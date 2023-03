Un documental de HBO relata cómo la actriz israelí Natalie Portman revolucionó el fútbol femenino en Los Ángeles

31 marzo, 2023

El documental 'Angel City', que se estrenará en mayo, sigue las actividades de la actriz nacida en Jerusalén y da una mirada detrás de escena a la fundación del equipo.

Una venidera serie documental de HBO destacará el rol de la actriz israelí Natalie Portman, ganadora del Premio de la Academia, al traer el Angel City Football Club a Los Ángeles. El film debutará en HBO en mayo y se transmitirá en HBO Max.

La producción contará la historia de la primera temporada del equipo en la Liga Nacional de Fútbol femenino de Estados Unidos. Portman es la productora ejecutiva.

Nacida en Jerusalén, la actriz es fundadora e inversora principal en el grupo propietario femenino detrás del club. La institución se anunció en julio de 2020 y comenzó a competir en 2022.

El grupo propietario incluye una serie de atletas de primera, empresarios y otras estrellas de Hollywood como Serena Williams, Jessica Chastain y muchos otros. Portman también fue miembro fundadora de Time’s Up, ONG sin fines de lucro que promovió el movimiento Me Too en apoyo a víctimas de acoso sexual.

“Al ver a mi hijo idolatrar a jugadoras como Megan Rapinoe y Alex Morgan de la misma manera que lo hizo con Lionel Messi o Karim Benzema, me di cuenta de que amplificar a las atletas femeninas podría cambiar rápidamente la cultura”, dijo ella.

“Nuestro sueño es hacer que el fútbol femenino sea tan valorado como el fútbol masculino en todo el mundo”, añadió Portman. La serie de tres partes de HBO contará la historia detrás de escena de cómo comenzó el equipo.

“Descorriendo el telón de la historia de origen hasta la temporada inaugural de 2022 del equipo fundado y dirigido por mujeres, la serie revela la pasión y el valor necesarios para construir una franquicia desde cero y abrir un camino audaz en el mundo de los deportes profesionales”, lee un comunicado de prensa de WarnerMedia, la empresa matriz de HBO.