“De Jaffa a Agripas”: Del mercado al museo

22 diciembre, 2022

El festival anual de danza contemporánea iniciativa de·”Catamon” bajo la dirección de Elad Schechter, se realiza este año en la “Casa Ticho” del Museo Israel y en el Museo Torre de David.

El festival anual de danza contemporánea titulado “De Jaffa a Agripas”, que presenta la danza contemporánea en espacios alternativos dentro de Jerusalén, se mudará este año del que fuera su hogar tradicional el Shuk Mahane Yehuda a otros espacios. Es una iniciativa especial del Grupo de Danza de Jerusalén “Catamon” (c.a.t.a.m.o.n.), fundado por el coreógrafo Schechter que reconoce que la danza permite reuniones informales y experiencias compartidas para impulsar y mediar cambios sociales. Este año con cuatro estrenos mundiales y una fiesta danzante nocturna junto con piezas de baile originales que elevan el discurso público sobre la cultura del cuerpo humano en Jerusalén. El programa completo se puede consultar en la web del festival. Desde el 30 de diciembre al 1 de enero de 2023, en la “Casa Ticho” y en el Museo Torre de David.

Más datos: https://catamon.com/en/category/from-jaffa-to-agripas-2022/

https://www.imj.org.il/

El fundador y director artístico Elad Schechter declara: “De Jaffa a Agripas jugó un importante papel en la transformación del mercado Mahane Yehuda en un centro de cultura y arte, pero ya no podemos presentar la danza contemporánea en los callejones llenos de gente. Este año, dejamos el mercado por el museo, manteniendo el espíritu central del festival de servir como punto de encuentro de diferentes culturas, formas de arte y experiencias de ocio. Nuestra colaboración con el Museo de Israel, como parte de su serie de danza 2022, y con el Museo Torre de David nos permite presentar el festival en lugares históricos de Jerusalén que ofrecen espacios inesperados para encontrarse con la danza. En Ticho House expondremos a un público diverso a bailarines de diferentes culturas, religiones y países. En la Torre de David, estamos creando una experiencia holística, donde el público puede explorar momentos mágicos dentro de los espacios de la ciudadela”.

Este año el festival no solo arroja luz sobre la vibrante y contemporánea escena cultural de Jerusalén, sino que también llevará este mensaje a audiencias en los Estados Unidos, México, Canadá y Europa en gira durante 2023. Se nos informa que además hay un verdadero sabor mexicano en esta historia a través de la participación de la coreógrafa mexicana Claudia Lavista. Además, ciertas piezas del festival se presentarán en México en abril de 2023. “Ofrenda” es el nombre de la pieza de video danza creada por Lavista en estreno mundial para ser exhibida en “loop” continuo en ambas sedes del festival. Se nos informa que la pieza explora la pérdida personal y el dolor de la artista por la muerte de su padre. Presenta a la bailarina Julia Mezhetskaya, filmada en el desierto de Judea y en el museo Torre de David en el marco del programa “Jerusalén International Fellows” en el cual se eligieron cuatro artistas para vivir, crear y trabajar en la capital. Lavista fue acogida por el Grupo “c.a.t.a.m.o.n” y estrenó recientemente una pieza de treinta participantes en el festival Cervantino en México.

Otras piezas destacadas: “En algún lugar” de Elad Schechter, dúo que abre el festival en la Torre de David, dirigido a un público más maduro, interpretado por los Korina Fraiman e Ido Gidron. “Habatul” (el virgen) de Irad Avni, estreno mundial. Presentada en la cisterna de agua de la Torre de David, llena de velas, esta pieza aborda los tabúes de la virginidad masculina. “Miedo a las alturas” de Maayan Liebman-Sharon, estreno mundial de la coreógrafa radicada en Jerusalén, aborda la masculinidad, el cuerpo masculino y cómo se espera que funcione. “She Looks Like She’d Be An Animal In Bed” de Béatrice Larrivée, estreno mundial, un dúo para mujeres que se relaciona con el período posterior al “Me Too”. “Premier” un trabajo de danza colaborativo de dos artistas, un musulmán (Rand Taha) y un judío (Elad Schechter), ambos nacidos y criados en Jerusalén, buscan el momento “en que todo se congele y finalmente sea posible respirar”.