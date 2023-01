Deri, inhabilitado, presiona a Netanyahu para ser primer ministro alternativo

20 enero, 2023

El todavía ministro de Interior y Salud, el rabino ultraortodoxo Aryeh Deri, está presionando al jefe de gobierno, Benjamín Netanyahu.

La presión es para que lo nombre primer ministro alternativo de Israel en un intento de eludir su inhabilitación como ministro tras ser condenado por fraude fiscal.

La Corte Suprema de Israel decidió el miércoles anular el nombramiento de Deri, líder del partido ultraortodoxo Shas, como ministro al considerar que la condena por fraude fiscal que recibió en febrero de 2022 lo inhabilita para ejercer tal cargo.



Tanto el dictamen de la Corte, como la fiscal general en una misiva dirigida a Netanyahu, instan al primer ministro a destituir a Deri, algo que podría ocurrir durante el fin de semana, mientras el gobierno busca los vericuetos legales para mantener al ultraortodoxo en la coalición.



Shas consiguió 11 escaños en las elecciones del 1 de noviembre y es un socio fundamental en el nuevo gobierno de Netanyahu, mientras Deri exige mantener un alto cargo e incluso desde su partido han amenazado con retirarse de la coalición si no se encuentra una solución conveniente.



Deri y Netanyahu han estado en permanente contacto desde el jueves para dirimir una solución, antes de que el rabino sea destituido o dimita, como exige la ley; pero ambos no se ponen de acuerdo sobre cómo hacerlo.



Según los reportes en hebreo, Deri reclama ser primer ministro alternativo y seguir dentro del Gabinete de Seguridad; mientras que Netanyahu prefiere otras opciones, e incluso le habría ofrecido el cargo de presidente de la Knéset, el parlamento israelí.



La decisión de la Corte, con 10 votos a favor y uno en contra, «se debe a su acumulación de condenas penales por delitos fiscales a partir de febrero de 2022, según admisión de Deri en el marco de un acuerdo de culpabilidad», en el que pactó retirarse de la vida política, señala la sentencia.



La Corte dictaminó que tales nombramientos son «extremadamente irrazonables» a la luz de sus delitos financieros recientes y pasados -Deri ya fue condenado en el pasado por corrupción- y consideran que actuó con «vileza moral» al hacer creer durante su último juicio que se retiraría de la vida política para acogerse a un acuerdo de culpabilidad que lo eximió de la cárcel.



Para permitir la investidura de Deri como ministro pese a su condena por fraude fiscal, el Parlamento aprobó en diciembre «ad hoc» una ley que, modificando la Ley Básica, ahora solo inhabilita a altos cargos públicos que hayan ido a prisión. Esa parte de la sentencia de Deri fue suspendida tras llegar a un acuerdo de culpabilidad.



«La legislación por la que se modifica la Ley Básica estaba viciada, porque tenía la intención ante todo de allanar el camino para el nombramiento de Deri como ministro, considerando que según la ley anterior, no podía ser nombrado», señaló el Supremo sobre esa norma.



La decisión de la Corte Suprema podría acelerar la aprobación de una polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu, que otorgaría más poder al Legislativo en detrimento de la Justicia.



Esta iniciativa, que ha provocado multitudinarias protestas en varias ciudades de Israel, pretende instaurar una polémica medida conocida como «la cláusula de anulación», que permitiría que una mayoría simple de parlamentarios pueda anular una decisión de la Corte que implique derogar una ley o decisión gubernamental.



La reforma eliminaría el llamado supuesto de «razonabilidad» por el que la Corte Suprema puede impedir el nombramiento de altos cargos políticos si considera que estos han vulnerado la ley, como ha ocurrido ahora con Deri.



En 2000 Deri fue condenado y encarcelado por aceptar sobornos cuando fue anteriormente ministro, cargo que ha ocupado en distintas carteras con varios gobiernos, sobretodo de Netanyahu. EFE y Aurora