Desolación

De Raquel Markus – Finckler / @escritora.creativa.

Hoy Goliat devoró a David

Hoy se lo tragó completo y lo devuelve en pedazos, en jirones de cuerpos

Hoy David permanece en un ataúd blindado y la llave de su candado no funciona,

(como si nos hiciera falta otro recordatorio de lo que realmente es)

Hoy habrá que forzar el ataúd para sacar a David de esa jaula de hierro oscura para poder enterrarlo como se merece

Hoy habrá que llamar a un forense para que identifique a quien pertenece qué pedazo de cuerpo,

para que pueda ponerle nombre y apellido a un dedo, a un poco de cabello rojizo, tal vez a algún diente

Hoy estoy parada al lado de la carretera esperando por la caravana que lleva a casa a los cuerpos de David

David de 9 meses

David de 3 años

David madre y mujer

David octogenario que solía trabajar por la paz

Y la única paz que hoy encuentra David es la que envuelve el silencio de los cementerios

¿Acaso los judíos y sionistas merecemos otra clase de paz?

Y no quiero respuestas a esa pregunta

Y hoy no tengo palabras

Hoy más que nunca ellas no alcanzan ni abarcan

Hoy mi alma permanece en silencio

desolada

Hoy ni la poesía me salva