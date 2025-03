Descubrimientos arqueológicos en Megido respaldan relato bíblico sobre la muerte del rey Josías

Tel Megido, que significa el Tell del Gobernador, es una antigua ciudad cuyos restos forman un tell (montículo arqueológico), situada en el norte de Israel. Algunos cristianos creen que Armagedón será el escenario de la batalla final entre Jesucristo y los reyes de la Tierra que luchan contra Israel, como se describe en el Apocalipsis. Foto: Immanuel Giel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.