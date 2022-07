De qué manera las canciones israelíes se convirtieron en parte integral de la tradición nacional de danza folclórica de Taiwán

4 julio, 2022

Este pasatiempo se remonta a la era del gobierno nacionalista del Kuomintang, sigue siendo amado por muchos taiwaneses de cierta edad, y los clásicos hebreos forman parte del repertorio.

Para muchos lugareños, los bailes son familiares, una segunda naturaleza. Con más de 50 años, crecieron en un momento en que el baile folclórico internacional era la única actividad permitida por el gobierno nacionalista del Koumintang, desde 1949.

Ese año, el KMT, que estaba en el poder chino desde 1912, perdió una larga guerra civil contra el Partido Comunista y se retiró a Taiwán. Las estimaciones dicen que alrededor de dos millones de chinos siguieron migrando a la isla los años siguientes.

A pesar de todas las restricciones del KMT, se promovió la cultura china y el idioma chino mandarín. Lo que se prohibió fueron el estudio de historia taiwanesa, la práctica de su idioma madre y el baile porque era “contra la moral” local. Pero había una razón para juntarse en grupos: la danza.

“Toda la isla estaba cerrada. En esas condiciones, a nadie se le permitía [practicar otras formas de] baile, no podían participar en estas actividades porque estaban controladas. Pero había un tipo que podías hacer, y era la danza folclórica”, dice Xu Wenhong, profesor de ciencias de la alimentación de 57 años en la Universidad de Yilan que organiza clases semanales de danza folclórica.

“En ese momento realmente no teníamos forma de entretenimiento. Incluso ciertas películas no se pudieron estrenar, todas estaban controladas”, añadió. “Entonces, cuando era niño y vi a mi madre bailar, pensé que se veía divertido. Así que cuando llegué a la universidad me uní a un club”.

La danza folclórica “desempeñó un papel como herramienta política y como actividad comunitaria durante y después del Período de la Ley Marcial de Taiwán”. Esto escribió Wei-Chi Wu de la Universidad de California Riverside. “Para el Gobierno Nacional, la danza folclórica internacional fue un trabajo cultural que lo ayudó a proponer el nacionalismo taiwanés y a mostrar la alineación de Taiwán con los Estados Unidos y su oposición a la China comunista”.

En 1950, el gobierno taiwanés invitó a los instructores de baile estadounidenses a presentar los bailes a los maestros de Taiwán. Ellos los llevaron a las primarias y universidades, por lo que casi todas las escuelas usaban estas danzas como un ejercicio para los estudiantes.

En ese momento, los bailes conocidos por los maestros eran muy pocos, principalmente los escandinavos e israelíes como “Mayim”. La mayoría de los bailes eran de dos o cuatro tiempos y el ritmo era muy claro, fáciles de aprender para cualquiera.

Por último, cuando se levantó la ley marcial de Taiwán en 1987, la danza folclórica pasó de moda. Por primera vez, los locales experimentaron con hip-hop, jazz y baile callejero. Resurgieron las danzas nativas e indígenas. Hoy en día, son pocas las escuelas que enseñan los bailes folclóricos y pocas universidades poseen clubes para ese estilo.