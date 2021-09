Desastrosamente, el Líbano no sigue su guión habitual

25 septiembre, 2021

«Plus ça change, plus c’est la même chose» es un epigrama francés inmortalizado por Jean-Baptiste Alphonse Karr en el número de enero de 1849 de su revista Les Guêpes («Las avispas»).

Por el coronel (retirado) Dr. Jacques Neriah*

Literalmente: «Cuanto más cambian las cosas, más se mantienen igual». La máxima ilustra más que nada el atolladero libanés: atrapado en un estancamiento político sin fin, el Líbano se ha convertido en un Estado fallido, incapaz de proporcionar gobernanza debido a su sistema político de base sectaria, un estado que se ha declarado en bancarrota con un futuro incierto.

El Líbano de hoy es una creación artificial del Mandato francés, que, a pedido del entonces Patriarca maronita, agregó en 1920 áreas geográficas pobladas por musulmanes sunitas y chiitas a un territorio cristiano maronita homogéneo. El acto sentó las bases del Estado fallido de hoy; los miopes maronitas se convirtieron en víctimas de su creación. Para colmo de males, los jefes de las comunidades cristiana y sunita decidieron en 1943 una división de las posiciones de liderazgo nacional que ignoraban los derechos de la comunidad chií y dejaban los ministerios más ricos y las instituciones nacionales en manos de los maronitas y los sunitas, que consolidaron la supremacía cristiana sobre otras comunidades sectarias y religiosas.

El desequilibrio resultante no podría durar mucho. Líbano, el único estado árabe gobernado por no musulmanes, no pudo resistir el asalto del nacionalismo árabe y más tarde el creciente resentimiento chiita y sunita. Tres guerras civiles (1958, 1975 y 1983) cambiaron la fórmula de gobierno al reducir la representación cristiana en el parlamento según lo acordado en el Acuerdo de Taif de 1990, que estaba destinado a servir como «la base para el fin de la guerra civil y el regreso a normalidad política en el Líbano «. Sin embargo, esto fue solo una breve pausa.

El cambio tectónico en el Líbano se produjo lenta pero confiadamente entre los chiitas, la comunidad más desfavorecida y perseguida del Líbano, quienes, incluso antes de la independencia, eran tratados como ciudadanos de segunda clase por las élites libanesas. Dentro del Líbano, los chiitas sufrieron el maltrato palestino en las décadas de los años 1970 y 1980 hasta que fueron liberados por la incursión militar de Israel en el Líbano en 1982. Finalmente se alzaron para convertirse en la facción política más importante del Líbano, con la contribución activa de su patrocinador iraní. El proceso del despertar chií fue provocado por el clérigo Imam Musa Sadr a principios de la década de 1970, seguido por el establecimiento del movimiento Amal y la formación de Hezbollah por Irán en 1982.

Como resultado, la fórmula básica utilizada para gobernar el Estado libanés ha sufrido un cambio sin precedentes y provocó el colapso de la supremacía cristiana y sunita de que disfrutaban esas comunidades hasta principios del siglo XXI. El asesinato del primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005 fue el catalizador. Como resultado de las protestas masivas y las acusaciones de que Damasco estaba detrás del asesinato, la presencia militar siria en el Líbano llegó a su fin y los antiguos políticos libaneses que habían sido exiliados regresaron al país. El artífice del cambio fue Michel Aoun, exiliado en Francia durante 15 años (después de huir de las fuerzas invasoras sirias y encontrar en pijamas refugio en la Embajada francesa en Beirut). En 2005, firmó un acuerdo estratégico con Hezbollah, que reemplazó la alianza histórica firmada en 1943 entre los maronitas y los sunitas por una nueva que sirvió de base al «nuevo Líbano».

«El pueblo iraní apoya al pueblo libanés». (Agencia de noticias Tasnim de Irán)

El presidente Aoun se inclina ante Hezbollah

Michel Aoun siguió el ejemplo de los líderes libaneses modernos que le precedieron y llegó a acuerdos con potencias extranjeras para asegurar su mandato. (Los ejemplos incluyen a Camille Chamoun, quien se alió con los Estados Unidos; Fuad Chenab con Nasser de Egipto; Suleiman Frangieh con Hafez Assad de Siria; y Bashir Gemayel con Israel). En el caso de Aoun, decidió que alinearse con el movimiento chiita Hezbollah de Irán aseguraría la continuación de la presencia, el dominio y el gobierno cristianos en el Líbano. Al hacerlo, Aoun cambió el curso político del Líbano y lo acercó a la visión de Hezbollah de convertir al Líbano en una república islámica, una provincia del imperio chií más amplio a ser gobernada por el Líder Supremo de Irán.

Después de su «exitosa» confrontación militar con Israel en 2006, Hezbollah fue aclamado como héroe libanés y árabe en todo el mundo árabe. Sin embargo, Hezbollah se convirtió en blanco de críticas y burlas cuando surgió que se había transformado en una organización mercenaria dirigida por Teherán para luchar en Siria, Irak y Yemen y para organizar actividades subversivas en los países del Golfo Árabe.

Esta íntima relación política entre Hezbollah e Irán ha causado estragos en el Líbano. En 2013, un gran número de depositantes árabes retiró sus inversiones de los distintos bancos libaneses, lo que marcó el comienzo del «descenso a los infiernos» del Líbano. Aclamado como un héroe en 2006, Hezbollah, con su líder Hassan Nasrallah y sus patrocinadores iraníes, se convirtió en blanco de ataques virulentos como responsable de la calamidad del Líbano. Las efigies de Nasrallah han sido colgadas en imitaciones de horcas en las calles de Beirut y, a los ojos de muchos libaneses, Hezbollah ha perdido las credenciales con algunas milicias libanesas que incluso se han atrevido a enfrentarse a Hezbollah en escaramuzas dispersas por todo el Líbano.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, colgado en una efigie en la protesta de Beirut (Twitter, 8 de agosto de 2020)

El Líbano se ha convertido en un Estado fallido, encaminado hacia una cuarta guerra civil, derrumbándose bajo una crisis económica y política sin precedentes, esperando un salvador no revelado.

A pesar de sus recientes reveses, Hezbollah, sin embargo, sigue siendo la única potencia «en la ciudad», habiendo construido un estado dentro de otro estado, se ha convertido en un componente inevitable en la economía, el ejército y la política del Líbano. Cuanto más continúa y se expande la crisis, más se atreve Hezbollah a tomar decisiones de tipo estatal, como su reciente anuncio de la intención de resolver la grave crisis energética del Líbano importando petróleo y productos destilados al Líbano desde Irán. Como es su naturaleza, Hezbollah buscará llenar el vacío y hacer el trabajo. En el caso de las importaciones de energía, las acciones aparentemente altruistas de Hezbollah tienen matices: la mayoría de los productos del petróleo se canalizarán a las instalaciones de Hezbollah (principalmente hospitales e instituciones sociales), y el resto se venderá a los aliados políticos de Hezbollah o se pasará de contrabando a Siria.

El silencioso y complaciente presidente Aoun está ansioso por asegurar el apoyo político de Hezbollah en las próximas elecciones presidenciales de 2022 para nominar a su yerno, Gebran Bassil, ex ministro de Relaciones Exteriores y jefe del «Movimiento Patriótico Libre», como su sucesor.

Informes recientes del Líbano cuentan que, bajo las instrucciones de Teherán, Hezbollah convenció a su socio estratégico, Michel Aoun, de comprometerse y aceptar la formación de un nuevo gobierno solo 13 meses después de la renuncia de Hassan Diab, tras la mega explosión en el puerto de Beirut. Al aceptar la mediación y la solución de Hezbollah, Aoun le ha dado a Teherán no solo las claves del rompecabezas político del Líbano, sino que también ha convertido a Teherán en el hacedor de reyes en la política del Líbano. Todos los observadores y comentaristas de la escena libanesa coinciden en que Hezbollah es el verdadero ganador tras el anuncio de la formación del gobierno libanés encabezado por Najib Miqati, especialmente porque la formación del nuevo gobierno representa el llamado «compromiso típico libanés». Los ministros y líderes recién nombrados representan la misma ecuación sectaria en la partición de carteras y son totalmente dependientes de los partidos políticos tradicionales.

En este momento, parece que no hay remedio para la catastrófica situación económica del Líbano, una situación que favorecería nuevas medidas de Hezbollah para reemplazar las funciones del Estado fallido. Hezbollah se animará a asumir las fallidas instituciones libanesas responsables de otros campos de negligencia: agua, energía, medicinas y servicios sociales. Si Hezbollah presiona para subsumir los deberes de la policía, la inteligencia o el ejército del Líbano, entonces toda la estructura estatal del Líbano estará en manos de pirómanos.

Volviendo a la frase inicial de este artículo de Alphonse Karr, se puede decir con certeza que en el Líbano “más ca change más ce n’est más la même chose”: cuanto más cambian las cosas, más no son lo mismo.

Fuente: Jerusalem Center for Public Affairs

Coronel (retirado) Dr. Jacques Neriah, analista especial para Oriente Medio en el Centro de Asuntos Públicos de Jerusalén. Fue anteriormente asesor de política exterior del primer ministro Yitzhak Rabin y vicedirector de Evaluación de la Inteligencia Militar Israelí.