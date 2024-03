Danza Israelí: estrenos y reposiciones

Las compañías y grupos de danza locales ofrecen al público que colma las salas mágicas novedades: “Kamea”, Ballet Jerusalén, la Kibutzit y otras más.

Las piezas de Tamir Ginz y Nacho Duato en “Kamea”

La Compañía de Danzas Kamea de Beer Sheva está presentando en estos y en varios escenarios la pieza titulada “White Face” (Cara Blanca), un maravilloso espectáculo de danza que es una increíble colaboración entre dos leyendas coreográficas. Por un lado Nacho Duato, coreógrafo y bailarín que fue durante muchos años director del Ballet Español. Y por otro Tamir Ginz fundador y director de la compañía Kamea. De esta unión surge un espectáculo de movimiento fascinante, en el que se interpretan dos piezas memorables. “Gnawa” de Duato, una pieza sensual, que rinde homenaje al amor del coreógrafo de la región mediterránea, donde pasó su infancia. Es una pieza fascinante para 14 bailarines en la que se utilizan los cuatro elementos fundamentales: agua, tierra, fuego y aire para tratar la relación del ser humano con el universo. Una especia de rito que implica trance musical y movimiento de cuerpos en la escena. La pieza “Cara blanca” de Ginz, que explora el lado oscuro de las emociones humanas, una obra combinada con trabajos en vídeo y música original, resultado de una colaboración con el artista Gil Nemet. Cuenta con nuestra recomendación. Se puede ver el 1 y 2 y de abril en el Centro Suzanne Dellal. Más datos: www.kameadance.com

Ginz declara “En «White Faces» me sentí atraído por explorar la relación entre el delincuente y la víctima, el lugar donde los límites se desdibujan y hacen que una persona lastime a otra, incluso con el poder de las palabras solas… Estoy intrigado en ello, trabajo para tratar de expresar lo que me pasa por las venas y en mi cuerpo”. Agrega: “Tras el estallido de la guerra, pensé qué pieza haría que el público se sintiera animado y «Gnawa» de Nacho Duato fue inmediatamente la elección definitiva a mis ojos. Nacho es uno de los coreógrafos más prestigiosos del mundo y llevar su trabajo a mi compañía es una tarea muy desafiante en todos los sentidos. La pieza fue puesta en escena por los principales grupos de danza del mundo. Me dirigí a él y le compartí nuestras dificultades a la sombra de la gran crisis en Israel. En un conmovedor gesto de confianza y amor, Nacho me entregó la pieza como un “regalo” para el grupo de danza Kama, para nuestro público, con el deseo de expresar un destino compartido con nosotros”. Fotos Kfir Bolodin.

Caras Blancas

“Houdini” en la Compañía de Ballet de Jerusalén

Esta compañía estrena un espectáculo original sobre la vida del famoso mago de la historia. La coreógrafa Nadya Timofeyeva, directora artística del Ballet de Jerusalén creadora de la pieza, declara que quedo fascinada con la historia de Houdini, (Erich Weiss) que creció en casa de un rabino en Hungría y de allí emigró a los Estados Unidos. “El carácter especial de un hombre que supo romper las cadenas e ir a la libertad, que cerró los ojos, pero se burló de los creyentes en lo «sobrenatural», que se rió de la muerte, pero sucumbió prematuramente a ella”. En esta pieza

utiliza cadenas como motivo central y aborda la influencia de la infancia de Houdini, su personalidad colorida y ambiciosa y su fenomenal éxito. Destaca los estrechos vínculos de Houdini con su familia que ocuparon un lugar importante en su vida y carrera. Se puede ver en varios escenarios de la capital y el 28.3 en el Teatro Guivataim. Más datos: https://t-g.co.il/events/

Nadya hija de la legendaria bailarina del Teatro Bolshoi Nina Timofeyeva, fundó la Compañía de Ballet en 2008, junto a Marina Ne’eman, directora administrativa de la compañía y de la Escuela de Ballet de Jerusalén, fundada en el 2004 por Nina. Desde entonces crea espectáculos de ballet originales para la misma, un cuerpo que ya se ha consolidado como un importante mosaico cultural de Jerusalén, un cuerpo joven y de alta calidad en el campo de la danza clásica y neoclásica. Nadya declara “Nuestro objetivo es conmover al público, provocar pensamientos, hacer reír y causar impacto. La compañía produjo adaptaciones de obras clásicas, así como espectáculos infantiles basados ​​en cuentos de hadas. En los últimos años han producido también obras con tema judío e israelí.

Foto Khromachenko

Compañía de Danza del Kibutz 2 (KCDC)

“Me-Ani” (Quién soy yo) es una coreografía de Léa Bessoudo Greck para el grupo joven de esta compañía dirigida por Rami Beer. Lea explica: “Una exploración introspectiva de esa idea: quiénes somos realmente una vez que se eliminan todas las definiciones y cosas externas. El movimiento es fundamental en nuestro proceso de desarrollo de la identidad. Como ocurre desde el primer momento de la vida de cualquier ser humano Al utilizar el movimiento, podemos ampliar nuestro pensamiento y explorar lo desconocido”. Una pieza para niños y adultos que permite reflexionar sobre este tema. A través de un movimiento amplio, una presencia cautivadora y una banda sonora, la obra transporta a espectadores de toda edad a una exploración interna que intenta definir la identidad propia. En el marco de una puesta en escena enérgica y un desborde de influencias culturales, los pilares que componen el concepto del “yo” y las preguntas que tratan de lo que hay en el fondo, debajo de las definiciones, a las máscaras y las influencias externas. Más datos: https://www.kcdc.co.il/en/show/whoami/

“Director’s cut” creada por Rami Beer, un surge de momentos icónicos y resurge en una versión del director de una manera sorprendente y atrapante. Se trata de una obra maestra en la que Rami Beer conecta el pasado, el presente y el futuro, descomponiendo componentes y secuencias, una nueva interpretación y un nuevo punto de vista, que cambia quién y qué sucede a su alrededor. Con ideas novedosas y mensajes especiales, todo ello ejecutado por el virtuoso elenco de 16 bailarines de la KCDC, israelíes y de todo el mundo. El 11.4 en Yavne y el 16.4 en Ein Hashofet. https://bitly.ws/3dQit

“Me” foto Eyal Hirsh

“Go figure” de Sharon Fridman

Una nueva pieza creada por el coreógrafo Sharon Fridman, coproducción con el Festival Oriente Occidente de Italia y el Centro de Danza “Shalem” de Jerusalén. Ejecutada por Shmuel Dvir Cohen y Tomer Navot con música original de Noam Halper. Fridman declara sobre esta obra que es, ante todo, un espacio de diferencia donde Shmuel, bailarín con incapacidad física, puede examinar las funciones de su cuerpo, conocerlo de nuevo, evaluar lo que activa y define su movimiento, convertirlo en un puente que conduce a un punto de encuentro con el otro. A este llamado responde Tomer, quien acepta la invitación de Shmuel al diálogo y cruza el puente. Se presenta el 28.3 en el Centro Shalem. Más datos: https://www.macholshalem.co.il/event-details/go-figure-2

Sharon Fridman es un coreógrafo nacido en Hadera y tiene su sede en Madrid, donde fundó la banda que lleva su nombre en el 2006. Bailó en varias compañías locales, sus producciones son muy exitosas ya lo largo de su carrera, él y su banda han ganado varios premios. Las obras de Sharon protagonizan un repertorio que es interpretado por bandas de todo el mundo. La búsqueda del equilibrio forma parte de su vida pues Sharon es hijo de una madre con discapacidad. La pieza fue desarrollada a partir de otra pieza creada para Vértigo y La Fuerza del Equilibrio, contando con el apoyo de Mifal Hapais, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pinto, entre otros cuerpos.

Sharon Fridman

Compañía de Danzas Yaniv Hoffman

Estrena “La verdad desnuda» de Yaniv Hoffman, un espectáculo de danza emocionante y cada vez más relevante: sobre la situación, la época, la sociedad israelí y lo que le sucedió. «Naked Truth», es una especie de eco de los eventos del 7 de octubre: dónde estuvimos la noche anterior y lo que descubrimos sobre nosotros mismos después. Sobre la misma declara Yaniv: «Un poco antes de las seis de la mañana, el cielo se despeja y el suelo cae bajo nuestros pies. Pronto nuestros corazones se romperán y luego nos reuniremos y lucharemos. Pronto descubriremos la pura verdad”. Se presenta el 30.3 en el teatro Tmuna y el 9.4 en Beer Sheva. Más datos y fechas: https://www.yanivhoffman-dance-company.com/en

Esta compañía de danza contemporánea se fundó en 2022, al final de la sequía artística que provocó el Covid19. Surgió a partir de un exitoso piloto del conjunto de danza “Mujeres” que Yaniv creó en esos días, un ensamble único que actuó en una poderosa creación social contra el acoso sexual y la violencia contra las mujeres. La compañía cuenta actualmente con 13 bailarines y bailarinas profesionales y se basa en la visión de gestión y arte de Yaniv El estilo de Yaniv se basa en resaltar el carácter personal de sus bailarines, el virtuosismo individual y una declaración personal dentro del marco general, como expresión de los múltiples matices que existen en el mundo fuera del escenario.

Foto Hoffman

