Dalia Ziada, la intelectual egipcia que desafía al islamismo radical y denuncia a Irán como el verdadero enemigo del mundo árabe

La escritora y analista egipcia Dalia Ziada se ha convertido en una de las voces más valientes y polémicas del mundo árabe contemporáneo. Desde su exilio en Washington, donde se desempeña como directora del Centro MEEM para Estudios de Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental y como senior fellow (investigador principal) del Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs, Ziada denuncia con firmeza al islamismo radical, condena los actos terroristas de Hamás y no duda en señalar a Irán como el gran responsable del caos regional.



Criada en una familia sufista de El Cairo, su infancia transcurrió bajo una educación marcada por el odio hacia Israel. Sin embargo, una escena durante una protesta -en la que manifestantes quemaban la bandera egipcia junto con la de Estados Unidos e Israel- la llevó a cuestionar todo lo que había aprendido. “Me di cuenta de que estaba siendo utilizada por organizaciones islamistas”, recuerda. Desde entonces, dedicó su vida a estudiar el islam político y a promover la paz entre árabes e israelíes, una postura que le ha costado el repudio de familiares, amigos y colegas.



Amenazada por sus ideas

Su defensa del pueblo israelí tras la masacre del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás provocó una oleada de amenazas, denuncias legales en Egipto y hasta un intento de ataque en su residencia. “El crimen, para muchos, fue haber condenado a Hamás y apoyado a Israel”, denuncia. Al no recibir protección del Estado egipcio, escapó en pocas horas gracias a una red de contactos en el ámbito del diálogo interreligioso.



Incluso en el exilio, las persecuciones no cesan. Recientemente, un simple post en redes sociales en el que compartía una imagen ficticia de mujeres de diferentes nacionalidades compartiendo café, acompañado por un mensaje de esperanza para la paz en Medio Oriente, desató una nueva campaña de odio. El gobierno egipcio analiza revocarle la ciudadanía y enfrenta múltiples acusaciones por “difamar” al país y “desacreditar la causa palestina”.



“No pueden quitarme mi identidad. Soy tan egipcia como las pirámides”, responde con serenidad.



Una crítica frontal al islam político

Ziada no sólo critica a grupos como los Hermanos Musulmanes, sino que plantea la necesidad de una profunda reforma en el islam. “El islam no ha pasado por reformas como otras religiones. Hoy, muchos musulmanes quieren volver a la época del Profeta como modelo político y social, lo cual es peligroso”, explica.



Su postura encuentra eco entre muchos jóvenes árabes que, aunque temen hablar públicamente, le expresan su apoyo en privado. También denuncia que la “cultura del odio” hacia Israel es promovida por gobiernos que instrumentalizan la causa palestina con fines políticos.



Hamás y la manipulación de la causa palestina

Tras los ataques de Hamás, Ziada fue categórica: “Fue terrorismo, y debe ser condenado”. Lamenta que la mayoría del mundo árabe haya respaldado a Hamás en lugar de solidarizarse con las víctimas. “Hamás no lucha por un Estado palestino, sino por destruir el Estado de Israel”, afirma.



A su vez, rechaza el relato que presenta a líderes como Ismail Haniyeh como “moderados”. Para ella, sus propias declaraciones -como cuando Haniyeh afirmó que la sangre de mujeres y niños fortalece el espíritu revolucionario- dejan en evidencia su verdadera naturaleza: “No era un político, era un yihadista”.



También cuestiona las negociaciones de alto el fuego, que califica como “una farsa” usada por mediadores como Qatar y Egipto para reforzar su influencia geopolítica y proteger a los líderes de Hamás. “Estas conversaciones solo buscan salvar a los terroristas del ejército israelí, que los está derrotando”, sostiene.



Irán, el verdadero enemigo

Ziada no duda en identificar al régimen iraní como la mayor amenaza para la región. “Irán ha sembrado el caos en Medio Oriente al financiar y controlar milicias en países árabes bajo el pretexto de combatir a Israel. Pero lo que buscan es desestabilizar y dominar”, advierte.



Según ella, la ofensiva de Israel no es sólo una defensa propia, sino una lucha que representa a todo Medio Oriente contra el extremismo iraní. “Israel ha dejado de ser el ‘pequeño país rodeado de enemigos’. Hoy es la principal potencia militar de la región”.



El futuro de Gaza y la resistencia a Hamás

Ziada observa con atención las crecientes protestas de palestinos en Gaza contra Hamás. Asegura que, aunque muchos no se alinean aún con Israel, sí desean liberarse del dominio del grupo islamista. “Han sufrido represión, tortura e incluso ejecuciones por parte de Hamás. Pero el mundo guarda silencio”, denuncia.



Aunque no es optimista respecto a una caída cercana del régimen iraní, ve en el actual conflicto una oportunidad para redefinir el mapa político de la región y abrir paso a nuevas alianzas basadas en la estabilidad y la paz.



Agencias colaboraron con este artículo de Aurora