Decepcionante visita del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a China: Beijing no acepta el papel de mediador

23 junio, 2023

• A pesar de la significativa atención de los medios, el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbas, concluyó su visita a China sin ningún logro político notable.

Por Yoni Ben Menachem

• China, que actualmente fortalece su posición geopolítica en el Medio Oriente, apoya el establecimiento de un estado palestino independiente. Sin embargo, China mantiene buenas relaciones con Israel y no las pondrá en peligro para complacer a la Autoridad Palestina.

La visita del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a China y su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, recibieron una amplia cobertura en los medios de comunicación palestinos y chinos. El momento de la visita se consideró importante a la luz de la creciente influencia de China en el Medio Oriente y las circunstancias que rodean la cuestión palestina.

Al llegar a China durante un período de éxito chino en los sectores económico, científico y tecnológico, Abbas tenía grandes expectativas de que Beijing mediaría en las negociaciones estancadas entre los palestinos e Israel. Además, esperaba que China pudiera facilitar la reconciliación entre las facciones rivales Hamas y Fatah, que han permanecido divididas desde 2007.

La Autoridad Palestina vio la reunión de Abbas con el presidente chino como una oportunidad para revivir el tema palestino y volver a colocarlo en la agenda internacional.

China siempre ha apoyado a los palestinos en las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad como miembro permanente.

Respalda constantemente las decisiones que favorecen a los palestinos y mantiene una postura firme en apoyo del establecimiento de un Estado palestino independiente siguiendo las líneas de 1967, con el este de Jerusalén como su capital. China también se opone a la política de asentamientos de Israel en Judea y Samaria.

En la declaración de clausura de la visita, la Autoridad Palestina dijo que los problemas relacionados con la política de China hacia los musulmanes en Sinkiang (uigures) “no tienen nada que ver con los derechos humanos y tienen como objetivo eliminar el extremismo y oponerse al terrorismo y el separatismo”. Palestina se opone resueltamente a utilizar el problema de Sinkiang como una forma de interferir en los asuntos internos de China”, dice la declaración conjunta. (1)

China prometió la construcción de carreteras y lecciones de idioma chino

Sin embargo, parece que las esperanzas de Abbas se desvanecieron durante su visita a China.

Los logros de su visita fueron mínimos, según informó la agencia oficial de noticias de la Autoridad Palestina, WAFA, el 14 de junio de 2023.

Abbas firmó un acuerdo con los chinos para mejorar la infraestructura vial en Ramallah, discutió la implementación de programas de idioma chino en las escuelas palestinas y negoció exenciones de visa para los palestinos con pasaportes diplomáticos.

A pesar de la exageración de los medios en la Autoridad Palestina y algunos medios árabes, altos funcionarios de la Autoridad Palestina expresaron su decepción con el resultado de la visita de Abbas a China.

China sigue apoyando a Israel como Estado judío e invierte en proyectos de asentamientos en Judea y Samaria.

Actualmente no hay indicios de que China tenga la intención de mediar entre Israel y los palestinos para reactivar las negociaciones estancadas. Asimismo, Beijing no ha mostrado ninguna intención de ayudar a los palestinos para lograr el estatus de estado miembro permanente en las Naciones Unidas. Actualmente, la Autoridad Palestina solo tiene estatus de observador.

Un alto funcionario palestino señaló la importante disparidad entre las promesas verbales de China y su voluntad práctica de actuar.

Abbas regresó a Ramallah con las manos vacías, ya que no se cumplieron sus expectativas de que China presionara a Israel. Beijing no puede convertirse repentinamente en mediador entre Israel y los palestinos. Estados Unidos sigue siendo el principal mediador desde la firma de los Acuerdos de Oslo e Israel no está dispuesto a aceptar la mediación china.

Si bien China apoya la convocatoria de una conferencia internacional de paz que conduzca a negociaciones directas entre Israel y los palestinos; Jerusalén se opone a esta idea, considerándola un medio para ejercer presión internacional sobre Israel e intentar imponer una solución deseada por los palestinos.

En resumen, China se define como un país neutral. Sin embargo, desde la perspectiva palestina, su apoyo al proceso de normalización entre Israel y los países árabes, así como su oposición a los ataques con cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza, plantea dudas sobre su neutralidad.

La oposición palestina ve la visita de Abbas como otro fracaso más en su política, enfatizando la necesidad urgente de que abandone el escenario político lo antes posible.

* * *

Nota

(1) https://apnews.com/article/china-palestinians-abbas-xinjiang-7aa4038f6a3302dcaaedd23d44e0a3de

Fuente: The Jerusalem Center for Public Affairs

Yoni Ben Menachem, veterano comentarista diplomático y de asuntos árabes para la Radio y Televisión de Israel, es analista senior de Medio Oriente en el Centro de Jerusalén. Se desempeñó en el pasado como director general y editor en jefe de la Autoridad de Radiodifusión de Israel.