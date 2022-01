Día Internacional del Holocausto: los mensajes de Naftalí Bennett e Isaac Herzog

28 enero, 2022

El primer ministro y el presidente de Israel participaron de actos por el 77° aniversario de la liberación de Auschwitz.

En el marco de un nuevo aniversario de la llegada del Ejército Rojo al campo de Auschwitz, tanto el primer ministro como el presidente de Israel tuvieron palabras en recuerdo de las víctimas de la Shoá.

Naftalí Bennett se dirigió al cuerpo diplomático en un evento virtual organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Internacional Massuah para Estudios del Holocausto.

“Embajadores, es posible que no podamos entender cómo fue vivir el Holocausto… pero podemos abrazar las lecciones que nos ha enseñado: No des por sentada la libertad; apreciala. No des por sentada la injusticia; desafiala. No seas un espectador de la crueldad; combatelo«, señaló el mandatario.

“Es nuestro voto que el pueblo judío nunca más será impotente, nunca más sin voz y nunca más sin hogar”, agregó hacia el final de su alocución.

Por su parte, el presidente Isaac Herzog se dirigió a un evento del Día Internacional del Recuerdo del Holocausto en Yad Vashem con la participación de más de setenta representantes de las misiones diplomáticas extranjeras en Israel.

«Aunque se ha hecho mucho, es alarmantemente claro que 77 años después de la liberación de Auschwitz, el impacto se está desvaneciendo. Estamos viendo un aumento en los ataques antisemitas en línea; una normalización de la terminología antisemita en los principales medios de comunicación; y una introducción de plataformas de redes sociales reenfocadas en el odio a los judíos para audiencias más nuevas y jóvenes», advirtió el presidente.

Herzog se comprometió «como Presidente del Estado de Israel, (a) trabajar con todos ustedes para asegurar que el Holocausto y sus lecciones nunca se olviden y se transmitan de generación en generación, dentro de esta distinguida familia de naciones».