará cuál será el destino de Diego Kohn. Si es por él, como editor de video en la institución israelí, un sueño que vive día a día.

Foto: Diego Kohn